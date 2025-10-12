English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பெரிய தலைகளை கழட்டிவிடும் SRH... காவ்யா மாறனின் திட்டம் என்ன?

IPL 2026 Mini Auction: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி வரும் ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு சில முக்கிய வீரர்களை விடுவிக்க இருப்பதாக தற்போது தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 12, 2025, 04:59 PM IST
  • கடந்த சீசனில் SRH 6வது இடத்தில் நிறைவு செய்தது.
  • 2024 சீசனில் இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறியது.
  • முதலும் கடைசியுமாக 2016இல் கோப்பையை வென்றது.

Trending Photos

ரேஷன் கார்டு : மாதந்தோறும் பொருள் வாங்காதவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon8
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : மாதந்தோறும் பொருள் வாங்காதவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
2வது மனைவியாக மாறிய 7 டாப் நடிகைகள்! லிஸ்டில் யாரெல்லாம் பாருங்க..
camera icon7
Top Actress
2வது மனைவியாக மாறிய 7 டாப் நடிகைகள்! லிஸ்டில் யாரெல்லாம் பாருங்க..
ஹர்திக் பாண்டியாவின் காதலி மஹைகா சர்மா யார்? சொத்து மதிப்பு என்ன தெரியுமா?
camera icon8
Hardik Pandya
ஹர்திக் பாண்டியாவின் காதலி மஹைகா சர்மா யார்? சொத்து மதிப்பு என்ன தெரியுமா?
8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் எப்போது? 18 மாத அரியர் கிடைக்குமா? அரசு ஊழியர்களுக்கு அசத்தலான அப்டேட்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் எப்போது? 18 மாத அரியர் கிடைக்குமா? அரசு ஊழியர்களுக்கு அசத்தலான அப்டேட்
பெரிய தலைகளை கழட்டிவிடும் SRH... காவ்யா மாறனின் திட்டம் என்ன?

IPL 2026, Kavya Maran SRH Mini Auction Plan: ஐபிஎல் 2026 தொடருக்கான எதிர்பார்ப்பு இப்போதே தொடங்கிவிட்டது. எம்எஸ் தோனி, ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகியோர் மீண்டும் ஒருமுறை ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்க இருக்கிறார்கள் என்பதும் ஐபிஎல் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகப்படுத்தியிருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஐபிஎல் 2026 தொடரை முன்னிட்டு மினி ஏலம் வரும் டிசம்பர் 13-15 தேதிகளில் நடத்தப்படலாம் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதனால், ஐபிஎல் அணிகள் தாங்கள் தக்கவைக்கும் வீரர்களின் பட்டியலை வரும் நவம்பர் 15ஆம் தேதிக்குள் சமர்பிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தக்கவைப்பு வீரர்கள் வெளியான பின்னரே ஒவ்வொரு அணியும் மினி ஏலத்தில் எந்தெந்த வீரர்களை குறிவைக்கும் என தெரியவரும்.

IPL 2026 Mini Auction: விடுவிக்கப்படும் முக்கிய வீரர்கள்

தற்போதைய சூழலில், சஞ்சு சாம்சன், சாம் கரன், டெவான் கான்வே, தீக்ஷனா, ஹசரங்கா, வெங்கடேஷ் ஐயர், நடராஜன், ஸ்டார்க், ஆகாஷ் தீப், மயங்க் யாதவ், டேவிட் மில்லர், ராகுல் திரிபாதி, விஜய் சங்கர், தீபக் ஹூடா உள்ளஇட்ட சில வீரர்கள் அவரவர் அணிகளில் இருந்து ஐபிஎல் மினி ஏலத்திற்கு விடுவிக்கப்படலாம் என தகவல்கள் வெளியாகின.

IPL 2026 Mini Auction: காவ்யா மாறனின் பிளான் என்ன?

இந்நிலையில், காவ்யா மாறனின் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் ஐபிஎல் மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு, தற்போதைய அணியில் இருக்கும் பெரிய தலைகளை விடுவிக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 2024ஆம் ஆண்டில் இறுதிப்போட்டி வரை வந்த ஹைதராபாத் அணி, கடந்த சீசனின் தொடக்கத்தில் கடுமையாக சொதப்பி இறுதியில் போராடி 6வது இடத்தில் நிறைவுசெய்தது. அப்படியிருக்க, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் விடுவிக்கும் மூன்று முக்கிய வீரர்கள் குறித்து இங்கு காணலாம். 

Ishan Kishan: இஷான் கிஷன் 

விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரான இவரை ரூ.11.25 கோடிக்கு ஹைதராபாத் அணி மெகா ஏலத்தில் எடுத்தது. நம்பர் 3 இடத்திலும் விளையாடினார். ஹெட் - அபிஷேக் ஜோடி கொடுக்கும் அதிரடியை அப்படியே பவர்பிளேவுக்கு பின் எடுத்துச் செல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், முதல் போட்டியில் அடித்த சதம், கடைசி போட்டியை தவிர பிற போட்டிகளில் கடுமையாக சொதப்பினார். இதனால் இவரை விடுவித்து அதற்கு பதில் வேறு இந்திய வீரர்களின் மேல் முதலீடு செய்ய காவ்யா மாறன் திட்டமிடலாம். 

Rahul Chahar: ராகுல் சஹார்

இந்திய லெக் ஸ்பின்னரான இவரை ரூ.3.20 கோடிக்கு சன்ரைசர்ஸ் எடுத்தது. தற்போதைய சூழலில் இவருக்கு இது கூடுதல் தொகை எனலாம். அதுமட்டுமின்றி இவர் கடந்த முறை பிளேயிங் லெவனில் பெரும்பாலும் இடம்பெறவில்லை. இவரை விட குறைந்த தொகையில் எடுக்கப்பட்ட ஹர்ஷ் தூபே, ஷீஷன் அன்சாரி ஆகியோரே பிளேயிங் லெவனில் விளையாடினார். எனவே இவரை வெளியேற்ற காவ்யா மாறன் திட்டமிடுவதாக கூறப்படுகிறது. 

Mohammed Shami: முகமது ஷமி

ஐபிஎல் 2025 மெகா ஏலத்தில் ரூ.10 கோடிக்கு ஹைதராபாத் அணியால் ஷமி எடுக்கப்பட்டார். ஆனால் இவர் 9 போட்டிகளில் வெறும் 6 விக்கெட்டுகளையே வீழ்த்தினார். எகானமியும் அதிகமாக இருந்தது. ஷமி தற்போது இந்தியாவின் மூன்று பார்மட்களிலும் விளையாடவில்லை, வயதும் 35 ஆகவிட்டது. எனவே, இவரை விடுவித்து வேறு வேகப்பந்துவீச்சாளரை குறிவைக்கலாம். 

மேலும் படிக்க | RCB தக்கவைக்கும் வீரர்கள்... கழட்டிவிடும் வீரர்கள் யார் யார்? - முழு லிஸ்ட்

மேலும் படிக்க | ரூ.58 கோடி பேரம்... கம்மின்ஸ், ஹெட்டுக்கு வந்த பெரிய டீலிங் - கேட்டது காவ்யா மாறன்?

மேலும் படிக்க | தோனி விளையாடுவது உறுதி... CSK கழட்டிவிடும் இந்த 5 வீரர்கள் - மினி ஏலத்தின் முரட்டு பிளான்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

SRHIPL 2026IPL Mini AuctionIPLKavya Maran

Trending News