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கத்துக்குட்டி டீமிடம் சிக்கிய ஸ்பெயின்... ஆனால் சாம்பியன் ஆகும் வாய்ப்பு இருக்கு

Spain vs Cape Verde : உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் கத்துக்குட்டி அணிக்கு எதிராக ஸ்பெயின் அணி டிரா செய்தது, அந்த அணி ரசிகர்களை செம ஷாக்கில் ஆழ்த்தியது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 16, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:28 PM IST
கத்துக்குட்டி டீமிடம் சிக்கிய ஸ்பெயின்... ஆனால் சாம்பியன் ஆகும் வாய்ப்பு இருக்கு

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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கத்துக்குட்டி டீமிடம் சிக்கிய ஸ்பெயின்... ஆனால் சாம்பியன் ஆகும் வாய்ப்பு இருக்கு
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