  • Tamil News
  • Sports
  • ஓய்வு எல்லாம் இல்லை! என்னுடைய அடுத்த இலக்கு இது தான் - சூர்யகுமார் யாதவ்!

ஓய்வு எல்லாம் இல்லை! என்னுடைய அடுத்த இலக்கு இது தான் - சூர்யகுமார் யாதவ்!

Suryakumar Yadav: டி20 உலகக்கோப்பையோடு நிற்கப்போவதில்லை.. அடுத்து ஒலிம்பி தங்கம் தான்! - தனது ஆசையை வெளிப்படுத்திய கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ்! முழு விவரம் இதோ!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 9, 2026, 11:10 AM IST
  • ஓய்வு பெறும் எண்ணமே இல்லை..
  • அடுத்த குறி இதுதான்!
  • சூர்யகுமார் யாதவ் அதிரடி!

ஓய்வு எல்லாம் இல்லை! என்னுடைய அடுத்த இலக்கு இது தான் - சூர்யகுமார் யாதவ்!

இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்ற டி20 உலக கோப்பை தற்போது முடிவுக்கு வந்துள்ளது. குஜராத்தில் நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் இந்திய அணி நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தி வரலாற்று வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், சிவம் துபே போன்றவர்களின் அதிரடி ஆட்டத்தினால் இந்த போட்டியில் இந்திய அணி  எளிதான வெற்றியை பெற்றுள்ளது. இந்த டி20 உலக கோப்பை முடிந்ததும் சூர்யகுமார் யாதவ் ஓய்வை அறிவிப்பார் என்று எதிர்பார்த்த நிலையில், தன்னுடைய அடுத்த மிகப்பெரிய இலக்கை பற்றி பேசியுள்ளார். இறுதிப்போட்டியில் வெற்றி பெற்ற பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய சூர்யகுமார் யாதவ் தனது எதிர்காலத் திட்டங்கள் மற்றும் தனது பயணம் குறித்து முக்கிய அப்டேட் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | T20 Worldcup: கோப்பையை வென்றதும் சூர்யகுமார் யாதவ் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

ஒலிம்பிக் போட்டியே இலக்கு

டி20 உலக கோப்பை முடிந்ததும் சூர்யகுமார் யாதவ் ஓய்வை அறிவிப்பார் என்ற தகவல்கள் வேகமாக பரவி வந்தன. காரணம் இந்த தொடர் முழுவதும் சூர்யகுமார் யாதவ் ரன்கள் அடிக்க மிகவும் சிரமப்பட்டார். ஒரு கேப்டனாக சிறப்பாக செயல்பட்டார் என்றாலும், ஒரு பேட்டராக ரன்கள் அடிக்க வில்லை. செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசிய சூர்யகுமார் யாதவ், "எங்களுடைய அடுத்த மிகப்பெரிய இலக்கு ஒலிம்பிக் போட்டிகள் தான். லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் 2028 ஆம் ஆண்டு நடைபெறும் ஒலிம்பிக் தொடரில் இந்தியாவிற்காக தங்கம் வெல்ல வேண்டும். மேலும் அதே ஆண்டில் நடைபெற உள்ள டி20 உலக கோப்பையை நாங்கள் குறி வைத்துள்ளோம். அதை யாரும் மறந்து விட வேண்டாம். 

2024 டி20 உலக கோப்பை

தற்போது என்ன நடந்தது என்பதை என்னால் இன்னும் முழுமையாக உணர முடியவில்லை. இது ஒரு சிறப்பான பயணம். 2024 டி20 உலக கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் நான் பிடித்த அந்த கேட்ச் என் வாழ்க்கையை ஒட்டுமொத்தமாக மாற்றி விட்டது. அந்த தொடரின் திருப்பு முறையாக அமைந்த அந்த தருணத்திற்கு பிறகு எனக்கு இந்திய அணியை வழிநடத்தும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. ரோஹித் சர்மா, பிசிசிஐ எனக்கு உறுதுணையாக இருந்தனர். இந்த உலகக் கோப்பையை எப்படியாவது வெல்ல வேண்டும் என்பதை மனதில் வைத்து தான் நாங்கள் இந்த பயணத்தை தொடங்கினோம்.

சொந்த மண்ணில் விளையாடும் போது அதற்கான எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்கும் என்பதை உணர்ந்து தான் ஒவ்வொரு தொடரிலும் நாங்கள் எங்களுடைய முழு உழைப்பை கொடுத்தோம். உலகக்கோப்பை வெல்வது எப்படிப்பட்ட தருணமாக இருக்கும் என்பதை அணியில் உள்ள இளம் வீரர்களுக்கு சொன்னோம். அந்த உற்சாகம் தான் எங்களுக்கு இந்த மாபெரும் வெற்றியை பெற்றுத் தந்தது. 2024 உலக கோப்பைக்கு பிறகு இந்திய அணியில் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. நாங்கள் மிகவும் ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த தொடங்கினோம். அதன் பலனாகத்தான் ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபியை வென்றோம். தற்போது டி20 உலக கோப்பையும் வென்றுள்ளோம். இதே உத்வேகத்துடன் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் ஒரு நாள் உலக கோப்பையிலும், அதற்கு அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் டி20 உலக கோப்பையிலும் இந்திய அணியின் பயணம் தொடரும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய அணி அபார வெற்றி!

ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் இந்திய அணி நியூசிலாந்தை 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் துவம்சம் செய்து சாதனை படைத்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் எம்.எஸ். தோனி மற்றும் ரோகித் சர்மா ஆகிய ஜாம்பவான்களுக்கு பிறகு, இந்தியாவிற்கு டி20 உலகக்கோப்பையை பெற்றுத் தந்த 3வது இந்திய கேப்டன் என்ற பெருமையை சூர்யகுமார் யாதவ் பெற்றுள்ளார். 

மேலும் படிக்க | IND vs NZ: நியூசிலாந்து பவுலர்களை பந்தாடிய இந்தியா! பவர் பிளேயில் அசத்தல்!

About the Author
