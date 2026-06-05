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சூர்யகுமார் யாதவ் நீக்கம்? ஸ்ரேயாஸ் இடத்தை தட்டிப்பறிக்கும் ரஜத் படிதார்

Suryakumar Yadav : இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் டி20 கேப்டன் பதவியில் இருந்து சூர்யகுமார் யாதவ் நீக்கப்பட்டு, அவருக்கு பதிலாக யாரை கேப்டனாக நியமிக்கலாம் என பிசிசிஐ தீவிரமாக ஆலோசித்து வருகிறது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 05, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:00 AM IST
சூர்யகுமார் யாதவ் நீக்கம்? ஸ்ரேயாஸ் இடத்தை தட்டிப்பறிக்கும் ரஜத் படிதார்
Image Credit: Suryakumar Yadav, India T20 Captain

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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