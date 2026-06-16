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ஷாக் கொடுத்த Cabo Verde... மிரண்ட ஸ்பெயின் - அடுத்து மெஸ்ஸி vs யமால் மோதலுக்கு ரெடியா?

Spain vs Cabo Verde Highlights : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் குரூப் H பிரிவில் ஸ்பெயின் - காபோ வெர்தே அணிகள் மோதிய நிலையில், இப்போட்டி டிராவில் முடிந்தது கால்பந்து உலகத்தையே பெரிதும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி உள்ளது. இப்போட்டியின் ஹைலைட்ஸ் இதோ...

Written BySudharsan G
Published: Jun 16, 2026, 01:30 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:30 AM IST
ஷாக் கொடுத்த Cabo Verde... மிரண்ட ஸ்பெயின் - அடுத்து மெஸ்ஸி vs யமால் மோதலுக்கு ரெடியா?
Image Credit: Image Credit : Messi, Yamal | Image Source : X/FCBarcelona Fans Club

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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ஷாக் கொடுத்த Cabo Verde; மிரண்ட ஸ்பெயின் - அடுத்து மெஸ்ஸி vs யமால் மோதலுக்கு ரெடியா?
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