/சூர்யகுமார் யாதவ் நீக்கம்? இந்திய டி20 அணியின் அடுத்த கேப்டன் யார்? MI வீரருக்கு அடித்த ஜாக்பாட்!

Who Is The Next Indian T20 Captain: இந்திய டி20 அணியின் கேப்டனாக சூர்யகுமார் யாதவ் தொடர மாட்டார் என்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி வீரரே அடுத்த கேப்டனாக நியமிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் பிசிசிஐ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கடந்த சில நாட்களாகவே இந்திய டி20 அணியின் அடுத்த கேப்டன் யார் என்ற கேள்வி உலா வந்துக்கொண்டிருக்கிறது. சூர்யகுமார் யாதவ் கேப்டனாக தொடர வாய்ப்பில்லை என தெரிகிறது. இந்தியாவின் 360 என அழைக்கப்படும் அவர், சமீப காலமாக சிறப்பாக விளையாடவில்லை. தொடர்ந்து தடுமாற்றங்களையே சந்தித்து வருகிறார்.
நடந்து வரும் ஐபிஎல் தொடரிலும் அவர் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை. அவர் இத்தொடரின் மூலம் தனது ஃபார்மை மீட்டெடுப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அவர் மோசமான ஃபார்மிலேயே தொடர்கிறார். இதுவரை 12 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ள சூர்யகுமார், வெறும் 210 ரன்களை மட்டுமே எடுத்துள்ளார். இந்த நிலையில்தான், அவர் கேப்டனாக மட்டுமல்ல ஒரு பேட்ஸ்மேனாகவும் அணியில் தொடர வாய்ப்பில்லை என கூறப்படுகிறது.
இது தொடர்பாக பிசிசிஐ அதிகாரி ஒருவர் பேசுகையில், 2025 ஐபிஎல் தொடரில் சூர்யகுமார் யாதவ் 717 ரன்கள் அடித்தார். அதனால், நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரின் மூலம் அவர் தனது ஃபார்மிற்கு திரும்புவார் என தேர்வாளர்கள் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் அவர் நன்றாக பேட்டிங் செய்யவில்லை. இதனால் இந்திய அணியில் அவரது எதிர்காலம் கேள்வி குறியாகி உள்ளது. லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் 2028 ஒலிம்பிக்கில் அவர் விளையாடுவார் என தேர்வாளர்கள் கருதவில்லை என தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையில், இந்திய டி20 அணியின் அடுத்த கேப்டன் யார் என்ற விவாதம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கிவிட்டது. இந்த ரேஸில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஒரு முக்கிய நபராக இருக்கிறார். ஆனால், அவரும் கம்பீரும் இணைந்து இணக்கமாக செயல்பட முடியுமா என்பது பெரிய கேள்வியாக உள்ளது. ஏன்னென்றால், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR) அணி 2024 ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றபோது, அந்த வெற்றி மொத்தமும் மெண்டராக இருந்த கம்பீரால் தான் சாத்தியமானது என்பது போல் பேசப்பட்டது. அப்போது ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் மனதிற்குள் அடைந்த ஏமாற்றத்தை கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் உள்ளவர்கள் இன்னும் மறந்துவிடவில்லை.
மறுபுறம், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை சிறப்பாக வழிநடத்தி, இந்த ஐபிஎல் சீசனிலும் ரன் மழை பொழிந்த சுப்மன் கில்லின் மவுசு மீண்டும் எகிறியிருக்கிறது. சொல்லப்போனால், டி20 உலகக் கோப்பைக்கு முன்பு கில்லின் ஃபார்மில் ஏற்பட்ட சரிவுதான் அவரது கேப்டன்சி கனவில் மண்ணை அள்ளிப்போட்டது. இல்லையென்றால் அகர்கர் தலைமையிலான தேர்வுத் குழுவினர், கில்லைத்தான் மூன்று ஃபார்மேட்டுகளுக்குமான நீண்ட கால கேப்டனாக நியமித்திருப்பார்கள்.
ஒருவேளை சூர்யகுமார் யாதவ் கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டால், கில் மீண்டும் டி20 அணிக்குள் வர வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் அது அவ்வளவு எளிதானதாக இருக்காது. பல சவால்கள் உள்ளன. அப்படி ஒருவேளை கில் உள்ளே வந்தால், சுப்மன் கில் ஓப்பனிங், சஞ்சு சாம்சன் 3 வது இடம், இஷான் கிஷன் 4 வது இடம் என்று ஒரு புதிய பேட்டிங் லைன் அப்பை உருவாக்க பிசிசிஐ ஆலோசித்து வருகிறது.
இதற்கிடையில், 2028 ஒலிம்பிக் போட்டியை மனதில் வைத்து, மிகக் குறைந்த வயதிலேயே அசுர வளர்ச்சி கண்டு வரும் இளம் புயல் வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் வருகை, இந்த கேப்டன்சி ரேஸை இன்னும் சுவாரசியமாக்கி எனலாம்.
மேலும், திலக் வர்மாவின் பெயரும் அடிபட்டு வருகிறது. இது குறித்து கிரிக்கெட் வட்டாரத்தை சேர்ந்த ஒருவர் கூறுகையில், "ஒருவேளை சூர்யா நீக்கப்பட்டால், திலக் வர்மாவை சாதாரணமாக நினைத்துவிடாதீர்கள். தற்போது நடக்கவிருக்கும் முத்தரப்பு 'ஏ' தொடருக்கு திலக் வர்மாவை கேப்டனாக நியமித்திருப்பதற்குப் பின்னால் ஒரு பெரிய காரணம் இருக்கிறது. அவரது தலைமை பண்பை சோதித்து பார்க்கவே தேர்வுக்குழு இந்த வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது" என்று கூறினார்.