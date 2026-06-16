/கத்துக்குட்டி டீமிடம் சிக்கிய ஸ்பெயின்... ஆனால் சாம்பியன் ஆகும் வாய்ப்பு இருக்கு

Spain vs Cape Verde : உலகக்கோப்பைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கிற கேப் வெர்டே (Cape Verde) என்கிற வெறும் 5 லட்சம் மக்கள் தொகை கொண்ட குட்டி நாடு, முன்னாள் சாம்பியனான ஸ்பெயின் டீமையே 0-0 என டிரா செய்து அதிரவைத்துள்ளனர். இருப்பினும், ஸ்பெயின் அணி இந்த விஷயத்தில் ஆறுதல் அடைய ஒரு பாசிட்டிவான ஹிஸ்டிரி இருக்கிறது. உலகக் கோப்பை வரலாற்றில், தங்களது முதல் லீக் போட்டியை 0-0 என்ற கணக்கில் சமனில் (Draw) தொடங்கி, பின்னர் மீண்டு வந்து அதே தொடரில் உலகக் கோப்பையை வென்று சாம்பியனான அணிகள் வெறும் "இரண்டு" மட்டுமே. அந்த இரு அணிகளுமே ஐரோப்பாவைச் சேர்ந்தவை
இங்கிலாந்து (1966): சொந்த நாட்டில் நடந்த உலகக் கோப்பையில், இங்கிலாந்து அணி தனது முதல் போட்டியில் உருகுவே அணியை எதிர்கொண்டு 0-0 என டிரா செய்தது. ஆனால், அதன் பிறகு சுதாரித்துக் கொண்டு அபாரமாக விளையாடி, இறுதிப் போட்டியில் மேற்கு ஜெர்மனியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.
இத்தாலி (1982): ஸ்பெயினில் நடந்த உலகக் கோப்பையில், இத்தாலி அணி தனது முதல் போட்டியில் போலந்து அணியுடன் 0-0 என டிரா செய்தது (அடுத்த இரு போட்டிகளையும் டிரா செய்து நூலிழையில் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது). ஆனால், நாக்-அவுட் சுற்றுகளில் அர்ஜென்டினா, பிரேசில், மேற்கு ஜெர்மனி போன்ற ஜாம்பவான்களை வீழ்த்தி கோப்பையைக் கைப்பற்றியது.
ஸ்பெயினின் சொந்த வரலாறு (2010): இதே ஸ்பெயின் அணி 2010 உலகக் கோப்பையை வென்ற போது, தங்களது முதல் போட்டியில் சுவிட்சர்லாந்திடம் 0-1 என தோற்றுத்தான் தொடக்கினர். எனவே, முதல் போட்டி ஏமாற்றம் என்பது ஸ்பெயினுக்குப் புதியதல்ல!வேர்ல்டு கப் ஹிஸ்டரிலயே ஒரு செம்ம இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயம் தெரியுமா? தங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்லயே கோல் எதுவும் போடாம '0-0'ன்னு மேட்ச்சை டிரா பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் மரண மாஸ் கம் பேக் குடுத்து கப்பை தூக்குன டீம்ஸ் வெறும் ரெண்டே ரெண்டு தான்! அதுவும் அந்த ரெண்டுமே யூரோப்பியன் டீம்ஸ் தான் பாஸ்!அதுல முதலாவது, நம்ம இங்கிலாந்து! 1966-ல அவங்க சொந்த நாட்டுல தான் வேர்ல்டு கப் நடந்துச்சு. ஆனா என்ன கொடுமைன்னா, ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்லயே உருகுவே டீம்கூட மோதி '0-0'ன்னு மேட்ச்சை டிரா பண்ணி சுதப்புனாங்க.
'அவ்ளோதான் இவங்க கதை'ன்னு எல்லாரும் நினைச்சப்போ, டக்குன்னு ஃபார்முக்கு வந்து வெறித்தனமா விளையாடி, ஃபைனல்ல வெஸ்ட் ஜெர்மனிய போட்டு தள்ளி சாம்பியன் ஆனாங்க!அடுத்தது, 1982-ல இத்தாலி டீம் பண்ணது தான் அல்டிமேட் ட்விஸ்ட்! ஸ்பெயின்ல நடந்த வேர்ல்டு கப்ல, அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல போலந்து கூட '0-0'ன்னு டிரா பண்ணுனாங்க. அதுமட்டும் இல்ல, அடுத்த ரெண்டு மேட்ச்சையும் டிரா பண்ணி, நூலிழையில தான் நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கே போனாங்க.
ஆனா நாக்-அவுட்ல அர்ஜென்டினா, பிரேசில், வெஸ்ட் ஜெர்மனின்னு உலகத்துல இருக்குற அத்தனை ஜாம்பவான்களையும் ஓட ஓட விட்டி கோப்பையை தட்டி தூக்குனாங்க!சரி, இத ஏன் இப்போ பேசுறோம்னு கேக்குறீங்களா? 2010-ல ஸ்பெயின் வேர்ல்டு கப் ஜெயிச்சப்போ கூட, அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல ஸ்விட்சர்லாந்த்கிட்ட '0-1'ன்னு தோத்து தான் ஆரம்பிச்சாங்க! சோ... இந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஏமாற்றம், சுதப்பல் இதெல்லாம் ஸ்பெயினுக்கு ஒன்னும் புதுசு இல்ல பாஸ்!
ரசிகர்களே... ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் தோத்தாலும் சரி, டிரா ஆனாலும் சரி... கம்பேக் குடுத்து கப்பை தூக்க முடியும்னு ஹிஸ்டரி சொல்லுது! நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? கமெண்ட்ல சொல்லுங்க!
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