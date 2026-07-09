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கிளாசனை தர்றோம்.. இந்த 2 வீரரை தாங்க! சிஎஸ்கே-விடம் டீல் பேசிய SRH

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியிடம் டிரேட் பேசி இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது அவர்கள் ஹென்ரிச் கிளாசனை தருவதாகவும் அதற்கு பதிலாக இரண்டு வீரர்களை கேட்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இது குறித்து முழு விவரத்தை தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 09, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:01 AM IST
கிளாசனை தர்றோம்.. இந்த 2 வீரரை தாங்க! சிஎஸ்கே-விடம் டீல் பேசிய SRH
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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கிளாசனை தர்றோம்.. இந்த 2 வீரரை தாங்க! சிஎஸ்கே-விடம் டீல் பேசிய SRH
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