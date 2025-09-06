English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆசிய கோப்பை: இந்த 2 வீரர்கள் வேண்டாம்.. அந்த இடத்தில் சஞ்சு சாம்சனை இறக்குங்கள்!

Asia Cup 2025: ஆசிய கோப்பை தொடரின் இந்திய அணியில் ஜிதேஷ் சர்மா, ரிங்கு சிங் அல்லது சிவம் துபே ஆகியோருக்கு பதிலாக சஞ்சு சாம்சனை களமிறக்குங்கள் என சுனில் கவாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 6, 2025, 01:43 PM IST
  • ஆசிய கோப்பை 2025
  • செப்டம்பர் 09ஆம் தேதி தொடங்குகிறது
  • இத்தொடரில் 8 அணிகள் பங்கேற்கின்றன

Trending Photos

குளிக்கும் போது செருப்பு அணிவது நல்லதா? உண்மை என்ன?
camera icon6
Slippers
குளிக்கும் போது செருப்பு அணிவது நல்லதா? உண்மை என்ன?
8வது ஊதியக்குழுவில் அகவிலைப்படி மூலம் அதிரடி ஊதிய உயர்வு: ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழுவில் அகவிலைப்படி மூலம் அதிரடி ஊதிய உயர்வு: ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்
சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல நாள்...?
camera icon13
horoscope
சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல நாள்...?
Bad Girl திரைவிமர்சனம்: இந்த படத்தை பெண்கள் மட்டும்தான் பார்க்கனுமா?
camera icon7
Bad Girl
Bad Girl திரைவிமர்சனம்: இந்த படத்தை பெண்கள் மட்டும்தான் பார்க்கனுமா?
ஆசிய கோப்பை: இந்த 2 வீரர்கள் வேண்டாம்.. அந்த இடத்தில் சஞ்சு சாம்சனை இறக்குங்கள்!

ஆசிய கோப்பை தொடர் வரும் செப்டம்பர் 09ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற இருக்கிறது. செப்டம்பர் 28ஆம் தேதி வரை நடைபெற இருக்கும் இத்தொடரில் நடப்பு சாம்பியன் இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, வங்கதேசம், ஹாங்காங், ஆப்கானிஸ்தான், ஓமன், யுஏஇ ஆகிய 8 நாடுகள் பங்கேற்கின்றன. இத்தொடருக்கான அணிகளை அனைத்து அணிகளும் அறிவித்த நிலையில், வீரர்கள் தீவிரமாக பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

டி20யில் தன்னை நிரூபித்த சஞ்சு சாம்சன் 

இந்திய அணியை சூர்யகுமார் யாதவ் வழிநடத்துகிறார். துணை கேப்டனாக சுப்மன் கில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இத்தொடரில் சஞ்சு சாம்சன் பெஞ்சில் அமர வைக்கப்பட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. நீண்ட காலமாக மிடில் ஆர்டரில் களமிறங்கி தடுமாறிய சாம்சனுக்கு கெளதம் கம்பீர் தொடக்க வீரராக விளையாட வாய்ப்பளித்தார். அந்த வாய்ப்பை சஞ்சு சாம்சன் சரியாக பயன்படுத்திக்கொண்டு 3 சதங்கள் அடித்து அசத்தினார். இதன் மூலம் இந்திய டி20 அணியில் சஞ்சு சாம்சன் தனக்கான ஒரு இடத்தை பதித்தார். 

இந்த சூழலில், வீரர் சுப்மன் கில்லை அனைத்து வடிவ அணிக்கு கேப்டனாக்க இந்திய அணி நிர்வாகம் விரும்புகிறது. அந்த வகையில் முதல் கட்டமாக டி20 அணிக்கு துணை கேப்டன் பதவியை வழங்கி இருக்கிறது. இதனால் அவர் பிளேயிங் 11ல் விளையாடுவது உறுதியாகி உள்ளதால், சஞ்சு சாம்சனுக்கு அணியில் இடம் கிடைக்காத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. 3வது 4வது இடத்தில் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா ஆகியோரும் அதன் பின்னர் மிடில் அர்டரில் ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் துபே, ரிங்கு சிங், அக்சர் படேல் ஆகியோர் உள்ளனர். 

சுனில் கவாஸ்கர் கருத்து 

அதே சமயம் சஞ்சு சாம்சனுக்கு போட்டியாக விக்கெட் கீப்பர் ஜிதேஷ் சர்மாவும் உள்ளார். இந்த நிலையில், சஞ்சு சாம்சன் ஒரு முக்கியமான வீரர். எனவே ஜிதேஷ் சர்மா, சிவம் துபே அல்லது ரிங்கு சிங் இவர்களுக்கு பதிலாக சஞ்சு சாம்சனை களமிறக்குங்கள் என பயிற்சியாளர் கெளதம் கம்பீருக்கு சுனில் கவாஸ்கர் அறிவுறுத்தி உள்ளார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர், சஞ்சு சாம்சன் போன்ற ஒரு வீரரை நீங்கள் ரிசர்வ் வீரராக எடுத்து செல்ல முடியாது. அவர் கண்டிப்பாக பிளேயிங் 11ல் இருக்க வேண்டும். 

அவரை 3வது இடத்தில் அல்லது தேவைப்பட்டால் மிடில் ஆர்டரில் பயன்படுத்தலாம். எனக்கு தோன்றுகிறது என்னவென்றால், சஞ்சு சாம்சன் முதல் இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடுவார். அதன் பின் அவருடைய ஃபார்மை பொறுத்து மற்ற போட்டிகளில் பங்கேற்கலாம். ரிங்கு சிங், சிவம் துபே போன்றோர் தங்களின் வாய்ப்புக்காக காத்திருக்க வேண்டும். டி20 போட்டிகளில் உங்களால் 8வது இடம் வரை பேட்டிங்கை நுழைக்க முடியாது. ஏனெனில் பந்து வீச்சில் உங்களுக்கு வெரைட்டி தேவை என கூறினார். 

ஆசிய கோப்பைக்கான இந்திய அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சுப்மன் கில், ஹர்திக் பாண்டியா, அர்ஷ்தீப் சிங், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா (விக்கெட் கீப்பர்), ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்ரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, சஞ்சு சாம்சன், ரிங்கு சிங். 

மேலும் படிக்க: அஷ்வினுக்கு பிறகு சிஎஸ்கே வெளியேற்றும் 4 முக்கிய வீரர்கள்! யார் யார் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க: வருண், குல்தீப் இருவரும் இருந்தால்... இந்திய அணி பிளேயிங் லெவனில் யாருக்கு வாய்ப்பில்லை?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
Asia CupSanju Samsonjitesh sharmagautam gambirTeam India

Trending News