“முதலில் உன் வேலையைப் பார்.. என்ன சாதித்துவிட்டாய்”? CSK ஃபிளெமிங்கை விமர்சித்த ஹேமங் பதானிக்கு பதிலடி!

நடப்பு ஐபிஎல்லில் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி கடுமையாக தடுமாறி வருகிறது. இந்த நிலையில், அந்த அணியின் பயிற்சியாளர் ஹேமங் பதானியை முன்னாள் வீரர் கிருஷ்ணமாசாரி ஸ்ரீகாந்த் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். “மற்றவர்களை பற்றி பேசுவதற்கு முன் தன்னை பார்க்க வேண்டும், நாம் எப்படி இருக்கோம் என்பதை தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டும்” என சாடினார்.
முன்னதாக ஹேமங் பதானி, சிஎஸ்கே பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் ஃபிளமிங்கின் திறனை கேள்வி எழுப்பி இருந்தார். சென்னை அணி இத்தொடரின் தொடக்கத்தில் இருந்து தடுமாற்றத்தை சந்தித்து வருகிறது. அணியின் தோனியும் காயம் காரணமாக விளையாடாமல் உள்ளார். இந்த சூழலில்தான், ஃபிளமிங்கை விமர்சித்தார் ஹேமங் பதானி. அதாவது, தோனி இல்லாமல் ஃபிள்மிஙால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. சிஎஸ்கே அணியின் வெற்றிக்கு தோனி தான் காரணம் என கூறினார்.
ஃபிளெமிங் குறித்து ஹேமங் பதானி என்ன கூறினார்?
இது தொடர்பாக யோ மகேஷிடம் கூறிய ஹேமங் பதோனி, ஃபிளமிங் ஒரு பெரிய பயிற்சியாளர் கிடையாது. அவர் பெரிய கோச் என்றால், ஏன் ஐபிஎல் தவிர மற்ற போட்டிகளில் வெல்லவில்லை? சிஎஸ்கே தோனியால் வெல்கிறது. எனவே ஃபிளமிங் சிறந்த பயிற்சியாளர் என்று சொன்னால் என்னால் ஏற்க முடியாது என கூறி இருந்தார்.
தொடர் சறுக்கலில் டிசி (DC)
இந்த நிலையில்தான், ஹேமங் பதானியை முன்னாள் வீரர் ஸ்ரீகாந்த் சாடி உள்ளார். டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி சமீப போட்டிகளாக தொடர்ந்து படுதோல்விகளை சந்தித்து வருகிறது. குறிப்பாக ஏப்ரல் 25 ஆம் தேதி நடைபெற்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 264 ரன்களை அடித்தும் அப்போட்டியில் படுதோல்வியை அடைந்தது. அதன்பின்னர், ஏப்ரல் 27 அன்று நடந்த ஆர்சிபி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 75 ரன்களில் ஆல் அவுட் ஆகி தோல்வியை தழுவியது. இந்த தொடர் சறுக்கல்களுக்கு மத்தியில்தான், ஹேமங் பதானி விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகி உள்ளார். மற்ற அணிகளை பேசுவதை விட்டுவிட்டு தனது அணியை முதலில் சரிசெய்ய வேண்டும் என ஸ்ரீகாந்த் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
முதலில் உன்னை கவனித்துக்கொள்
இது தொடர்பாக யூடியூப் சேனலில் பேசிய ஸ்ரீகாந்த், டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி ஏற்கனவே தடுமாறி வருகிறது. இந்த நிலையில், ஹேமங் பதானி பிளெமிங்கை விமர்சிக்கிறார். ஹேமங், முதலில் உன்னை நீ கவனித்துக்கொள். இதனால்தான் வாழ்க்கையில் யாரும் அதிகம் பேசக்கூடாது என சொல்கிறேன். ஹேமங் அப்படி அதிகமாக பேசினார். தற்போது மாட்டிக்கொண்டார். தற்போது, அனைவரும் அவரை திட்டும்போது, வாயை மூடிக்கொண்டு இருக்க வேண்டும்.
நீங்கள் என்ன சாதித்தீர்கள்?
மற்றவர்களை பற்றி அவரவர்கள் தங்கள் வேலையை பார்த்தாலே போதுமானது. பிளெமிங் தோனியால் மட்டுமே வென்றார். அதெல்லாம் நீங்கள் ஏன் சொல்ல வேண்டும்? நீங்கள் என்ன சாதித்தீர்கள்? எதையும் செய்துள்ளீர்களா? நீங்கள் இன்னும் ஏதும் செய்யவில்லை தானே? என ஸ்ரீகாந்த் கேள்வி எழுப்பிபார்.
சொதப்பும் டெல்லி
ஹேமங் பதானி 2025 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரின்போது, டெல்லி அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்படார். அந்த சீசனில் முதல் பாதியில் சிறப்பாக விளையாடிய அந்த அணி, இரண்டாம் பாதியில் சொதப்பியதால் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை தவறவிட்டது. இந்த சூழலில், நடப்பாண்டிலும் அதேபோல் தொடக்கத்தில் முதல் இரண்டு போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடிய டெல்லி, அதன்பின் தோல்விகளை சந்தித்து வருகிறது.
டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி நிலவரம்
நடப்பாண்டில் இதுவரை 8 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அந்த அணி வெறும் 3 போட்டிகளில் மட்டுமே வென்றுள்ளது. இதனால் 6 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 7 வது இடத்தில் உள்ளது. டெல்லி அணிக்கு இன்னும் 6 போட்டிகள் மீதமுள்ளன. அதில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், பஞ்சாப் கிங்ஸ், மீண்டும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா அணிகளுடன் விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டிகளில் கண்டிப்பாக 5ல் வெற்றி பெற்றால்தான் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்ற சூழல் உருவாகி உள்ளது.
சிஎஸ்கே அணி நிலவரம்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை பொருத்தவரையில், சிஎஸ்கே அணியும் 8 போட்டிகளில் 3ல் மட்டுமே வெற்றி பெற்றும் 6 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 6வது இடத்தில் உள்ளது. இந்த அணியும் மீதமுள்ள போட்டிகளில் 5ல் கண்டிப்பான வென்றாக வேண்டும். அப்போதுதான் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும். சென்னை அணிக்கு அடுத்தடுத்த போட்டிகள், மும்பை இந்தியன்ஸ் மே 02, டெல்லி கேபிடல்ஸ் மே 05, லக்னோ அணிக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் மே 10 & 15 தேதிகளில், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மே 18 மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் மே 21 என 6 அணிகளுக்கு எதிராக உள்ளன.
