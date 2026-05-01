  • ஆபாசமாக பாத்ரூமில் பெண்களை வீடியோ எடுத்த... 2 கிரிக்கெட் வீரர்கள் கைது - நடந்தது என்ன?

Cricket Latest News: ஹோட்டல் பாத்ரூமில் பெண்களை வீடியோ எடுத்ததாக இரண்டு இலங்கை கிரிக்கெட் வீரர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். இலங்கையில் இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 1, 2026, 01:18 PM IST
  • இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் இன்னும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
  • குற்றவாளிகள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.
  • அவர்களுக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது.

கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்த ரெபா ஜான்! வைரல் போட்டோ ஷூட்
கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்த ரெபா ஜான்! வைரல் போட்டோ ஷூட்
3 நாள் லீவ் இருக்கு... சொந்த ஊர் போக நல்ல சான்ஸ் - சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை + ரூ.3000 வாங்க ரெடியா? பெண்களுக்கான அப்டேட்
3 நாள் லீவ் இருக்கு... சொந்த ஊர் போக நல்ல சான்ஸ் - சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
3 நாள் லீவ் இருக்கு... சொந்த ஊர் போக நல்ல சான்ஸ் - சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை + ரூ.3000 வாங்க ரெடியா? பெண்களுக்கான அப்டேட்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை + ரூ.3000 வாங்க ரெடியா? பெண்களுக்கான அப்டேட்
Sri Lanka Cricketers Crime News: கிரிக்கெட் உலகில் அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம் ஒன்று நடந்துள்ளது. இரண்டு ஆண் கிரிக்கெட் வீரர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். காரணம், ஹோட்டல் பாத்ரூமில் பெண் மருத்துவர்கள் குளிப்பதை வீடியோ எடுத்ததாக அவர்கள் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டனர்.

19 வயதுக்குட்பட்ட வீரர்கள்

இரண்டு கிரிக்கெட் வீரர்கள் கைதான இந்த சம்பவம் இலங்கை தலைநகர் கொழும்புவில் உள்ள நரஹேன்பிட்டா என்ற இடத்தில் நடந்துள்ளது. கைதான இரண்டு பேரும் 19 வயதுக்குட்பட்ட இலங்கை ஆடவர் கிரிக்கெட் அணியின் வீரர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் இவர்கள் குறித்து புகார் அளித்ததன் அடிப்படையில் இச்சம்பவம் பொதுவெளிக்கு வந்தது, தொடர்ந்து இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர். கைதான இவரிடமும் தீவிர விசாரணை நடந்தப்பட்டது.

இணையத்தில் பதிவேற்றமா?

அந்த எடுக்கப்பட்ட வீடியோக்கள் ஏதும் இணையத்தில் பதிவேற்றப்பட்டதா இல்லையா என்பது குறித்து அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட இரண்டு கிரிக்கெட் வீரர்களும் அலுத்கடே நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். 

ஜாமீனில் விடுவிப்பு

அடுத்த வழக்கு விசாரணை மே 25ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இருப்பினும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள் 50,000 LKR (இலங்கை ரூபாய்) செலுத்தி, இருவரும் பிணையில் வெளியே வந்தனர்.

இதற்கு முன் நடந்த சம்பவங்கள்

இதற்கு முன்னரும் இலங்கை வீரர்கள் இதுபோன்ற பாலியல் குற்றச்சாட்டில் சிக்கி உள்ளனர். 2022ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறஅற டி20 உலகக் கோப்பையின் போது, தனுஷ்க குணதிலகா பாலியல் வன்கொடுமை குற்றச்சாட்டின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டார். 

இருப்பினும் நீதிமன்றத்தில் தொடர் விசாரணைக்கு பின்னர், அவர்கள் பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டார். என்பதும் நினைவுக்கூரத்தக்கது. 

துலிப் சமரவீரா எனும் இலங்கை முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர், விக்டோரியாவில் பயிற்சியாளராக பணியாற்றியபோது ஒரு பெண் வீராங்கனையிடம் முறையற்ற வகையில் நடந்து கொண்டதாக, ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியத்தால் 20 ஆண்டுகளுக்கு தடை செய்யப்பட்டார்.

கிரிக்கெட் வாரியம் இன்னும் வாய்திறக்கவில்லை  

இன்னும் இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் (SLC) இந்த இரண்டு இளம் கிரிக்கெட் வீரர்கள் மீது எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளையும் இன்னும் அறிவிக்கவில்லை.

2 நாள்களில் மொத்தமாக மாறிய SLC

மறுபுறம் இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியமும் ஒட்டுமொத்தமாக மாற்றத்திற்கு உள்ளாக்கி வருகிறது. முந்தைய அலுவலப் பொறுப்பாளர்கள் கூண்டோடு நீக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது உருமாற்றக் குழு நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், கடந்த 48 மணிநேரத்தில் வாரியத்தில் பெரும் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன. 

வாரியத்தின் முந்தைய அலுவலகப் பொறுப்பாளர்களை நீக்குவது குறித்து கடந்த புதன்கிழமை (ஏப். 29)  இளங்கை அரசு முடிவெடுத்தது. இந்நிலையில், இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியத்தை மேற்பார்வையிட அமைக்கப்பட்ட புதிய குழுவில் 9 உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர், அதில் குமார் சங்கக்காராவும் அடக்கம்.

தலைவரின் விலகல்... புதிய குழு அமைப்பு

இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தலைவர் ஷம்மி சில்வா கடந்த ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி அன்று தனது பதவியை உடனடியாக ராஜினாமா செய்தார். தொடர்ந்து, அந்த முடிவின் ஒரு பகுதியாக, அலுவலகப் பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் உட்பட வாரியத்தின் முழு தலைமை அமைப்பும் பதவி விலகியுள்ளது.

தற்போது புதிதாக அமைக்கப்பட்ட குழுவில் ரோஷன் மஹாநாம மற்றும் சிதாத் வெட்டிமுனி உள்ளிட்ட இலங்கை முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்களும் இடம்பெற்றுள்ளனர், சங்கக்காராவும் அதில் இடம்பெற்றுள்ளார். கிரிக்கெட் வீரர்கள் மட்டுமின்றி அந்த குழுவில் பெரும்பாலும் பெருநிறுவனங்களைச் சேர்ந்த நபர்களையே கொண்டுள்ளது.

புதிய குழுவின் உறுப்பினர்கள்

9 பேர் அடங்கிய குழு: எரான் விக்ரமரத்ன (குழுத் தலைவர்), ரொஷான் மஹாநாம, குமார் சங்கக்காரா, சிதத் வெட்டிமுனி, பிரகாஷ் ஷாஃப்டட்ர், அவந்தி கொலம்பகே, துஷிரா ரடெல்லா, உபுல் குமாரப்பெரும, டினல் பிலிப்ஸ்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. இலங்கை வீரர்கள் கைதானது ஏன்?

கொழும்புவில் உள்ள ஹோட்டல் ஒன்றின் பாத்ரூமில் பெண் மருத்துவர்கள் குளிப்பதை வீடியோ எடுத்ததாக குற்றச்சாட்டு. பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் அளித்த புகாரின்பேரில், 19 வயதுக்குட்பட்ட இலங்கை ஆடவர் கிரிக்கெட் அணியைச் சேர்ந்த இரண்டு வீரர்களை நரஹேன்பேட்டர் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். 

2. கைதான வீரர்கள் தற்போது எங்கே?

கைது செய்யப்பட்ட வீரர்கள் அலுத்கடே நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்பபடுத்தப்பட்டனர். அவர்கள் தலா 5,00,000 இலங்கை ரூபாயை பிணைத் தொகையாக செலுத்தி தற்போது ஜாமீனில் வெளியே வந்துள்ளனர். அடுத்தகட்ட வழக்கு விசிராணை மே 25ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பு.

3. இலங்கை கிரிக்கெ்ட வாரியத்தில் வந்துள்ள மாற்றங்கள்?

இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தலைவர் ஷம்மி சில்வா ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி அன்று ராஜினாமா செய்ததை தொடர்ந்து, ஒட்டுமொத்த தலைமை அமைப்பும் பதவி விலகியது. இதனால், எரான் விக்ரமரத்னே தலைமையில் 9 பேர் கொண்ட புதிய குழுவை இலங்கை அரசு நியமித்தது. 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

