  • மண்ணைக் கவ்விய இந்திய அணி... 25 ஆண்டுகளுக்கு பின் வெறித்தனம் காட்டிய தென்னாப்பிரிக்கா!

மண்ணைக் கவ்விய இந்திய அணி... 25 ஆண்டுகளுக்கு பின் வெறித்தனம் காட்டிய தென்னாப்பிரிக்கா!

IND vs SA 2nd Test: இந்தியாவுக்கு எதிரான 2வது டெஸ்ட் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா அணி 408 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று, 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரை வைட்வாஷ் செய்தது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 26, 2025, 01:01 PM IST

மண்ணைக் கவ்விய இந்திய அணி... 25 ஆண்டுகளுக்கு பின் வெறித்தனம் காட்டிய தென்னாப்பிரிக்கா!

