சிவம் துபேவுக்கு “பில்லி சூனியம்” வைத்த SRH ரசிகர்.. உடனே நடந்த சம்பவம்! வைரல் வீடியோ

ஐபிஎல் போட்டிகளில் ரசிகர்கள் பலர் கவனம் பெறுவது சாதாரண விஷயம்தான். ஆனால் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் மோதிய போட்டியில் நடந்த ஒரு சம்பவம் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மைதானத்தில் இருந்த ரசிகர் ஒருவர் பிளாக் மேஜிக் செய்வது போல நடந்துக்கொண்ட சில வினாடிகளில் சிவம் துபே விக்கெட் விழுந்தது ரசிகர்கள் மத்தியில் சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
SRH ரசிகர் செய்த செயல்
இந்த வைரல் வீடியோவில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் ரசிகர் ஒருவர் கையில் எலுமிச்சை வைத்து சில விசித்திர செய்கைகளை செய்வது போன்ற காட்சி இடம் பெற்றுள்ளது. இது நடந்த சில வினாடிகளிலேயே சிவம் துபே ஆட்டமிழந்தார். இந்த வீடியோதான் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. இது எதர்ச்சையாக நடந்ததா அல்லது உண்மையில் ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா என ரசிகர்கள் விவாதித்து வருகின்றனர்.
Black magic live pic.twitter.com/rzJYd6kjti
— Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) April 19, 2026
ரசிகர்கள் விவாதம்
இந்த சம்பவத்திற்கு ரசிகர்கள் பலரும் தங்களது எதிர்ப்பை தெரிவித்து வருகின்றனர். சிலர் இது வெறும் Coincident என்று கூறி வருகின்றனர். மற்றொரு தரப்பு இது போன்ற செயல்கள் விளையாடின் நம்பிக்கை தன்மையை பாதிக்கும் என விமர்சன் செய்து வருகின்றனர். மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக புகாரும் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
ஹைதராபாத் ராஜீவ் காந்தி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. அந்த அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 194 ரன்கள் அடித்தது. அதிகபட்சமாக அபிஷேக் சர்மா மற்றும் ஹென்ரிச் க்ளெசன் தலா 59 ரன்கள் குவித்தனர். சிஎஸ்கே அணி பந்து வீச்சாளர்களில் அனுஷுல் கம்போஜ் மற்றும் ஜேமி ஓவர்டன் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்களை வீழ்த்தினர்.
இதையடுத்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பேட்டிங் செய்தது. அந்த அணியிடம் இருக்கும் பேட்டிங் பலத்திற்கு 195 ரன்கள் இலக்கை எளிதில் வீழ்த்தும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் கடுமையாக சொதப்பி 184 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து 10 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தது. அதிகபட்சமாக மேட் ஹென்ரி 34, ஆயூஷ் மாத்ரே 30 ரன்களை அடித்தனர். மேலும், சிவம் துபே தலா ஒரு ஃபோர் மற்றும் சிக்சர் உட்பட 16 பந்துகளில் 21 ரன்களை எடுத்த நிலையில், அவர் சக்கிப் ஹுசைன் பந்தில் போல்ட் ஆனார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
