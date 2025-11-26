மண்ணைக் கவ்விய இந்திய அணி... 25 ஆண்டுகளுக்கு பின் வெறித்தனம் காட்டிய தென்னாப்பிரிக்கா!

IND vs SA 2nd Test: இந்தியாவுக்கு எதிரான 2வது டெஸ்ட் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா அணி 408 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று, 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரை வைட்வாஷ் செய்தது.
A dominant display from #TheProteas Men as they claim victory by an incredible 408 runs!!
Setting a new record for South Africa’s biggest winning margin over India in Test cricket.pic.twitter.com/GS9AaN2hLe
— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 26, 2025
