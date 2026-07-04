/இந்தியா பிளேயிங் 11ல் சூர்யவன்சியை சேர்க்கனும்.. 2 காரணங்களை அடுக்கும் பத்ரிநாத்

இந்திய கிரிக்கெட் அணி அயர்லாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு அந்நாட்டு அணியுடன் 2 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை விளையாடியது. அத்தொடரில் ஒரு போட்டியை கூட வெல்லாமல் வெற்றிபெறாமல் தொடரையும் இழந்தது. இந்த சூழலில், இங்கிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட இந்திய அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது.
இதன் முதல் போட்டி ஜூலை 01 ஆம் தேதி ரிவர்சைட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 189 ரன்கள் குவித்தது. ஆனால் இங்கிலாந்து அணிக்கு இந்த இலக்கை துரத்தி வெற்றி பெறும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. மழையின் காரணமாக போட்டி முதல் இன்னிங்ஸுடனேயே ரத்தானது.
இந்த நிலையில், இன்று (ஜூலை 04) இரண்டாவது டி20 போட்டி நடைபெறுகிறது. இப்போட்டியில் வைபவ் சூர்யவன்சியை எடுக்க வேண்டும் என தொடர்ந்து கோரிக்கைகள் வலுத்து வருகின்றன. அந்த வகையில், சஞ்சு சாம்சனுக்கு பதிலாக வைபவ் சூர்யவன்சியை சேர்க்க வேண்டும் என முன்னாள் வீரர் சுப்பிரமணியம் பத்ரிநாத் தெரிவித்துள்ளார். அதற்கு அவர் இரண்டு காரணங்களையும் கூறுகிறார். +
இது தொடர்பாக பேசிய அவர், ஒரு வீரர் தனது வாழ்நாளின் மிகச்சிறந்த ஃபார்மில் இருக்கும்போது அவருக்கு வாய்ப்பளிப்பது மிகவும் முக்கியம். கிரிக்கெட்டில் 'டைமிங்' மற்றும் தன்னம்பிக்கைதான் எல்லாமே. சூர்யவன்ஷி இப்போது அசாத்தியமான ஃபார்மிலும், உச்சக்கட்ட தன்னம்பிக்கையிலும் இருக்கிறார். அவர் ஃபார்ம் அவுட் ஆன பிறகு அணியில் சேர்ப்பதில் எந்த பயனும் இல்லை. எனவே, அவர் கண்டிப்பாகப் பிளேயிங் லெவனில் விளையாட வேண்டும்.
சஞ்சு சாம்சனை அணியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்று நான் பரிந்துரைக்கவில்லை. ஆனால், அதிரடி ஃபார்மில் இருக்கும் சூர்யவன்ஷி போன்ற ஒரு இளம் வீரர் வெளியில் அமர்ந்திருக்கும்போது, சாம்சனின் தொடர் சொதப்பல்கள் குறித்து அணி நிர்வாகம் யோசிக்க வேண்டியது அவசியம் என சுப்பிரமணியம் பத்ரிநாத் தெரிவித்துள்ளார்.
சஞ்சு சாம்சன் 2026 டி20 உலகக் கோப்பையை வெல்ல முக்கிய வீரராக இருந்தார். அரையிறுதி, இறுதி போட்டிகளில் ரன்களை குவித்து அசத்தினார். ஆனால் அதன்பின் விளையாடிய அயர்லாந்து டி20 தொடரின் இரண்டு போட்டிகள் மற்றும் இங்கிலாந்து டி20 தொடரின் முதல் போட்டி என மூன்று போட்டிகளில் கடுமையாக சொதப்பி இருக்கிறார். 5, 0, 1 என சொர்ப்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றம் அளித்துள்ளார்.
இதனால்தான் புதிதாக அணியில் இடம் பெற்றிருக்கும் வைபவ் சூர்யவன்சியை பிளேயிங் 11ல் கொண்டு வர வேண்டும் என பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.