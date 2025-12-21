English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • கேப்டன் பதவில் இருந்து நீக்கப்படும் சூர்யகுமார் யாதவ்? பிசிசிஐ அதிரடி..முழு விவரம்!

கேப்டன் பதவில் இருந்து நீக்கப்படும் சூர்யகுமார் யாதவ்? பிசிசிஐ அதிரடி..முழு விவரம்!

Suryakumar Yadav Latest News: இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ்-க்கு பிசிசிஐ மறைமுக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 21, 2025, 11:13 AM IST
  • இந்திய டி20 கேப்டன் சூர்யகுமார் யாத்வ்
  • விரைவில் கேப்டன் பதவி பறிக்கப்படவாய்ப்பு
  • பிசிசிஐ எச்சரிக்கை - முழு விவரம்

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 20, 2025): பணவரவு இருக்கும் நாள்!
camera icon13
Today Rasi palan
இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 20, 2025): பணவரவு இருக்கும் நாள்!
இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 21, 2025): அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாள்!
camera icon13
Today Rasi palan
இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 21, 2025): அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாள்!
சென்னை புதிய மின்சார பேருந்துகளின் 10 சிறப்பம்சங்கள்
camera icon10
Chennai
சென்னை புதிய மின்சார பேருந்துகளின் 10 சிறப்பம்சங்கள்
டி20 உலகக் கோப்பை: இந்திய அணியின் பலமான பிளேயிங் 11... யார் யாருக்கு வாய்ப்பு?
camera icon8
Team India
டி20 உலகக் கோப்பை: இந்திய அணியின் பலமான பிளேயிங் 11... யார் யாருக்கு வாய்ப்பு?
கேப்டன் பதவில் இருந்து நீக்கப்படும் சூர்யகுமார் யாதவ்? பிசிசிஐ அதிரடி..முழு விவரம்!

அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் நடைபெற இருக்கும் டி20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணியை நேற்று (டிசம்பர் 20) அஜித் அகர்கர் தலைமையிலான தேர்வு குழு அறிவித்தது. ஆனால் இந்த அணியில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட சுப்மன் கில் இடம் பெறவில்லை. இது அனைவரது மத்தியிலும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது. சுப்மன் கில்லின் மோசமான ஃபார்மே இதற்கு காரணம் என சொல்லப்பட்டது. ஆனால் அஜித் அகர்கர் இந்திய அணியின் காம்பினேஷனை கருத்தி கொண்ட அவர் நீக்கப்பட்டார் என்றும் அவர் சிறந்த வீரர் எப்போது வேண்டுமானாலும் ஃபார்மிற்கு திருப்புவார் எனவே அவரது திறமையில் சந்தேகப்பட்டு இந்த முடிவு எடுக்கப்படவில்லை என கூறினார். 

Add Zee News as a Preferred Source

Shubman Gill: தூக்கி எறியப்பட்ட சுப்மன் கில் 

ஆனால் கடந்த ஓராண்டாகவே டி20 கிரிக்கெட்டில் சுப்மன் கில் தடுவாறிதான் வருகிறார். இந்த ஆண்டு விளையாடிய 15 போட்டிகளில் 291 ரன்களை மட்டுமே எடுத்துள்ளார். அவரது சராசரி 25க்கும் கீழே உள்ளது. சுப்மன் கில் நீக்கப்பட்டதற்கு அஜித் அகர்கர் வேறு காரணங்கள் கூறினாலும், அவரது பேட்டிங் தடுமாற்றமே பிரதான காரணம் என கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில்தான், கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ்வுக்கும் பிசிசிஐ எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது. 

Suryakumar Yadav: கில்லை விட சூர்யகுமார் யாதவ் படுமோசம் 

சுப்மன் கில்லை போலவே சூர்யகுமார் யாதவும் இந்த ஆண்டு முழுவதும் பேட்டிங்கில் தருமாறி வந்திருக்கிறார். சொல்லப்போனால் கில்லை விட சூர்யகுமார் யாதவ் படுமோசமாக விளையாடி இருக்கிறார். 2025ஆம் ஆண்டில் 19 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ள அவர், வெறும் 218 ரன்களையே அடித்துள்ளார். அவரது சராசரி 13.6 என அதளபாதாளத்தில் உள்ளது. ஆனால் சூர்யகுமார் யாதவ் டி20 உலகக் கோப்பையில் இடம் பிடித்துள்ளார். அது எப்படி? அவர் கேப்டனாக இருக்கும் ஒரே காரணத்தால் மட்டுமே தப்பித்திருக்கிறார் என்றும் இல்லையென்றால் கில்லை போல சூர்யகுமார் யாதவும் வெளியேறி இருப்பார் என்று கூறப்படுகிறது.

Team India: அணியில் இருந்தே நீக்க வாய்ப்பு 

அதேபோல் வரும் போட்டிகளில் ரன்கள் அடிக்கவில்லை என்றால் டிரெஸ்ஸின் ரூமில் அவரது குரலுக்கு மதிப்பு இருக்காது என்றும் இறுதியில் கேப்டன் பதவி பறியோகி அணியில் இருந்தும் நீக்கப்படலாம் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. தற்போது ஃபார்மில் இல்லாத கில்லை நீக்கிவிட்டு சஞ்சு சாம்சனை சேர்த்துள்ளது பிசிசிஐ.இதன் மூலம் பெயர் முக்கியம் அல்ல, களத்தில் ஆட்டமே முக்கிய என காட்டி உள்ளது. 

இந்த சூழலில், பழைய ஃபார்ம்-க்கு திரும்ப வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார் சூர்யகுமார் யாதவ். உலகக் கோப்பையே அவருக்கு கடைசி வாய்ப்பாக இருக்கிறது. அதற்குள் அவர் ஃபார்மிக்கு திரும்பவில்லை என்றால், கேப்டன் பதவி பறிக்கப்பட்டு டி20 அணியில் இருந்து நீக்கப்பட வாய்ப்பிருக்கிறது. 

டி20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணி 

சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), அபிஷேக் ஷர்மா, திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), இஷான் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, குல்தீப் யாதவ், வருண் சக்ரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப்சிங், அக்சர் பட்டேல் (துணை கேப்டன்), ரிங்கு சிங், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஹர்ஷித் ராணா.

மேலும் படிக்க: சுப்மான் கில் நீக்கியதற்கு உண்மை காரணம் என்ன? அகர்கர், சூர்யகுமார் சொன்னது இல்லை!

மேலும் படிக்க: டி20 உலகக் கோப்பை: Reserve வீரர்கள் அறிவிக்கப்படாதது ஏன்? காரணம் இதுதான்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Suryakumar YadavT20 World CupBCCIShubman GillTeam India

Trending News