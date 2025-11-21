English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • மும்பை அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ்... வெளியான புதிய தகவல்

மும்பை அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ்... வெளியான புதிய தகவல்

Suryakumar Yadav: மும்பை அணியின் கேப்டனாக சூர்யகுமார் யாதவ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இதன் முழு பின்னணியை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 21, 2025, 01:52 PM IST
  • மினி ஏலம் வரும் நவ. 16இல் நடக்கிறது.
  • மினி ஏலத்தில் இந்திய வீரர்களுக்கு டிமாண்ட் இருக்கும்.
  • எனவே, சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடர் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

மும்பை அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ்... வெளியான புதிய தகவல்

Syed Mushtaq Ali Trophy 2026: ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் வரும் டிசம்பர் 16ஆம் தேதி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அபுதாபியில் நடைபெற இருக்கிறது. மினி ஏலம் என்றாலே டிமாண்ட் இருக்கும் வெளிநாட்டு வீரர்களும், இந்திய வீரர்களும் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போவார்கள்.

IPL Mini Auction: இந்திய வீரர்களுக்கு அதிக டிமாண்ட்

வரும் ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் கேகேஆர் அணி (ரூ.64.3 கோடி), சிஎஸ்கே அணி (ரூ.43.4 கோடி) ஆகியவை அதிக தொகையுடன் வருகின்றன. இரு அணிகளுக்கும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் எந்தளவிற்கு தேவையோ அதேபோல், இந்திய வீரர்களும் தேவையாக உள்ளனர். இவர்களுக்கு மட்டுமின்றி பிற அணிகளுக்கும் சிறந்த இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள், இந்திய ஆல்-ரவுண்டர்கள் தேவை இருக்கிறது. இந்தச் சூழலில்தான், வரும் நவ. 26ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கும் சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடர் பெரும் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.

Syed Mushtaq Ali Trophy: 32 அணிகள் பங்கேற்கும் டி20ஐ

சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை, உள்நாட்டு டி20 தொடராகும். ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் இந்த தொடர், ஐபிஎல் ஏலத்திற்கு முன் தொடங்கும். இந்தாண்டு நவ. 26ஆம் தேதி தொடங்கி டிச. 18ஆம் தேதிவரை நடைபெற இருக்கிறது. இந்த தொடரின் எலைட் பிரிவில் மொத்தம் 32 அணிகள் உள்ளன. இவை 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படும், ஒவ்வொரு பிரிவிலும் தலா 8 அணிகள் இடம்பெறும்.

தமிழ்நாடு அணி எலைட் டி பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த பிரிவில் தமிழ்நாடு அணி உடன் டெல்லி, ஜார்க்கண்ட், கர்நாடகா, ராஜஸ்தான், சௌராஷ்டிரா, திரிபுரா, உத்தரகாண்ட் அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதில் அனைத்து அணிகளும் தங்களின் பிரிவில் உள்ள மற்ற 7 அணிகளுடன் தலா 1 முறை மோதும். குரூப் சுற்று முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் காலிறுதிச் சுற்றுக்கு தகுதிபெறும். அடுத்து அரையிறுதி போட்டிகள், இறுதிப்போட்டி நடைபெறும்.

Syed Mushtaq Ali Trophy: ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் காயம் 

நடப்பு சாம்பியனான மும்பை அணி கடந்த எலைட் ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த பிரிவில் அசாம், சத்தீஸ்கர், கேரளா, ஒடிசா, ரயில்வேஸ், விதர்பா உள்ளிட்ட அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. கடந்த முறை ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் மும்பை அணி சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரை வென்றது. ஆனால், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் இந்த முறை சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் பங்கேற்க இயலாது, அவர் தற்போது ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணத்தில் ஏற்பட்ட காயத்தில் இருந்து குணமடைந்து வருகிறார். எனவே, இந்த முறை அவர் ஓய்வில் இருப்பார்.

Syed Mushtaq Ali Trophy: சூர்யகுமார் யாதவ் கேப்டன்

இந்நிலையில், தற்போது ஷ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு பதில் சூர்யகுமார் யாதவ் மும்பை அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்படுவார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. சூர்யகுமார் யாதவ் இந்திய டி20ஐ அணியின் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டு வருகிறார். வரும் டிசம்பர் 9ஆம் தேதி முதல் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடர் நடைபெற இருப்பதால் அதற்கு முன் வரை சூர்யகுமார் யாதவ் சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் விளையாடுவார் எனலாம். குரூப் சுற்றில் மொத்தம் 7 போட்டிகள் உள்ளன. அதில் 7வது போட்டி டிசம்பர் 8ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. அந்த போட்டியை தவிர்த்து முதல் 6 போட்டிகளில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையில் மும்பை அணி செயல்படும். 

Suryakumar Yadav: சூர்யகுமார் யாதவ் மோசமான பார்ம்

2026ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி - மார்ச் மாதங்களில் இந்தியாவில் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெறுகிறது என்பதால் சூர்யகுமார் யாதவிற்கு உள்நாட்டு போட்டிகள் அவரது பார்மை மீட்டெடுக்க நிச்சயம் கைக்கொடுக்கும் எனலாம். 2024 ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு பின் சூர்யகுமார் யாதவ் 24 இன்னிங்ஸில் 19.71 சராசரியில் 210 ரன்களையே  அடித்திருக்கிறார். அதிலும் இரண்டே அரைசதம்தான். எனவே, தனது பார்மை மீட்டெடுக்க சூர்யகுமார் இதை சரியாக பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Suryakumar YadavShreyas IyerMumbaiSMAT 2026Syed Mushtaq Ali Trophy

