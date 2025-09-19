English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சூர்யகுமார் யாதவ் இந்த வீரருக்காக விட்டுக்கொடுக்க வேண்டும்.. ஜடியா கொடுக்கும் சீனியர்!

ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்திய அணியின் கேப்டன் இதனை கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் என முன்னாள் வீரர் சுனில் கவாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 19, 2025, 07:35 PM IST

ஆசியக் கோப்பை 2025 கிரிக்கெட் தொடரில் அசத்தலாக விளையாடி வந்த இந்திய அணி, முதல் இரண்டு ஆட்டங்களிலும் தொடர்ச்சியான வெற்றியை பெற்று, சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முதலாவதாக தகுதி பெற்றது. இன்று (செப்டம்பர் 19) நடைபெறும் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா, ஏற்கனவே தோல்வியால் வெளியேறிய ஓமன் அணியை எதிர்கொள்கிறது.  

ஓமன் அணி இதுவரை இரண்டு போட்டிகளிலும் தோல்வியடைந்து, தொடரிலிருந்து வெளியேறி விட்டது. எனவே, இந்தியாவுக்கு எதிராக சிறிய அளவில் "ஆறுதல் வெற்றியை" பெற ஓமன் முயற்சி செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மறுபுறம், இந்தியா எளிதில் இந்தப் போட்டியையும் கைப்பற்றும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.  

கவாஸ்கரின் ஆலோசனை

இந்த நிலையில், இந்தியாவின் முன்னாள் கேப்டனும் ஜாம்பவானுமான சுனில் கவாஸ்கர் ஓமனை எதிர்கொள்ளும் ஆட்டத்திற்கு முக்கியமான ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளார். அவர் கூறியதாவது, "இந்தப் போட்டியில் ஜஸ்ப்ரித் பும்ராவை கட்டாயம் ஓய்வு கொடுக்க வேண்டும். உண்மையில், பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆட்டத்திலேயே அவர் ஓய்வெடுத்திருக்க வேண்டும். காரணம், செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி நடைபெறும் ஆசியக் கோப்பை இறுதி போட்டிக்காக பும்ராவின் உடல்நிலை மிக முக்கியம். அதற்காக அவர் முழுமையாக புது உற்சாகத்தோடு தயாராக இருக்க வேண்டும்."  

பேட்டிங் ஆர்டரில் மாற்றம் செய்ய வேண்டும்  

அவர் மேலும் கூறுகையில்:  "இந்தியா அதே ஓபனிங் ஜோடியை வைத்துக்கொண்டு ஆரம்பிக்க வேண்டும். ஆனால் கேப்டன் சூரியகுமார் யாதவ் தன்னை 4-வது இடத்துக்குத் தள்ளி வைக்க வேண்டும். அதற்கு பதிலாக திலக் வர்மா 3-வது இடத்தில் பேட்டிங் செய்யும் வாய்ப்பைப் பெறுவார். அது அவருக்குப் புதிய அனுபவமாகி சூப்பர் 4 சுற்றில் உதவும். அதேபோல், சஞ்சு சாம்சனுக்கும் இந்த ஆட்டத்தில் வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும். பாகிஸ்தான் ஆட்டத்தில் பேட்டிங் செய்ய முடியாமல் போனதால், அவரைப் போன்றவர்கள் தயாராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது."  
 
கவாஸ்கர் மேலும் குறிப்பிட்டதாவது:  "சூப்பர் 4 சுற்றில் இலங்கை, வங்கதேசம் போன்ற அணிகள் வலுவான சவால்களை தரும். அந்த நேரத்தில் வெற்றிகரமாக விளையாட வேண்டுமெனில், எல்லா பேட்ஸ்மேன்களும் முன்பே தயார் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். எனவே, பும்ரா போன்ற முன்னணி பந்துவீச்சாளர்களுக்கு ஓய்வு கொடுத்து, இதுபோன்ற போட்டியில் புதிய வீரர்களுக்கு வாய்ப்புக் கொடுக்கப்பட வேண்டும்."  

எதிர்பார்ப்பு  

ஏற்கனவே அசத்தலாக விளையாடி முதலிடத்தில் சூப்பர் 4க்கு சென்றுள்ள இந்திய அணி, ஓமானையும் எளிதாக வெல்லும் வாய்ப்பே அதிகம் என நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். அதே சமயம், கவாஸ்கரின் ஆலோசனைப்படி பும்ரா ஓய்வெடுப்பாரா? சஞ்சு சாம்சனுக்கும் திலக் வர்மாவுக்கும் கூடுதல் வாய்ப்புக் கிடைக்குமா? என்பது ரசிகர்களிடையே ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

Asia Cup 2025Suryakumar YadavTilak Vermaindia vs omanSunil Gavaskar

