/ஷாக் கொடுத்த Cabo Verde... மிரண்ட ஸ்பெயின் - அடுத்து மெஸ்ஸி vs யமால் மோதலுக்கு ரெடியா?

Spain vs Cabo Verde Highlights : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் தொடங்கி சுமார் 5 நாள்கள் ஆகிறது. ஒட்டுமொத்த கால்பந்து உலகமே இந்த உலகக் கோப்பை தொடரை வெறித்தனமாக உள்ளது. அதுவும் போட்டிகள் அனைத்தும் நள்ளிரவிலும், அதிகாலையிலும் நடைபெறுவதால் இந்திய ரசிகர்கள் தூக்கத்தை தொலைத்து சுற்றித் திரிகின்றனர்.
அந்த வகையில், குரூப் சுற்று போட்டிகள் தற்போது பரபரப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. குரூப் H பிரிவில் இடம்பெற்ற ஸ்பெயின் - காபோ வெர்தே அணிகள் மோதின. இந்திய நேரப்படி ஜூன் 15ஆம் தேதி இரவு 9.30 மணிக்கு போட்டி தொடங்கியது. இப்போட்டி அமெரிக்காவின் ஜார்ஜியா மாகாணத்தில் உள்ள அட்லாண்டா நகரில் நடைபெற்றது.
கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்ற பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஸ்பெயின் அணி அதற்கு முன்னும், பின்னும் கோப்பையை வென்றதில்லை. ஆட்டம் தொடங்கியபோது உலக கால்பந்து தரவரிசையில் 2வது இடத்தில் ஸ்பெயின் அணி இருந்தது, எதிரணியான காபோ வெர்தே 67வது இடத்தில் இருந்தது. எனவே, ஸ்பெயின் அணி எளிதாக இப்போட்டியை வெற்றிபெறும் என பலரும் கணித்திருந்தனர்.
அதேபோல், ஆட்டத்திலும் ஸ்பெயின் பெரும் ஆதிக்கத்தை செலுத்தியது. ஸ்பெயின் 23 ஷாட்களை அடித்த நிலையில், காபோ பெர்தே 6 ஷாட்களையே அடித்தது. இலக்கை நோக்கி ஸ்பெயின் 8 ஷாட்களை அடிக்க, காபோ வெர்தே ஒரே ஒரு ஷாட்டை மட்டுமே அடித்தது.
இந்த ஆட்டம் முழுவதும் ஸ்பெயின் 62% பந்தை தன்வசம் வைத்திருந்தது, 38% தான் பந்து காபோ வெர்தே அணி வசம் இருந்தது. அதேபோல், ஸ்பெயின் 764 பாஸ்களை செய்த நிலையில், காபோ வெர்தே 275 பாஸ்களையே செய்தது. காபோ வெர்தே அணியின் பந்து பாஸ் செய்யும் துல்லியம் 74% மட்டுமே, ஆனால் ஸ்பெயின் அணியின் பாஸ் செய்யும் துல்லியம் 92% ஆக இருந்தது.
அப்படியிருந்தும் ஸ்பெயின் அணியால் ஒரு கோலை கூட அடிக்க முடியவில்லை. காபோ வெர்தே அணியின் கோல் கீப்பர் வோசின்ஹா ஒரு தூண் போல் நின்று ஒரு கோலை கூட அடிக்கவிடாமல் பார்த்துக்கொண்டார். ஆட்டம் டிராவில் முடிந்தது.
புள்ளிப்பட்டியலில் ஸ்பெயின் மற்றும் காபோ வெர்தே அணிகள் தலா 1 புள்ளியை பெற்று, புள்ளிப்பட்டியலில் முறையே முதலிரண்டு இடங்களை பிடித்துள்ளன. அதேநேரத்தில், தரவரிசையில் ஸ்பெயின் ஒரு இடம் குறைந்து 3வது இடத்திலும், காபோ வெர்தே மூன்று இடம் உயர்ந்து 64வது இடத்திலும் உள்ளது.
ஸ்பெயின் அணி அடுத்து ஜூன் 21ஆம் தேதி அன்று சௌதி அரேபியா அணியுடனும்; ஜூன் 27ஆம் தேதி அன்று உருகுவே அணியுடனும் மோதுகிறது. அதேபோல் காபோ வெர்தே அணி ஜூன் 22ஆம் தேதி உருகுவே அணியுடனும்; ஜூன் 27ஆம் தேதி சௌதி அரேபியா அணியுடனும் மோதுகிறது.
இந்த குரூப்பில் ஸ்பெயின் மற்றும் உருகுவே அணிகள் எளிதாக தகுதிபெறும் என கணிக்கப்பட்டது. ஆனால், தற்போது காபோ வெர்தே அணி பெரியளவில் நம்பிக்கை அளிக்கிறது. அந்த வகையில், ஸ்பெயின் - உருகுவே போட்டியை விட காபோ வெர்தே - உருகுவே அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டிதான் பெரிதும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
ஒருவேளை ஸ்பெயின் அணி குரூப் H பிரிவில் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்து, குரூப் J பிரிவில் அர்ஜென்டினா முதலிடத்தை பிடிக்கும்பட்சத்தில், அடுத்த ரவுண்ட் ஆப் 32 நாக்-அவுட் சுற்றில் ஸ்பெயின் - அர்ஜென்டினா அணிகள் மோதும் வாய்ப்பு ஏற்படும்.
அதன்மூலம், ஸ்பெயின் அணியின் நட்சத்திர வீரர் லாமின் யமால் மற்றும் அர்ஜென்டினா அணியின் நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி ஆகியோர் களத்தில் மோதுவதை காண கால்பந்து உலகமே காத்திருக்கிறது. லியோனல் மெஸ்ஸி முன்னாள் பார்சிலோனா வீரர், லாமின் யமால் இப்போதைய பார்சிலோனா அணி வீரர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.