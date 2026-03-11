English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • டி20 உலக கோப்பை தோல்வி! இலங்கை அணியில் வருகிறது அதிரடி மாற்றம்!

டி20 உலக கோப்பை தோல்வி! இலங்கை அணியில் வருகிறது அதிரடி மாற்றம்!

இலங்கையை கிரிக்கெட் அணியின் புதிய தலைமை பயிற்சியாளராக கேரி கிர்ஸ்டன் வரும் ஏப்ரல் 15ஆம் தேதி முதல் பொறுப்பேற்க உள்ளார். இலங்கை அணியுடன் அவருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 11, 2026, 08:00 AM IST
  • இலங்கை கிரிக்கெட் அணியில் அதிரடி மாற்றம்..
  • புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக..
  • கேரி கிர்ஸ்டன் நியமனம்!

Trending Photos

எச்சரிக்கை! மார்ச் 15 முதல் அலர்ட்டாக இருக்க வேண்டிய 3 ராசிகள்!
camera icon6
Astro
எச்சரிக்கை! மார்ச் 15 முதல் அலர்ட்டாக இருக்க வேண்டிய 3 ராசிகள்!
நயன்தாரா to த்ரிஷா..திருமணமான ஆண்களுடன் காதல் சர்ச்சையில் சிக்கிய நடிகைகள்..
camera icon7
South actress
நயன்தாரா to த்ரிஷா..திருமணமான ஆண்களுடன் காதல் சர்ச்சையில் சிக்கிய நடிகைகள்..
எந்த வங்கியில் குறைவான வட்டியில் நகைக்கடன் வாங்கலாம்? முழு விவரம்
camera icon10
Gold Loan
எந்த வங்கியில் குறைவான வட்டியில் நகைக்கடன் வாங்கலாம்? முழு விவரம்
நியூசிலாந்து அணி செய்த 3 பெரிய தவறுகள்... கோப்பையை கோட்டைவிட இதுதான் காரணம்!
camera icon8
Team New Zealand
நியூசிலாந்து அணி செய்த 3 பெரிய தவறுகள்... கோப்பையை கோட்டைவிட இதுதான் காரணம்!
டி20 உலக கோப்பை தோல்வி! இலங்கை அணியில் வருகிறது அதிரடி மாற்றம்!

சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த டி20 உலக கோப்பையில் இந்திய அணி மூன்றாவது முறையாக கோப்பையை வென்றது. இந்த ஐசிசி டி20 உலக கோப்பையை இந்தியா மற்றும் இலங்கை ஆகிய நாடுகள் இணைந்து நடத்தியது. இருப்பினும் இலங்கை அணி சூப்பர் 8 சுற்றில் படுதோல்வி அடைந்து வெளியேறியது. சொந்த மண்ணில் தொடரை நடத்தினாலும் அவர்களால் அரை இறுதிக்கு செல்ல முடியவில்லை. இந்த தோல்விக்கு பொறுப்பேற்று இலங்கை அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக இருந்த சனத் ஜெயசூர்யா தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இந்நிலையில் புதிய தலைமை பயிற்சியாளராக யார் நியமிக்கப்படுபவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்தது. யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில், இலங்கை அணியின் புதிய தலைமை பயிற்சியாளராக சர்வதேச அரங்கில் பல்வேறு வெற்றிகளை குவித்த முன்னாள் தென்னாப்பிரிக்க வீரரும், பிரபல பயிற்சியாளருமான கேரி கிர்ஸ்டன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் இலங்கையை கிரிக்கெட் வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: கம்பீர் - கோலி, ரோகித்தை நீக்க நினைத்தது சரிதான்.. இல்லைனா இந்தியா ஜெயிச்சிருக்காது!

கேரி கிர்ஸ்டன் ஒப்பந்தம்!

இலங்கையை கிரிக்கெட் அணியின் புதிய தலைமை பயிற்சியாளராக கேரி கிர்ஸ்டன் வரும் ஏப்ரல் 15ஆம் தேதி முதல் பொறுப்பேற்க உள்ளார். இலங்கை அணியுடன் அவருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 2028 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வரை அவர் இலங்கை அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக நீட்டிப்பர் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

யார் இந்த கேரி கிர்ஸ்டன்?

தென் ஆப்பிரிக்காவின் முன்னாள் வீரரான கேரி கிர்ஸ்டன், உலக அளவில் ஒரு சிறந்த பயிற்சியாளராக பார்க்கப்படுகிறார். இதற்கு முன்பு இந்திய அணிக்கும் இவர் பயிற்சியாளராக இருந்துள்ளார். 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் 2011 ஆம் ஆண்டு வரை இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக பணியாற்றினார்.  இவரது கீழ் தான் இந்திய அணி 2011 ஆம் ஆண்டு ஒரு நாள் உலக கோப்பையை கிட்டத்தட்ட 28 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வெற்றி பெற்றது. அதன் பிறகு 2011 முதல் 2013 வரை தனது சொந்த அணியான தென்ஆப்பிரிக்காவிற்கு தலைமை பயிற்சியாளராக பணியாற்றினார். அவரது வழிகாட்டுதலின் கீழ் தென்ஆப்பிரிக்கா அணி டெஸ்ட், ஒரு நாள் மற்றும் டி20 என அனைத்து ஃபார்மெட்களிலும் நம்பர் ஒன் இடத்தை பிடித்து சாதனை படைத்தது. 

சனத் ஜெயசூர்யாவிற்கு புதிய பொறுப்பு! 

சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த டி20 உலக கோப்பையில் நமீபியா அணிக்கு ஆலோசகராக கேரி கிர்ஸ்டன்  பணியாற்றினார். மேலும் இலங்கை அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் பதவியில் இருந்து விலகிய சனத் ஜெயசூர்யா, அடுத்ததாக இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியத்தின் உயர் செயல்திறன் மையத்தின் தலைவராக செயல்படுவார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சனத் ஜெயசூர்யாவின் கீழ் இலங்கை அணி டி20 உலக கோப்பையை தோற்று இருந்தாலும், பல்வேறு வெற்றிகளை பெற்றது. குறிப்பாக 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஒரு நாள் தொடரில் 27 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியாவை வீழ்த்தி தொடரை வென்று இருந்தது. 

இலங்கையனின் அடுத்த இலக்கு!

ஒரு காலத்தில் பலம் வாய்ந்த அணியாக பார்க்கப்பட்ட இலங்கை, சமீபத்திய ஆண்டுகளாக தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து வருகிறது. இந்நிலையில் இலங்கை அணி கேரி கிர்ஸ்டன் தலைமையில் மீண்டும் எழுச்சி பெரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2027 ஆம் ஆண்டு தென்ஆப்பிரிக்கா, நமீபியா மற்றும் ஜிம்பாப்வே ஆகிய நாடுகளில் நடைபெற உள்ள ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடருக்கு ஆயத்தமாகி வருகிறது. அதனை கருத்தில் கொண்டு தான் கேரி கிர்ஸ்டன் பயிற்சியாளராகவும் இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் நியமித்துள்ளது. இவரின் தலைமையில் கீழ் இலங்கை அணி எப்படி செயல்பட போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க: CSK-வின் முரட்டு வீரர்... இப்போ குஜராத் அணிக்கு பேட்டிங் கோச்... இனி சிக்ஸர்கள் பறக்கும்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
SrilankaGary Kirstennew head coachSanath Jayasuriya2027 Odi Worldcup

Trending News