  • நாதன் எல்லிஸிற்கு பதிலாக யார்? சென்னை அணியின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 24, 2026, 09:19 PM IST
ஐபிஎல் 2026 டி20 கிரிக்கெட் தொடர் வரும் மார்ச் 28ம் தேதி தொடங்கவுள்ள நிலையில், அணிகள் தங்களது இறுதி கட்ட பயிற்சிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, இந்த சீசனில் புதிய உத்வேகத்துடன் களமிறங்க காத்திருக்கிறது. ஆனால், தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே சிஎஸ்கே அணியின் பந்துவீச்சில் சிறு பின்னடைவு ஏற்பட்டது. சிஎஸ்கே அணியால் மெகா ஏலத்தில் வாங்கப்பட்ட ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் நாதன் எல்லிஸ், திடீர் காயம் காரணமாக இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து முழுமையாக விலகியுள்ளார். டெத் ஓவர்களில் சிறப்பாக பந்துவீசக்கூடிய எல்லிஸ் விலகியது சிஎஸ்கே ரசிகர்களிடையே ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது. 

ஸ்பென்சர் ஜான்சன் வருகை

இந்நிலையில், நாதன் எல்லிஸிற்கு பதிலாக சிறந்த மாற்று வீரரை கண்டுபிடிக்கும் பணியில் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் மிக தீவிரமாக இறங்கியது. தற்போது அதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஐபிஎல் நிர்வாகத்தால் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, காயமடைந்த நாதன் எல்லிஸிற்கு பதிலாக, ஆஸ்திரேலிய அணியை சேர்ந்த மற்றொரு அதிரடி இடது கை வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஸ்பென்சர் ஜான்சன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இணைந்துள்ளார். அவரை அடிப்படை விலையான 1.5 கோடி ரூபாய்க்கு சிஎஸ்கே அணி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. 

யார் இந்த ஸ்பென்சர் ஜான்சன்?

28 வயதான ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த ஸ்பென்சர் ஜான்சன், மிக சிறப்பான வேகத்திலும், நல்ல பவுன்ஸுடனும் பந்துவீசக்கூடிய ஒரு திறமையான இடது கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆவார். அவர் இதுவரை ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக 13 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடி, 18 சர்வதேச விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். ஐபிஎல் தொடரை பொறுத்தவரை, இவருக்கு இது புதிதல்ல. ஏற்கனவே குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் ஆகிய அணிகளுக்காக இவர் விளையாடிய முன் அனுபவம் கொண்டவர். குறிப்பாக, 2024ம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐபிஎல் ஏலத்தில் இவரை குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி சுமார் 10 கோடி ரூபாய் கொடுத்து வாங்கியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

சிஎஸ்கே அணிக்கு பலமா?

சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தை பொறுத்தவரை ஸ்பின்னர்களுக்கு சாதகமாக இருந்தாலும், சில நேரங்களில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கும் அது நல்ல கைகொடுக்கும். ஸ்பென்சர் ஜான்சன் போன்ற ஒரு இடது கை வேகப்பந்து வீச்சாளர், பவர்பிளே ஓவர்களில் புதிய பந்தில் ஸ்விங் செய்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த சிஎஸ்கே அணிக்கு பெரிதும் உதவுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், மதீஷா பத்திரன போன்ற வீரர் நேரத்தில் இவரை போன்ற ஒருவர் அணியில் இணைந்து இருப்பது, சிஎஸ்கே அணியின் பந்துவீச்சு தாக்குதல் வலிமையடையும். 

சிஎஸ்கே அணி தனது முதல் லீக் ஆட்டத்தில் விளையாட இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், ஸ்பென்சர் ஜான்சன் கூடிய விரைவில் அணியின் பயிற்சி முகாமில் இணைவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாதன் எல்லிஸின் இழப்பை சரிசெய்யும் வகையில் ஸ்பென்சர் ஜான்சனின் வருகை சிஎஸ்கே-விற்கு ஒரு ஜாக்பாட்டாகவே பார்க்கப்படுகிறது. சென்னை அணி தங்களது முதல் போட்டியில் ராஜஸ்தான் அணிக்கு எதிராக விளையாட உள்ளது.

