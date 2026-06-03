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சூர்யகுமார் யாதவுக்கு டாட்டா காட்டும் பிசிசிஐ... கம்பீர் எடுக்கும் முடிவு என்ன?

Team India : இந்திய டி20ஐ அணியில் இருந்து சூர்யகுமார் யாதவ் நீக்கப்பட இருப்பதாகவும், அடுத்த கேப்டன் யார் என்பதை தேர்வு செய்ய, தலைமை பயிற்சியாளர் கம்பீர் மற்றும் தேர்வுக்குழு தலைவர் அஜித் அகர்கர் உடன் பிசிசிஐ ஆலோசனை நடத்த உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Written BySudharsan G
Published: Jun 04, 2026, 12:12 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 12:12 AM IST
சூர்யகுமார் யாதவுக்கு டாட்டா காட்டும் பிசிசிஐ... கம்பீர் எடுக்கும் முடிவு என்ன?
Image Credit: Image Credit : Suryakumar Yadav | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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