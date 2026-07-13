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CSKவில் இருந்து ஸ்டீபன் பிளெமிங் விலகல்.. அடுத்த கோச் யார்? ரேசில் 2 பேர்! தோனிக்கு புதிய ஆஃபர்?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளர் பொறுப்பில் இருந்து ஸ்டீபன் பிளெமிங் விலகி உள்ளார். இது ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 13, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 12:37 PM IST
CSKவில் இருந்து ஸ்டீபன் பிளெமிங் விலகல்.. அடுத்த கோச் யார்? ரேசில் 2 பேர்! தோனிக்கு புதிய ஆஃபர்?
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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CSKவில் இருந்து ஸ்டீபன் பிளெமிங் விலகல்.. அடுத்த கோச் யார்? ரேசில் 2 பேர்!
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