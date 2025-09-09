ஆசிய கோப்பை 2025: சஞ்சு சாம்சன் பிளேயிங் 11ல் இருக்கிறாரா? சூர்யகுமார் யாதவ் சொன்ன பதில்!

Suryakumar Yadav About India Playing XI: ஆசிய கோப்பை 2025 கிரிக்கெட் தொடர் இன்று (செப்டம்பர் 09) ஐக்கிய அமீரகத்தில் தொடங்கி உள்ளது. இத்தொடரில் நடப்பு சாம்பியன் இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, வங்கதேசம், ஓமன், ஆப்கானிஸ்தான், யுஏஇ, ஹாங்காங் என மொத்தம் 8 நாடுகள் கலந்து கொண்டுள்ளன. இந்திய அணி சீனியர் வீரர்கள் அல்லாமல், இளம் படையுடன் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையில் களமிறங்குகிறது. நாளை (செப்டம்பர் 10) யுஏஇ அணியுடன் தனது முதல் போட்டியை விளையாடுகிறது.
இந்த சூழலில், இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11ல் சஞ்சு சாம்சன் இருப்பாரா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. முன்னதாக ஆசிய கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் சுப்மன் கில்லை சேர்த்து துணை கேப்டன் பதவியை வழங்கியதில் இருந்தே கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. ஏனென்றால், நீண்ட காலமாக மிடில் ஆர்டரில் தடுமாறி வந்த சஞ்சு சாம்சனுக்கு பயிற்சியாளராக கெளதம் கம்பீர் வ்ந்த பின்னர் தொடக்க வீரராக விளையாட வாய்ப்பளித்தார்.
அந்த வாய்ப்பை சிறப்பாக பயன்படுத்திக்கொண்ட சஞ்சு சாம்சன் 3 சதங்களை அடித்து தன்னை நிரூபித்து தமக்கான இடத்தை பிடித்தார். ஆனால் தற்போது சுப்மன் கில்லுக்கு துணை கேப்டன் பதவி வழங்கியதன் மூலம் அவர் பிளேயிங் 11ல் இருப்பது உறுதியாகிவிட்டது. குறிப்பாக 3, 4வது இடத்தில் திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோர் விளையாடுவதால், சுப்மன் கில் தொடக்க வீரராக களமிறக்கப்பட்டு சஞ்சு சாம்சன் பெஞ்சில் அமர வைக்கப்ப்டுவார் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், இந்திய அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, அவரிடம் சஞ்சு சாம்சன் பிளேயிங் 11ல் இருப்பாரா என்ற கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதில் அளித்த அவர், நாளை உங்களுக்கு நானே பிளேயிங் லெவன் குறித்து மெசேஜ் செய்கிறேன். நாங்கள் அவரை நன்றாக கவனித்து வருகிறோம். அதனால் கவலைபட வேண்டாம். எனவே நாங்கள் சரியான முடிவை எடுப்போம். யுஏஇ அணிக்கு எதிராக விளையாட நாங்கள் உற்சாகத்துடன் உள்ளோம்.
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் கடைசியாக பிப்ரவரியில் விளையாடி இருந்தாலும், எங்களின் வீரர்கள் ஐபிஎல் தொடர்களில் சிறப்பாக செயல்பட்டு இருக்கின்றனர் என அவர் தெரிவித்தார்.
ஆசிய கோப்பைக்கான இந்திய அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ரின்கு சிங், ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, குல்தீப் யாதவ், அக்சர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா, ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா.
