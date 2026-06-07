/இந்திய அணியின் கேப்டன்ஸியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட பின்... மனம் திறந்த சூர்யகுமார் யாதவ்!

Suryakumar Yadav About T20I Captaincy : கடந்த மார்ச் மாதம், இந்திய அணி ஐசிசி டி20 உலகக்கோப்பையை வென்றாலும், சூர்யகுமார் யாதவ் அணியில் கேப்டனாக தொடர மாட்டார் என்பது அனைவருக்கும் ஓரளவு தெரிந்தது. அந்த வகையில், இன்று இந்திய அணியின் கேப்டன்ஸியில் இருந்து மட்டுமல்ல மொத்தமாக அணியில் இருந்தே நீக்கப்பட்டாலும் பெரியளவுக்கு அதிர்ச்சி ஏற்படவில்லை.
அதற்கு முக்கிய காரணம் சூர்யகுமார் யாதவ்வின் பேட்டிங் ஃபார்ம்தான். சூர்யகுமார் யாதவ் 2021ஆம் ஆண்டில்தான் இந்திய அணியில் அறிமுகமானார். அந்த வகையில், கடந்த 5 ஆண்டுகளாக அவரது பேட்டிங் பார்மை, ஆண்டு வாரியாக இங்கு காணலாம்.
2021 : ரன்கள் - 244, ஸ்ட்ரைக் ரேட் - 155.41, சராசரி - 34.86
2022 : ரன்கள் - 1164, ஸ்ட்ரைக் ரேட் - 187.44, சராசரி - 46.56
2023 : ரன்கள் - 733, ஸ்ட்ரைக் ரேட் - 155.96, சராசரி - 48.87
2024 : ரன்கள் - 429, ஸ்ட்ரைக் ரேட் - 151.59, சராசரி - 26.81
2025 : ரன்கள் - 218, ஸ்ட்ரைக் ரேட் - 123.16, சராசரி - 13.63
2026 : ரன்கள் - 244, ஸ்ட்ரைக் ரேட் - 155.41, சராசரி - 34.86
கடைசி இரண்டு ஆண்டுகளாகவே சூர்யகுமாரின் பேட்டிங் சற்று மோசமடைந்து வந்திருப்பதை உங்களால் இதன்மூலம் தெரிந்துகொள்ள முடியும். மார்ச்சில் நடந்து முடிந்த ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பையில் அவர் 9 போட்டிகளில் 242 ரன்களை அடித்து ஆறுதல் அளித்தார். ஆனால், சமீபத்தில் நடந்த ஐபிஎல் 2026 சீசனில் 13 போட்டிகளில் 270 ரன்களையே சூர்யகுமார் யாதவ் அடித்திருந்தார். 2018ஆம் ஆண்டில் இருந்து சூர்யகுமார் யாதவின் மிக மோசமான ஐபிஎல் சீசன் இதுதான்.
Suryakumar Yadav reflects on Mumbai's remarkable run of producing three consecutive T20I captains for #Team— Star Sports (@StarSportsIndia) June 6, 2026
Watc& Sn the #T20Mumbai League Season 4 on Star Sports &… pic.twitter.com/oL3O0z14mL
35 வயதான இவர் அடுத்து இந்திய அணியில் தொடர்வதற்கான வாய்ப்புகளும் மங்கிவிட்டது. இந்தச் சூழலிலேயே அவர் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டதன் பின்னணியை புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. சூர்யகுமார் யாதவுக்கு பதில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் டி20ஐ அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டது குறித்து சூர்யகுமார் யாதவ் முதல்முறையாக பேசியுள்ளார். T20 Mumbai எனப்படும் மும்பை டி20 லீக் தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று சூர்யகுமார் யாதவின் Triumph Knights MNE - ஷ்ரேயாஸ் ஐயரின் SoBo Mumbai Falcons உள்ளிட்ட இரண்டு அணிகள் இன்று மோதின.
அப்போது டாஸ் வீசிய போது பேசிய சூர்யகுமார் யாதவ், "இந்திய டி20 அணியின் கேப்டனாக ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தேர்வு செய்யப்பட்டது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. மும்பையில் நாங்கள் இணைந்து பல போட்டிகளில் விளையாடியிருக்கிறோம். இந்திய டி20ஐ அணியின் கடைசி மூன்று கேப்டன்களும் மும்பையில் இருந்து வந்திருப்பது வியக்க வைக்கிறது" என்றார்.
2024 ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை, 2026 ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை என அடுத்தடுத்து இரண்டு உலகக் கோப்பை சாம்பியன்ஷிப்பை இந்திய அணி வென்றிருக்கிறது. அடுத்து 2028 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் மற்றும் 2028 ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர்தான் இந்திய அணியின் இலக்காக இருக்கிறது. எனவே, சூர்யகுமார் யாதவிடம் இருந்து ஷ்ரேயாஸ் ஐயரிடம் டி20ஐ கேப்டன்ஸியை பிசிசிஐ ஒப்படைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.