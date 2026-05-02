CSK தவறவிட்ட சிங்கம் - கப்புனு பிடித்த காவ்யா மாறன் டீம்; யார் இந்த அம்பிரிஷ்?

IPL 2026: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் சிவம் மாவி காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகினார். அவருக்கு பதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 18 வயதான ஆர்.எஸ் அம்பிரிஷை, எஸ்ஆர்ஹெச் எடுத்துள்ளது. இவர் யார்...? இவரை சிஎஸ்கே தவறவிட்டது எவ்வளவு பெரிய தவறு என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 2, 2026, 09:35 AM IST
  • அம்பிரிஷை ரூ.30 லட்சத்திற்கு SRH எடுத்தது.
  • SRH அணியின் பிளேயிங் 11ல் அம்பிரிஷ் யார் இவர்?
  • அம்பிரிஷ் வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்ரவுண்டர் ஆவார்.

IPL 2026 Latest News Updates: ஐபிஎல் 2026 சீசன் பரபரப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. ஒவ்வொரு அணியும் பிளே ஆப் சுற்றை குறிவைத்து தீவிரமாக களமாடி வருகின்றன.

வீரர்களை துரத்தும் காயம்

இந்தச் சூழலில், ஒவ்வொரு அணியிலும் வீரர்களின் உடற்தகுதி பெரிய பிரச்னையாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, தோனி கெண்டைக்கால் காயம் காரணமாக முதல் 8 போட்டிகளை தவறவிட்டுள்ளார். ரோஹித் சர்மாவும் சில போட்டிகளை தவறவிட்டுள்ளார். சிறப்பாக விளையாடி வந்த சிஎஸ்கேவின் இளம் வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரே காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்தே விலகிவிட்டார்.

எஸ்ஆர்ஹெச் மாஸ்டர் மூவ்

இப்படி முன்னணி வீரர்கள் முதல் வளர்ந்துவரும் வீரர்கள் வரை பலதரப்பட்ட வீரர்களும் காயத்தில் சிக்கி தவிக்கின்றனர். அந்த வரிசையில், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் வேகப்பந்துவீச்சாளர் சிவம் மாவி காயத்தில் சிக்கியிருக்கிறார். இவர் நடப்பு சீசனில் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை என்றாலும், அவர் காயத்தில் சிக்கியிருப்பதால் அவருக்கு மாற்று வீரரை எஸ்ஆர்ஹெச் தற்போது எடுத்துள்ளது.

யார் இந்த ஆர்.எஸ். அம்பிரிஷ்?

அவர் வேறு யாருமல்ல, தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த இளம் வீரர் ஆர்.எஸ். அம்பிரிஷ் தான். 18 வயதான இவர், இந்தாண்டு தொடக்கத்தில் நடந்த 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற இந்திய அணியில் இடம்பெற்ற வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டர் ஆவார். இவர் இத்தொடரில் 7 போட்டிகளில் 11 விக்கெட்டையும், 4 இன்னிங்ஸில் 73 ரன்களையும் அடித்திருந்தார்.

அம்பிரிஷின் ஸ்பெஷாலிட்டி

வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டராக புதிய பந்தில் பந்துவீசக்கூடியவர். அதாவது பந்தை ஸ்விங் செய்யும் திறன் பெற்றவர். பேட்டிங்கில் கீழ்வரிசையில் இறங்கி சிறப்பாக பேட்டிங் செய்யக்கூடியவர். வலதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளர் என்றாலும் இடதுகை பேட்டர் ஆவார், இது கூடுதல் சிறப்பு. தமிழ்நாடு அணிக்காக 2 ரஞ்சி டிராபி போட்டிகளில் விளையாடி 2 விக்கெட்டை எடுத்துள்ளார்.

சிஎஸ்கே மீதான விமர்சனம்

இப்படிப்பட்ட வீரரை சிஎஸ்கே தவறவிட்டுள்ளது என்றுதான் கூற வேண்டும். தமிழ்நாட்டு வீரர்கள் சிஎஸ்கேவில் குறைவாக உள்ளனர் என்றும் முன்பை போல் தமிழ்நாட்டு வீரர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்க சிஎஸ்கே தயக்கம் காட்டுகிறது என்றும் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகிறது. முரளி விஜய், லட்சுமிபதி பாலாஜி, அஸ்வின் போன்று திறமையானவர்கள் தற்போது தமிழ்நாடு அணியில் இல்லை என்று எதிர்வாதம் வைக்கப்படுகிறது.

அம்பிரிஷை தவறவிட்ட சிஎஸ்கே

அப்படியிருக்க, ஒரு இளம் வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டர், ஐசிசி தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஒருவர் இருக்கும்போது, அவருக்கு வாய்ப்பளிக்காதது சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகத்தின் மீது ரசிகர்கள் அதிருப்தி தெரிவிக்கின்றனர். 

உள்ளூர் சென்னை சூழலை புரிந்த இளம் வீரரை எடுக்காமல், ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு மாற்று வீரராக 32 வயதான ஆகாஷ் மத்வாலை எடுத்தது ஏன்? என கேள்வியும் எழுப்பி உள்ளனர். 

ஏற்கெனவே, அன்சுல் கம்போஜ் - முகேஷ் சௌத்ரி - குர்ஜப்னீத் சிங் என இந்திய பௌலிங் அட்டாக் இருக்கும்போது, ஆகாஷ் மத்வாலை எடுத்தும் பயனில்லை, அவரை பிளேயிங் 11இல் சேர்ப்பதற்கான வாய்ப்பும் குறைவாகவே உள்ளது.

சிஎஸ்கே செய்த தவறு 

எனவே, ஆகாஷ் மத்வாலுக்கு பதில் அம்பிரிஷை எடுத்திருந்தால், ஒரு வேகப்பந்துவீச்சு ஆப்ஷன் கிடைத்திருக்கும். அதுவும் புதிய பந்தில் வீசக்கூடியவர். கீழ் வரிசையில் இடது கை பேட்டராகவும் அவரால் சோபிக்க இயலும். வருங்காலத்தில் ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் தூபே போல் பல உயரங்களை அம்பிரிஷ் எட்டலாம். அப்படியிருக்க, இப்போதே அவரை அணியில் எடுத்து வளர்த்துவிட்டிருக்கலாம். சிஎஸ்கே அதில் தவறிவிட்டது.

அம்பிரிஷ் விளையாடுவாரா? 

எஸ்ஆர்ஹெச் அணி அம்பிரிஷை அடிப்படை தொகையான ரூ.30 லட்சத்திற்கு எடுத்துள்ளது. பிரபுல் ஹிங்கே, ஷக்கிப் ஹூசைன் போன்ற இளம் வீரர்கள் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பிடித்துள்ளனர். தற்போது அம்பிரிஷை பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கவும் அதிக வாய்ப்புள்ளது.   

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

