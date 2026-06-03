/சூர்யகுமார் யாதவுக்கு டாட்டா காட்டும் பிசிசிஐ... கம்பீர் எடுக்கும் முடிவு என்ன?

India National Cricket Team : ஐபிஎல் முடிந்து ஒரு சில நாள்களே ஆகிறது, அதற்குள் இந்திய டி20ஐ அணியில் பெரிய மாற்றம் ஏற்பட இருக்கிறது. 2024, 2026 என அடுத்தடுத்து இந்திய அணி ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றது. அடுத்து 2028 டி20 உலகக் கோப்பை மற்றும் 2028 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் என இரண்டு இலக்குகள் இந்திய அணிக்கு உள்ளது.
ஒலிம்பிக்கில் கிரிக்கெட் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது, அதுவும் டி20 கிரிக்கெட். எனவே, அதில் தங்கப்பதக்கம் வெல்வது இந்திய அணியின் தலையாய லட்சியமாக இருக்கும். அதேபோல், இதுவரை எந்த அணியும் தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றதில்லை. ஐடிஐ உலகக் கோப்பையிலும் ஆஸ்திரேலியா மட்டுமே அதை சாதித்து காட்டியிருக்கிறது. எனவே, இந்தியாவின் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் இதை நோக்கியே இருக்கும்.
அப்படியிருக்க, தற்போது முதலே இந்திய டி20ஐ அணியில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த பிசிசிஐ திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 2024 டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற கையுடன், அப்போதைய டி20ஐ கேப்டன் ரோஹித் சர்மா, டி20ஐ பார்மட்டில் இருந்தே ஓய்வுபெற்றார்.
ஏனென்றால் அப்போது அவர் டெஸ்ட் மற்றும் ஓடிஐ தொடர்களில் விளையாடி வந்தார், டி20ஐ தொடரில் அவருக்கு பின் எக்கச்சக்க ஓப்பனர்கள் வந்துவிட்டார்கள் என்பதால் அவர் ஓய்வை அறிவித்தார். ஆனால், சூர்யகுமார் யாதவ் அதை செய்யவில்லை. காரணம் அவர் விளையாடும் ஒரே பார்மட் டி20 மட்டும்தான். அவர் டி20ஐ அணியில் தொடர விரும்புகிறார்.
இந்தச் சூழலில், பிசிசிஐ முதலில் அவரை கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து விடுவிக்க முடிவெடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. கேப்டனாக மட்டுமின்றி, அணியில் பேட்டராக தொடரவும் சூர்யகுமார் யாதவிற்கு வாய்ப்பு கிடைக்காமல் போகலாம் என கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில் நடந்த முடிந்த ஐபிஎல் 2026 தொடரில் 13 இன்னிங்ஸில் 217 ரன்களையே அடித்துள்ளார். 2017ஆம் ஆண்டில் இருந்து அவரது மோசமான ஐபிஎல் சீசன் இதுதான்.
எனவே, அவரை இந்திய டி20ஐ அணியில் இருந்து மொத்தமாக நீக்க, தேர்வுக்குழு தலைவர் அஜித் அகர்கர் மற்றும் தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் ஆகியோருடன் பிசிசிஐ ஆலோசனை மேற்கொண்டு, அவருக்கு பதில் இந்திய அணியில் இடம்பெறப்போவது யார்? டி20ஐ அணியில் கேப்டன்ஸி யார்? என்பதை தேர்வு செய்ய அஜித் அகர்கர் மற்றும் கம்பீருக்கு உத்தரவிடப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், மூத்த பிசிசிஐ அதிகாரி ஒருவர் The Indian Express ஊடகத்திற்கு அளித்த தகவலின்படி, "இந்திய அணியின் தேர்வுக்குவு, பிசிசிஐ மற்றும் அணி நிர்வாகம் ஆகியவை தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் உடன் கலந்தாலோசித்த பிறகு, இந்தியா இனிமேல் கேப்டனுடன் செயல்பட வேண்டும் என முடிவெடுக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
சூர்யகுமாரின் பார்ம் மற்றும் அணியின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு அவரை மாற்றுவதற்கான நேரம் இது என்றும் அவர்கள் நினைக்கின்றனர். அவர் இந்திய அணியின் தேர்வுக்குழுப் பரிசீலிக்கப்பட மாட்டார் என்றும் இந்த முடிவு விரைவில் சூர்யகுமார் யாதவுக்கு தெரியப்படுத்தப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
தற்போதைக்கு கௌதம் கம்பீர் முன் 5 ஆப்ஷன்கள் உள்ளன. சஞ்சு சாம்சன், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், இஷான் கிஷன், அக்சர் பட்டேல் அல்லது ரஜத் பட்டிதர் இவர்களில் ஒருவருக்கே கேப்டன்ஸி வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம்.