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இந்திய அணியின் கேப்டன்ஸியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட பின்... மனம் திறந்த சூர்யகுமார் யாதவ்!

Suryakumar Yadav : இந்திய டி20ஐ அணியின் கேப்டனாக இருந்த சூர்யகுமார் யாதவ் தற்போது அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு பதில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் டி20ஐ கேப்டனாக நியமிகப்பட்டுள்ளார். அந்த வகையில், டி20ஐ அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட பின்னர் சூர்யகுமார் யாதவ் முதல்முறையாக மனம் திறந்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 07, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 02:12 PM IST
இந்திய அணியின் கேப்டன்ஸியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட பின்... மனம் திறந்த சூர்யகுமார் யாதவ்!
Image Credit: Image Source : Suryakumar Yadav | Image Credits : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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