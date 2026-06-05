/சூர்யகுமார் யாதவ் நீக்கம்? ஸ்ரேயாஸ் இடத்தை தட்டிப்பறிக்கும் ரஜத் படிதார்

Suryakumar Yadav : இந்திய டி20 கிரிக்கெட் அணியில் அடுத்த சில நாட்களில் ஒரு மிகப்பெரிய அதிரடி மாற்றம் நடக்கவுள்ளது. தற்போது இந்திய டி20 அணியின் கேப்டனாக இருக்கும் சூர்யகுமார் யாதவ் மாற்றப்பட்டு, அவருக்குப் பதிலாக புதிய கேப்டன் நியமிக்கப்பட உள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த கேப்டன் பதவிக்கான ரேசில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் முதலிடத்தில் இருக்கும் வேளையில், அவருக்குப் போட்டியாக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் கேப்டன் ரஜத் படிதார் பெயரும் பலமாக அடிபடத் தொடங்கியுள்ளது.
இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரரும், முன்னாள் தேர்வாளருமான சபா கரீம், இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன் பதவிக்கு ரஜத் படிதாரை தீவிரமாக ஆதரித்துள்ளார். நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்திற்கு வழிநடத்தியதன் மூலம் படிதார் தனது அசாத்திய தலைமைப் பண்பை நிரூபித்துள்ளார் என்று சபா கரீம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
"கேப்டன்சி பதவிக்கான ரேசில் நான் ரஜத் படிதாரின் பெயரைச் சேர்க்க விரும்புகிறேன். ஐபிஎல் தொடரில் அடுத்தடுத்து பேக் டு பேக் கோப்பைகளை வெல்வது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. அதை அவர் மிகவும் அமைதியான மற்றும் அழுத்தமில்லாத முறையில் செய்து காட்டியுள்ளார்" என்று சபா கரீம் பாராட்டியுள்ளார். பெரிய நட்சத்திர வீரர்கள் மற்றும் சர்வதேச அளவில் தங்களின் நாட்டு அணிகளுக்குத் தூணாக இருக்கும் வெளிநாட்டு வீரர்களைக் கொண்ட ஒரு அணியை, இவ்வளவு திறம்பட வழிநடத்துவது கடினமான ஒன்று; அதை படிதார் மிக நேர்த்தியாகக் கையாண்டுள்ளார் என்றும் அவர் மேலும் கூறினார்.
அஜித் அகர்கர் தலைமையிலான தேர்வுக்குழு சூர்யகுமார் யாதவுக்குப் பதிலாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயரை நியமிக்கவே அதிக ஆர்வம் காட்டி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக முதலில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், அதன் பின் பஞ்சாப் கிங்ஸ் என ஐபிஎல் தொடரில் ஸ்ரேயாஸ் செய்துள்ள சிறப்பான கேப்டன்சி உழைப்பை சபா கரீம் மறுக்கவில்லை.
இருப்பினும், சனிக்கிழமை நடக்கவிருக்கும் தேர்வுக்குழு கூட்டத்தில் ரஜத் படிதாரின் பெயரையும் விவாதிக்க வேண்டும் என அவர் நம்புகிறார். ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் முதன்மை வேட்பாளராக இருந்தாலும், சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் இஷான் கிஷன் ஆகியோரும் இந்த கேப்டன் பதவிக்கான ரேசில் பலமான போட்டியாளர்களாக இருப்பார்கள் என்று சபா கரீம் கருதுகிறார்.
ஒரு காலத்தில் டி20 பார்மட்டில் ரோஹித் சர்மாவிற்கு அடுத்தபடியாக இயற்கையான கேப்டன்சி வாரிசாகக் கருதப்பட்ட ஹர்திக் பாண்டியாவின் கிராஃப் முற்றிலும் சரிந்துள்ளது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இருந்தும் அவர் மாற்றப்படலாம் என்ற வதந்திகள் பரவி வரும் நிலையில், இந்திய வெள்ளைப்பந்து அணியின் தலைமைப் பொறுப்பிற்கு ஹர்திக் பாண்டியாவின் பெயர் பரிசீலனைக்குக் கூட வராது என்று சபா கரீம் திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளார்.
"ஹர்திக் பாண்டியாவின் தலைமைப் பண்புகள் மீது தேர்வாளர்களே பல கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளனர். கடந்த சீசனில் மும்பை இந்தியன்ஸ் பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றிருந்தாலும், அவரது கேப்டன்சி ஸ்டைல் குறித்துப் பல விமர்சனங்கள் எழுந்தன. தற்போதைய ஃபார்மை வைத்துப் பார்த்தால் கூட, இந்திய அணியின் கேப்டன் பதவிக்கு அவர் தகுதியானவர் அல்ல" என்று சபா கரீம் தனது கருத்தை முடித்துள்ளார்.
இந்திய டி20 அணியின் புதிய கேப்டன் யார் என்பது சனிக்கிழமை நடக்கவிருக்கும் தேர்வுக்குழு கூட்டத்திற்குப் பின் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரியவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.