பெரிய தலைகளை கழட்டிவிடும் SRH... காவ்யா மாறனின் திட்டம் என்ன?

IPL 2026, Kavya Maran SRH Mini Auction Plan: ஐபிஎல் 2026 தொடருக்கான எதிர்பார்ப்பு இப்போதே தொடங்கிவிட்டது. எம்எஸ் தோனி, ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகியோர் மீண்டும் ஒருமுறை ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்க இருக்கிறார்கள் என்பதும் ஐபிஎல் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகப்படுத்தியிருக்கிறது.
ஐபிஎல் 2026 தொடரை முன்னிட்டு மினி ஏலம் வரும் டிசம்பர் 13-15 தேதிகளில் நடத்தப்படலாம் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதனால், ஐபிஎல் அணிகள் தாங்கள் தக்கவைக்கும் வீரர்களின் பட்டியலை வரும் நவம்பர் 15ஆம் தேதிக்குள் சமர்பிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தக்கவைப்பு வீரர்கள் வெளியான பின்னரே ஒவ்வொரு அணியும் மினி ஏலத்தில் எந்தெந்த வீரர்களை குறிவைக்கும் என தெரியவரும்.
IPL 2026 Mini Auction: விடுவிக்கப்படும் முக்கிய வீரர்கள்
தற்போதைய சூழலில், சஞ்சு சாம்சன், சாம் கரன், டெவான் கான்வே, தீக்ஷனா, ஹசரங்கா, வெங்கடேஷ் ஐயர், நடராஜன், ஸ்டார்க், ஆகாஷ் தீப், மயங்க் யாதவ், டேவிட் மில்லர், ராகுல் திரிபாதி, விஜய் சங்கர், தீபக் ஹூடா உள்ளஇட்ட சில வீரர்கள் அவரவர் அணிகளில் இருந்து ஐபிஎல் மினி ஏலத்திற்கு விடுவிக்கப்படலாம் என தகவல்கள் வெளியாகின.
IPL 2026 Mini Auction: காவ்யா மாறனின் பிளான் என்ன?
இந்நிலையில், காவ்யா மாறனின் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் ஐபிஎல் மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு, தற்போதைய அணியில் இருக்கும் பெரிய தலைகளை விடுவிக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 2024ஆம் ஆண்டில் இறுதிப்போட்டி வரை வந்த ஹைதராபாத் அணி, கடந்த சீசனின் தொடக்கத்தில் கடுமையாக சொதப்பி இறுதியில் போராடி 6வது இடத்தில் நிறைவுசெய்தது. அப்படியிருக்க, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் விடுவிக்கும் மூன்று முக்கிய வீரர்கள் குறித்து இங்கு காணலாம்.
Ishan Kishan: இஷான் கிஷன்
விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரான இவரை ரூ.11.25 கோடிக்கு ஹைதராபாத் அணி மெகா ஏலத்தில் எடுத்தது. நம்பர் 3 இடத்திலும் விளையாடினார். ஹெட் - அபிஷேக் ஜோடி கொடுக்கும் அதிரடியை அப்படியே பவர்பிளேவுக்கு பின் எடுத்துச் செல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், முதல் போட்டியில் அடித்த சதம், கடைசி போட்டியை தவிர பிற போட்டிகளில் கடுமையாக சொதப்பினார். இதனால் இவரை விடுவித்து அதற்கு பதில் வேறு இந்திய வீரர்களின் மேல் முதலீடு செய்ய காவ்யா மாறன் திட்டமிடலாம்.
Rahul Chahar: ராகுல் சஹார்
இந்திய லெக் ஸ்பின்னரான இவரை ரூ.3.20 கோடிக்கு சன்ரைசர்ஸ் எடுத்தது. தற்போதைய சூழலில் இவருக்கு இது கூடுதல் தொகை எனலாம். அதுமட்டுமின்றி இவர் கடந்த முறை பிளேயிங் லெவனில் பெரும்பாலும் இடம்பெறவில்லை. இவரை விட குறைந்த தொகையில் எடுக்கப்பட்ட ஹர்ஷ் தூபே, ஷீஷன் அன்சாரி ஆகியோரே பிளேயிங் லெவனில் விளையாடினார். எனவே இவரை வெளியேற்ற காவ்யா மாறன் திட்டமிடுவதாக கூறப்படுகிறது.
Mohammed Shami: முகமது ஷமி
ஐபிஎல் 2025 மெகா ஏலத்தில் ரூ.10 கோடிக்கு ஹைதராபாத் அணியால் ஷமி எடுக்கப்பட்டார். ஆனால் இவர் 9 போட்டிகளில் வெறும் 6 விக்கெட்டுகளையே வீழ்த்தினார். எகானமியும் அதிகமாக இருந்தது. ஷமி தற்போது இந்தியாவின் மூன்று பார்மட்களிலும் விளையாடவில்லை, வயதும் 35 ஆகவிட்டது. எனவே, இவரை விடுவித்து வேறு வேகப்பந்துவீச்சாளரை குறிவைக்கலாம்.
