/கிளாசனை தர்றோம்.. இந்த 2 வீரரை தாங்க! சிஎஸ்கே-விடம் டீல் பேசிய SRH

ஐபிஎல் அணிகளில் நடக்கும் டிரேட் விஷயங்கள் நாளுக்கு நாள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. முதற்கட்டமாக ரிஷப் பண்ட் டெல்லி அணிக்கு டிரேட் ஆகி உள்ளார். ஹர்திக் பாண்டியா, சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோரின் பெயர்கள் டிரேட் பேச்சுவார்த்தையில் அடிபடுகிறது. இது ரசிகர்கள் இடையே அர்வத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. குறிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியிடம் மும்பை, டெல்லி அணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உள்ளது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் உடனான டிரேட் பேச்சுவார்த்தை அடுத்த கட்டத்தை எட்டவில்லை என்றாலும், டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி உடனான பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து வருகிறது. சென்னை அணிக்கு ஒரு பினிஷர் தேவைப்படுவதால், டேவிட் மில்லர், அசுதோஷ் சர்மா ஆகியோருக்காக பேசி வருகிறது. இந்த நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை சன் ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி தொடர்பு கொண்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
அதாவது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி நூர் அகமது மற்றும் ஷிவம் துபே ஆகியோரை கேட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது. அவர்களுக்கு ஒரு வெளிநாட்டு ஸ்பின்னர் தேவை என்பதால், நூர் அகமத்தை கேட்டுள்ளனர். அதோடு அதிரடி பேட்டரான ஷிவம் துபேவையும் கேட்டுள்ளனர். பதிலுக்கு ஹென்ரிச் கிளாசனை தருகிறோம் என கூறி இருக்கின்றனராம்.
டிரேடிங்கில் ஹர்திக் பாண்டியா அல்லது மற்ற தரமான வீரர்களை வாங்க முடியவில்லை என்றால் மட்டுமே, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு பதிலளிக்க முடிவு செய்துள்ளனராம். அதிலும் கிளாசனுக்கு மாற்றாக ஷிவம் துபேவை மட்டுமே தர முடியும் என்ற நிலைபாட்டிலும் சிஎஸ்கே உள்ளதாம். சிஎஸ்கே அணியின் முக்கிய ஸ்பின்னராக செயல்பட்டு வரும் நூர் அகமத்தை ஒருபோதும் டிரேடிங்கில் விட்டுக்கொடுக்க முடியாது என்பதில் சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் திட்டவட்டமாக உள்ளது.
அதேசமயம் சிஎஸ்கே அணியில் இருக்கும் பிரசாந்த் வீரை வாங்கவும் SRH அணி தயாராக உள்ளதாம். ஆனால் ரூ. 14 கோடி கொடுத்து வாங்க கூடாது என்றும் அதிகபட்சமாக 2 கோடி வரை மட்டுமே செலவு செய்ய சன்ரைசர்ஸ் அணி தயாராக இருக்கிறதாம்.
சிஎஸ்கே அணி ஹர்திக் பாண்டியாவை தனது அணிக்கு கொண்டு வர தயங்குகிறதாம். அதாவது ஹர்திக் பாண்டியாவை வாங்கினால் அவருக்கு கேப்டன் பதவியை கொடுக்க வேண்டும் என்ற நெருக்கடி உள்ளது. அதேசமயம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் ஆயூஸ் மாத்ரே, ஷிவம் துபேவை கேட்கிறது. இவர்களை விட்டுக்கொடுக்க சிஎஸ்கே அணி தயாராக இல்லை என்பதால் தொடர்ந்து இந்த விஷயத்தில் தயக்கம் காட்டி வருகிறதாம்.
ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு தற்போது 32 வயதாகிவிட்டதால், இன்னும் இரண்டு சீசன்களுக்கு மட்டுமே அவரால் முழு திறனுடன் விளையாட முடியும் என சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்வாகம் கருதுவதாக தெரிகிறது. இதன் காரணமாக, எதிர்காலத்தை மனதில் கொண்டு வளர்த்து வரும் இளம் வீரரான ஆயுஷ் மாத்ரேவை அவருக்கு பதிலாக விட்டு கொடுக்க சிஎஸ்கே தயங்குகிறது. மேலும், அந்த இரு ஆண்டுகளுக்கும் பாண்டியாவுக்கு கேப்டன் பதவியையும் வழங்க வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது போன்ற சில சிக்கல்களால்தான், அவரை அணியில் இணைக்க சிஎஸ்கே தயக்கம் காட்டி வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதற்கிடையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியுடம் டெல்லி கேபிடல்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் டீல் பேசி உள்ளது. இதில் எந்த டீலுக்கு சிஎஸ்கே ஓகே செல்லப்போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.