பஞ்சாப் ஹட்ரிக் தோல்வி.. SRH அபார வெற்றி! புள்ளிப்பட்டியலின் முதல் இடத்தில் யார் தெரியுமா?

பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான எதிரான ஐபிஎல் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 33 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பெற்றது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : May 7, 2026, 12:31 AM IST

புதன்கிழமை (மே 06) நடைபெற்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியை சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 33 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்று புள்ளிப்பட்டியலில் முதல் இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளது. 

ஐபிஎல் தொடரின் 49 வது போட்டி ஹைதராபாத்தில் ராஜீவ் காந்தி மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் பேட் கம்மின்ஸ் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியும் மோதின. டாஸ் வென்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி பேட்டிங் செய்தது. வழக்கம் போல், தொடக்க வீரர்களாக அபிஷேக் ஷர்மா மற்றும் டிராவிஸ் ஹெட் களமிறங்கினர். இருவரும் தங்களது அணிக்கு நல்ல தொடக்கத்தை கொடுத்தனர். ஆனால் இருவருமே அரைசதம் அடிக்க தவறினர். அபிஷேக் ஷர்மா 35 ரன்களிலும் டிராவிஸ் ஹெட் 38 ரன்களிலும் ஆட்டம் இழந்தனர். 

இஷான் கிஷன், கிளாசென் அரைசதம் 

இதை அடுத்து இஷான் கிஷன் களம் வந்து அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் அடித்தார். அவருடன் விளையாடிய ஹென்ரிச் கிளாசென் 69 ரன்களை குவித்தார். இறுதியாக நிதிஷ்குமார் ரெட்டி 13 பந்துகளில் 29 ரன்களை சேர்த்து நிலையில், ஹைதராபாத் அணி 20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 235 ரன்கள் எடுத்தது.

கூப்பர் காணொலி சதம் வீண்

இதனைத் தொடர்ந்து 236 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்று இலக்குடன் பஞ்சாப் அணி களம் இறங்கியது. அந்த அணியின் தொடக்க வீரர்களான பிரியான்ஸ் ஆர்யா மற்றும் பிரப் சிம்ரன் சிங் களம் இறங்கினர். ஆனால் இருவரும் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றம் கொடுத்தனர். பஞ்சாப் அணி 4 ரங்களிலேயே 2 விக்கெட் எடுத்து தடுமாறிய நிலையில், கூப்பர் காணொலி களம் வந்து அதிரடி காட்டி சதமும் விளாசினார். ஆனால் அவருடன் அடிய எந்த வீரரும் ரன்கள் சேர்க்காததால், பஞ்சாப் அணி வெற்றியை தவற விட்டது. கூப்பர் காணொலி கடைசி வரை களத்தில் நின்று 107 எண்கள் சேர்த்தார். 

இருப்பினும் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 202 ரன்கள் மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதன் மூலம் ஹைதராபாத் அணி 33 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பெற்றது. பஞ்சாப் அணியில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 5, மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ் 28, சூரியன்ஸ் 25, மார்க்கோ ஜான்சன் 19 என மொத்தம் 7 விக்கெட்களை பஞ்சாப் அணி இழந்தது. 

புள்ளிப்பட்டியல் முதலிடம் 

ஹைதராபாத் அணி பஞ்சாப் அணியை வீழ்த்தியதன் மூலம் புள்ளி பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளது. அந்த அணி 11 போட்டிகளில் விளையாடி 7ல் வெற்றி பெற்று 14 புள்ளிகளுடன் உள்ளன. பஞ்சாப் அணி இரண்டாவது இடத்திற்கு சரிந்துள்ளது. 

பஞ்சாப் அணிக்கு ஹட்ரிக் தோல்வி 

ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் அணி நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரின் தொடக்கத்தில் மிகவும் சிறப்பாக விளையாடி வந்தது. அவர்கள் விளையாடிய முதல் 7 போட்டிகளில் ஒரு போட்டியில் கூட தோல்வியடையாமல் வெற்றியை மட்டுமே கண்டு வந்தனர். இந்த சூழலில் அடுத்தடுத்து மூன்று தோல்விகளை பெற்று சற்று தடுமாற்றத்தை கண்டுள்ளது. இதனால் அவர்கள் இந்த ஆண்டு கோப்பையை வெல்வார்களா என்ற கேள்வியை எழுப்பி உள்ளது. தற்போது அவர்கள் 10 போட்டிகள் விளையாடி 6ல் வெற்றி பெற்று 13 புள்ளிகளுடன் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

