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இந்தியா பிளேயிங் 11ல் சூர்யவன்சியை சேர்க்கனும்.. 2 காரணங்களை அடுக்கும் பத்ரிநாத்

இந்திய அணியில் சஞ்சு சாம்சனுக்கு பதிலாக வைபவ் சூர்யவன்சியை சேர்க்க வேண்டும் என முன்னாள் வீரர் சுப்பிரமணியம் பத்ரிநாத் தெரிவித்துள்ளார். அதற்கு அவர் இரண்டு காரணங்களையும் அடுக்குகிறார். அது குறித்து இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 04, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:47 PM IST
இந்தியா பிளேயிங் 11ல் சூர்யவன்சியை சேர்க்கனும்.. 2 காரணங்களை அடுக்கும் பத்ரிநாத்
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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