SRH vs CSK: சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11.. கலீல் அகமதுக்கு பதில் வரும் புது வீரர்? தோனி இல்லையா?

கலீல் அகமது விலகி உள்ளார். தோனி நடப்பாண்டு ஐபிஎல்லில் இதுவரை ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை. அவர் இப்போட்டியில் விளையாடுவாரா? சிஎஸ்கே அணிக்கு காத்திருக்கும் பெரிய சவால்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஏப்ரல் 18 சனிக்கிழமை இஷான் கிஷன் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக விளையாடுகிறது. இப்போட்டி ஹைதராபாத்தின் ராஜீவ் காந்தி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. இத்தொடரில் இருந்து கலீல் அகமது விலகிய பின்னர் சிஎஸ்கே அணிக்கு இது முதல் போட்டி, எனவே அவருக்கு பதிலாக யாரை பிளேயிங் 11ல் கொண்டு வருகிறார்கள் என்ற கேள்வி உள்ளது. அதேபோல் தோனி இப்போட்டியில் விளையாடுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. இந்த நிலையில், நாளைய சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சிஎஸ்கே அணியின் பிளேயிங் 11 என்வாக இருக்கும் இம்பேக்ட் வீரர் யாராக இருப்பார் என்று இத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
சிஎஸ்கே வெற்றி பயணத்தை தொடருமா?
நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இதுவரை 5 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளது. இதில் முதல் 3 போட்டிகளில் தொடர் தோல்விகளை சந்தித்த சிஎஸ்கே அணி அடுத்த இரண்டு போட்டிகளில் வெற்றியை பெற்று மெல்ல மெல்ல மீண்டு வருகிறது. இந்த சூழலில், தனது 6வது போட்டியை விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை எதிர்கொள்கிறது. இந்த ஆட்டத்தில் வென்று தனது வெற்றிப் பயணத்தை சிஎஸ்கே அணி தொடருமா என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
கலீல் அகமது விலகல் - சிஎஸ்கேவுக்கு பெரிய அடி
இந்த சூழலில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு ஒரு பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த அணியின் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளராக இருந்த கலீல் அகமது காயம் காரணமாக 2026 ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து முழுமையாக விலகி உள்ளார். பவர் ப்ளேவில் அவரது பந்து வீச்சு முக்கியமானதாக இருப்பதால், சிஎஸ்கே அணி தற்போது பெரிய அடியாக விழுந்துள்ளது.
சிஎஸ்கே அணியுடன் தோனி பயணம்
எம்.எஸ். தோனி நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை. அவர் காயம் காரணமாக விலகி இருந்தார். கடந்த கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியுடனே தோனி விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அவர் விளையாடவில்லை. இந்த சூழலில், தற்போது இந்த ஐபிஎல் தொடரில் தோனி முதல் முறையாக சிஎஸ்கே அணியுடன் ஹைதராபாத்-க்கு பயணித்துள்ளார். இதுவே ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக மாறி இருக்கிறது. ஆனால் அவர் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக விளையாடுவாரா என்பது இதுவரை உறுதியாகவில்லை.
தோனி விளையாடினால் யார் வெளியே?
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியுடன் தோனி விளையாடுவது இன்னும் உறுதியாகவில்லை என்றாலும் அவர் அணியுடன் ஹைதராபத்துக்கு பயணித்து இருப்பதால், அவர் விளையாடும் வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிகிறது. அப்படி ஒருவேளை அவர் விளையாடினால் பிளேயிங் 11ல் யாரை வெளியேற்றுவது?. தற்போது கலீல் அகமது தொடரில் இருந்து விலகி உள்ளார். இந்த சூழலில், தோனி விளையாடினால் அவருக்கு பதிலாக அணியில் இணைவார். பந்து வீச்சில் அனுஷுல் கம்போஜ், ஜேமி ஓவர்டன், குர்ஜப்நீத் சிங் ஆகியோர் இருப்பதால் கலீல் அகமதுக்கு பதிலாக கண்டிப்பாக இரு வேகப்பந்து வீச்சாளர் தேவை என்ற அவசியம் இல்லை. கூடுதலாக அவர்களுக்கு ஒரு வேகப்பந்து வீச்சு தேவைப்பட்டால் சிவம் துபேவை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
தோனி இல்லை என்றால் கலீல் அகமதுக்கு பதில் யார்?
தோனி வந்தால் கலீல் அகமது இடத்தில் முகேஷ் செளதிரி அல்லது ராமகிருஷ்ணா கோஷ் ஆகியோரில் ஒருவரை கொண்டு வர வாய்ப்புள்ளது.
நேருக்கு நேர்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் இதுவரை 22 போட்டிகளில் மோதி உள்ளது. இதில் சென்னை அணி 15 முறையும் ஹைதராபாத் அணி 7 முறையும் வென்றுள்ளது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக அதிகபட்சமாக 223 ரன்களும் குறைந்தபட்சமாக 132 ரன்களும் அடித்துள்ளனர். அதேபோல் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் சென்னை அணிக்கு எதிராக அதிகபட்சமாக 192 ரன்களும் குறைந்தபட்சமாக 134 ரன்களும் அடித்துள்ளது.
2026 ஐபிஎல்லில் இதுவரை சன்ரைசரஸ் ஹைதராபாத் அணி
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி இதுவரை 5 போட்டிகளில் விளையாடி 2 போட்டிகளில் வென்றுள்ளது. இதன் மூலம் 4 புள்ளிகளுடன் +0.576 நெட் ரன் ரேட்டுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 5வது இடத்தில் உள்ளது. வரும் போட்டிகளில் வெல்வதன் மூலம் அந்த அணியால் 5வது இடத்தை தக்கவைத்துக்கொள்ள முடியும்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பிளேயிங் 11
சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), ஆயுஷ் மத்ரே, சர்பராஸ் கான், சிவம் துபே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், ஜேமி ஓவர்டன், நூர் அகமது, எம்.எஸ். தோனி அல்லது முகேஷ் செளதிரி அல்லது ராமகிருஷ்ணா கோஷ், அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங்.
இம்பேக்ட் வீரர்: அகீல் ஹொசைன்.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பிளேயிங் 11
அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட், இஷான் கிஷன் (கேப்டன்), ஹென்ரிச் கிளாசென், சலில் அரோரா, அனிகேத் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஹர்ஷ் துபே, சிவங் குமார், பிரஃபுல் ஹிங்கே, எஷான் மலிங்கா.
இம்பேக்ட் வீரர்: சாகிப் ஹுசைன்.
