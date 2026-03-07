விடைபெறுகிறார் சூர்யகுமார் யாதவ்? பைனலுடன் ஓய்வை அறிவிக்க வாய்ப்பு?

ஐசிசி டி20 உலக கோப்பை தொடரின் இறுதி போட்டியில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் நாளை அகமதாபாத்தில் விளையாடுகின்றனர். அனைவரது எதிர்பார்ப்பிலும் உள்ள இந்த இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது. இதற்கிடையில் இந்திய அணியின் தற்போதைய டி20 கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் டி20 உலக கோப்பைக்கு பிறகு ஓய்வை அறிவிக்கலாம் என்ற செய்திகள் வைரலாகி வருகின்றன. 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலக கோப்பையை வென்ற பிறகு கேப்டன் ரோஹித் சர்மா சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார். அதே பாணியில் சூர்யகுமார் யாதவும் ஓய்வை அறிவிக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
மேலும் படிக்க | IND vs NZ Final: பைனலில் இந்தியாவிற்கு சிக்கல்! வெற்றி பெறப்போகும் நியூசிலாந்து? அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!
டி20 உலக கோப்பையுடன் ஓய்வு?
தற்போது 35 வயதாகும் சூர்யகுமார் யாதவ் இந்திய டி20 அணியின் சிறந்த கேப்டனாக செயல்பட்டு வருகிறார். அவர் தலைமையில் தற்போது வரை இந்திய அணி ஒரு டி20 தொடரை கூட இழந்ததில்லை. இந்த டி20 உலக கோப்பையிலும் அணியை சிறப்பாக வழி நடத்தி வருகிறார். கௌதம் கம்பீர் பதவி ஏற்ற பிறகு சூர்யகுமார் யாதவ் டி20 அணியின் கேப்டனாக அறிவிக்கப்பட்டார். தற்போதுள்ள இந்திய அணியில் அதிக வயது உள்ள வீரராகவும் சூர்யகுமார் யாதவ் தான் இருந்து வருகிறார். அவர் ஓய்வு பெறுவார் என்று சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், இதுவரை எந்த ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.
டி20 கிரிக்கெட் மட்டுமே!
தற்போது சூர்யகுமார் யாதவ் இந்திய அணிக்காக டி20 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி வருகிறார். டெஸ்ட் போட்டிகளில் மற்றும் ஒரு நாள் போட்டிகளில் அவர் விளையாடுவது இல்லை. கடைசியாக 2023 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலக கோப்பை பைனலில் சூரியகுமார் யாதவ் ஒருநாள் போட்டியில் இந்தியாவிற்காக களமிறங்கினார். ஒரு நாள் தொடரில் பல்வேறு வீரர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதால் இவருடைய வாய்ப்புகள் குறைவாகவே இருந்து வருகிறது.
பேட்டிங்கில் சொதப்பல்!
இந்திய அணியின் கேப்டனாக இருந்து வந்தாலும் சூர்யகுமார் யாதவ் சமீபத்திய ஆண்டுகளாக ரன்கள் அடிக்க மிகவும் சிரமப்பட்டு வருகிறார். அவர் கடைசியாக தனி ஒருவராக இந்திய அணிக்கு வெற்றியை பெற்றுத்தந்து நீண்ட மாதங்கள் ஆகிறது. தற்போது நடைபெற்று வரும் டி20 உலக கோப்பை போட்டியிலும் அமெரிக்காவுக்கு எதிராக மட்டுமே சிறப்பாக விளையாடினார். மற்றபடி எந்த ஒரு போட்டியிலும் அவர் ரன்கள் அடிக்க மிகவும் சிரமப்பட்டு வருகிறார். அரையறுதியிலும் அவர் பெரிதாக ரன்கள் அடிக்க வில்லை. இது தொடர்பாகவும் அவர் மீது பல்வேறு விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த தொடரில் இதுவரை 8 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், 34.37 சராசரியுடன் 242 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் 137.50 ஆக உள்ளது. டி20 பேட்ஸ்மேன்களில் மிஸ்டர் 360 என அழைக்கப்படும் சூர்யாவிடம் இருந்து ரசிகர்கள் இன்னும் சிறப்பான ஆட்டத்தை எதிர்பார்க்கின்றனர்.
ஓய்வு அறிவிப்பாரா?
டி20 உலக கோப்பையை வெற்றி பெற்றால் சூர்யகுமார் யாதவ் ஓய்வை அறிவிப்பதற்கு அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. ஒரு வேலை தோல்வி அடையும் பட்சத்தில் இனி அவருக்கு அணியில் வாய்ப்பு கிடப்பது பெரும் சந்தேகமாக இருக்கும். காரணம் அவர் ஒரு கேப்டனாக இல்லை என்றால், எப்போதோ அணியிலிருந்து நீக்கப்பட்டிருப்பார். கேப்டனாக இருப்பதன் ஒரே காரணத்திற்காகவே அவர் தற்போது அணியில இடம் பெற்றுள்ளார். அவரது இடத்தில் விளையாட பல்வேறு வீரர்கள் தயார் நிலையில் உள்ளனர். இருப்பினும் இவை எதுவுமே உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல் இல்லை என்பதால், டி20 உலக கோப்பையின் இறுதிப்போட்டி முடியும் வரை பொறுத்து இருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
இந்திய அணி:
சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), அக்சர் படேல், சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, இஷான் கிஷன், சிவம் துபே, வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், ரிங்கு சிங், முகமது சிராஜ்.
நியூசிலாந்து அணி:
மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), ஃபின் ஆலன், மார்க் சாப்மேன், டெவோன் கான்வே, ஜேக்கப் டஃபி, லாக்கி பெர்குசன், மேட் ஹென்றி, டேரில் மிட்செல், ஜேம்ஸ் நீஷம், க்ளென் பிலிப்ஸ், ரச்சின் ரவீந்திரா, டிம் செய்ஃபெர்ட், இஷ் சோதி, கைல் ஜேமிசன், கோல் மெக்கோன்சி.
மேலும் படிக்க | இறுதி போட்டியில் அணியில் 2 அதிரடி மாற்றங்கள்? சூர்யகுமார் யாதவின் மாஸ்டர் பிளான்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ