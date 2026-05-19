/சிஎஸ்கே அணியில் இருந்து விலகுகிறாரா ஸ்டீபன் பிளெமிங்? அவரே சொன்ன பதில்!

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியிடம் சிஎஸ்கே தோற்றதை தொடர்ந்து, ஸ்டீபன் பிளெமிங் தனது எதிர்காலம் நிர்வாகத்தின் முடிவு என்று கூறியுள்ளார். முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இந்த சீசனில் பல தோல்விகளை சந்தித்துள்ளது. கிட்டத்தட்ட பிளே ஆப் வாய்ப்பையும் இழந்துள்ளது. இந்நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் எதிர்காலம் குறித்து எழுந்துள்ள கேள்விகளுக்கு தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங் பதிலளித்துள்ளார். சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியிடம் சொந்த மண்ணில் ஏற்பட்ட தோல்விக்கு பிறகு, தனது பயிற்சியாளர் பதவி தொடருமா என்பது நிர்வாகத்தின் முடிவை பொறுத்தது என்று அவர் கூறியுள்ளார். சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியிடம் சிஎஸ்கே ஐந்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்ததால், பிளேஆஃப் வாய்ப்பு கிட்டத்தட்ட பறிபோகி உள்ளது. இதனால் அணியின் செயல்பாடு, பயிற்சியாளர் குழு மற்றும் எதிர்கால திட்டங்கள் குறித்து விமர்சனங்கள் அதிகரித்துள்ளன.
FLEMING ON RUTURAJ GAIKWAD's LEADERSHIP:— Johns. (@CricCrazyJohns) May 19, 2026
"It's a big transition from having one of the best captains in the cricket running the franchise for such a long time to a new captain so it's going to take a little bit of time. He has a massive amount of respect for this group of… pic.twitter.com/ti4mGTwuW4
இது தொடர்பாக பிளெமிங் கூறுகையில், “என்னை பொறுத்தவரை இது நிர்வாகத்தின் தீர்மானம். நிறைய பேச்சுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. நாங்கள் பல நல்ல விஷயங்களை செய்துள்ளோம். சிஎஸ்கே-வின் எதிர்காலத்துக்கு தேவையான புதிய வீரர்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம். ஆனால் நாங்கள் முடிவுகளின் அடிப்படையில் தான் மதிப்பிடப்படுகிறோம். அது நியாயமானதே. இந்த சீசனுக்கு வரும்போதே நாங்கள் சற்று பின்தங்கிய நிலையில் இருந்தோம். மற்ற அணிகளைவிட ஒரு வருடம் தாமதமாக திட்டமிடல் செய்ய வேண்டியிருந்தது. அணியில் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன. சீசன் தொடக்கத்தில் மோசமாக தொடங்கினோம். பின்னர் 8 போட்டிகளில் 6ல் வெற்றி பெற்று மீண்டு வந்தோம். அது மிகவும் திருப்தியளித்தது. ஆனால் முக்கிய வீரர்களின் காயங்கள் எங்களது முன்னேற்றத்தை தடுத்தது” என்றார்.
சிஎஸ்கே இந்த சீசனில் பல முக்கிய வீரர்களை காயம் காரணமாக இழந்தது. களீல் அஹ்மத், ஜேமி ஓவர்டன், எம்.எஸ். தோனி, ஆயுஷ் மாத்ரே உள்ளிட்ட வீரர்களின் இல்லாதது அணியின் செயல்பாட்டை பெரிதும் பாதித்துள்ளது. சிஎஸ்கே அணி தற்போது புள்ளி பட்டியலில் 6வது இடத்தில் உள்ளது. கடைசி போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ள உள்ளது. அந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றாலும் பிளேஆஃப் வாய்ப்பு மிக குறைவாகவே உள்ளது.
2009ம் ஆண்டு முதல் சிஎஸ்கேவின் பயிற்சியாளராக இருந்து வரும் ஸ்டீபன் ஃபிளெமிங், அணியை 5 முறை ஐபிஎல் சாம்பியனாக மாற்றி உள்ளார். தோனியுடன் இணைந்து அவர் உருவாக்கிய உத்திகள் மற்றும் அணி கலாச்சாரம் சிஎஸ்கேவுக்கு மிகப் பெரிய பலமாக இருந்து வந்தன. ஆனால் கடந்த இரண்டு சீசன்களாக அணி பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு கூட தகுதி பெறாதது, ருதுராஜ் கைக்வாட் தலைமையில் அணி மாற்றம் செய்யப்பட்டது போன்ற காரணங்களால் ஃபிளெமிங்கின் எதிர்காலம் தற்போது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
|சிஎஸ்கே விளையாடிய போட்டிகள்
|13
|சிஎஸ்கே வெற்றி பெற்ற போட்டிகள்
|6
|சிஎஸ்கே தோல்வியடைந்த போட்டிகள்
|7
|மீதமுள்ள போட்டிகள்
|1
|தோல்விக்கான காரணம்
|வீரர்களின் காயம்