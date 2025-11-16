15 ஆண்டுகளுக்கு பின் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு வெற்றி - இந்திய அணி தோற்க காரணம் என்ன?

IND vs SA 1st Test, Reasons Behind Team India Loss: தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியை இந்திய அணி 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்து ஏமாற்றம் அளித்தது. 15 ஆண்டுகளுக்கு பின் தென்னாப்பிரிக்கா அணி இந்திய மண்ணில் வெற்றி பெறுகிறது. இதன்மூலம், 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் தென்னாப்பிரிக்கா 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
South Africa win the 1st Test by 30 runs.#TeamIndia will look to bounce back in the 2nd Test.
Scorecarhttps://t.co/okTBo3qxVH #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/21LHhUG5Rz
— BCCI (@BCCI) November 16, 2025
