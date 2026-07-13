/CSKவில் இருந்து ஸ்டீபன் பிளெமிங் விலகல்.. அடுத்த கோச் யார்? ரேசில் 2 பேர்! தோனிக்கு புதிய ஆஃபர்?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளராக ஸ்டீபன் பிளெமிங் 17 ஆண்டுகளாக பயணித்து வந்தார். இந்த நிலையில், அந்த பொறுப்பில் இருந்து அவர் விலகி உள்ளதாக சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது. இது தொடர்பாக எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ஸ்டீபன் பிளெமிங்கிற்கு சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் நன்றி தெரிவித்துள்ளது.
"சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும், அதன் தலைமைப் பயிற்சியாளரான ஸ்டீபன் பிளெமிங்கும் பரஸ்பரம் பேசி தங்களது கூட்டுறவை முடிவுக்கு கொண்டுவர முடிவு செய்துள்ளனர். ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே மிகவும் வெற்றிகரமான மற்றும் நீண்ட காலம் நீடித்த ஒரு சிறந்த பார்ட்னர்ஷிப்பை நாம் இணைந்து உருவாக்கினோம். நீங்கள் கட்டமைத்து சென்ற இந்த பாரம்பரியம் தொடர்ந்து எங்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும். மிகுந்த மரியாதையுடனும் நன்றியுடனும்... நன்றி, ஸ்டீபன்!" இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளது.
OFFICIAL ANNOUNCEMENT— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) July 13, 2026
The Super Kings and Head Coach Stephen Fleming have mutually decided to part ways.
Together, we shared one of the most successful and enduring partnerships in IPL history. The legacy you've built will continue to inspire us.
With immense respect and… pic.twitter.com/qjvb4oZUuU
சிஎஸ்கே அணி கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாகவே கடுமையாக சொதப்பி வருகிறது. கடைசியாக 2023 ஆம் ஆண்டில் ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றது. அதன்பின் ஒரு சீசனில் கூட பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறவில்லை. இது சிஎஸ்கே அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது. இதனால் வரும் 2027 சீசனில் கம்பேக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக கடந்த சில நாட்களாகவே ஆலோசித்து வந்தது.
இந்த நிலையில், அதன் முதல் படியாக தற்பொது பயிற்சியாளர் விலகல் நடந்துள்ளது. இது ஸ்டீபன் பிளெமிங்காக விலகியதாக இருந்தாலும் இது பேசி வைத்ததாகதான் இருக்கும் என ரசிகர்கள் கருதுகின்றனர். இந்த சூழலில், அடுத்ததாக சிஎஸ்கே அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக வரப்போவது யார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
சிஎஸ்கே அணியின் முகமாக பார்க்கப்படும் தோனி, அவரின் ஓய்வுக்கு பின்னரும் முழுமையாக சிஎஸ்கேவை விட்டு விலக மட்டார், அவரை அணியின் மெண்டாராக நியமிக்க நிர்வாகம் தயாராக இருப்பதாக கூறப்பட்டது. இதற்கிடையில், கடந்த சில நாட்களாக ஒரு தகவல் பேசப்படுகிறது. அதாவது, தோனி 2027ஆம் ஆண்டு ஓய்வு பெறுவார், அதன்பின் அப்படியே மொத்தமாக கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஒதுங்கி இருக்க திட்டமிட்டுள்ளார், அதனால் அவர் சிஎஸ்கே அணியின் இந்த ஆஃபரை ஏற்கும் மனநிலையில் தோனி இல்லை என கூறப்பட்டு வருகிறது.
பிளெமிங்கின் இந்த திடீர் விலகலை தொடர்ந்து, சிஎஸ்கே அணியின் அடுத்த தலைமைப் பயிற்சியாளர் யார் என்ற விவாதம் தற்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் முத்திரை பதித்த சில வெளிநாட்டு ஜாம்பவான்களின் பெயர்கள் இந்த ரேஸில் அடிபடுகின்றன. குறிப்பாக, சென்னை அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வீரர்களான மைக் ஹசி அல்லது டுவைன் பிராவோ ஆகியோரில் ஒருவருக்கு பயிற்சியாளர் பொறுப்பு வழங்கப்படலாம் என கிரிக்கெட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சிஎஸ்கே அணியின் கலாச்சாரத்தை நன்கு அறிந்த ஒருவரையே புதிய பயிற்சியாளராக நியமிக்க நிர்வாகம் விரும்புகிறது. மெகா ஏலத்திற்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், புதிய பயிற்சியாளரை தேர்வு செய்து, அவரது வழிகாட்டுதலின் கீழ் வலுவான புதிய அணியை உருவாக்க சிஎஸ்கே திட்டமிட்டுள்ளது. தோனியின் ஆலோசனையும் இந்த பயிற்சியாளர் தேர்வில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்பதால், சிஎஸ்கேவின் அடுத்த அதிரடி அறிவிப்பை நோக்கி ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.