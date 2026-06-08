/மும்பை அணியில் இருந்து விலகிய சூர்யகுமார் யாதவ்? சிஎஸ்கே-வில் இணைகிறாரா? முழு விவரம்

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் 360 என அழைக்கப்படும் சூர்யகுமார் யாதவிற்கு தற்போதைய காலம் ஒரு கடினமானதாக மாறியுள்ளது. சமீபத்தில் இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டு, அணியிலிருந்தும் ஓரங்கட்டப்பட்ட அவர், தற்போது தனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையை மீண்டும் கட்டமைக்க வேண்டிய இக்கட்டான சூழலில் உள்ளார். இந்திய அணிக்குள் மீண்டும் நுழைவதே அவருக்கு ஒரு இமாலய சவாலாக இருக்கும் வேளையில், ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியுடனான அவரது பயணமும் முடிவுக்கு வர உள்ளதாக தெரிகிறது.
அதாவது இன்று (ஜூன் 08) சூர்யகுமார் யாதவின் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தொடர்பான ஒரு புகைப்படம் அல்லது குறிப்பு கூட இல்லாததை கண்டு ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். இது அவர் மும்பை அணியில் இருந்து வெளியேறுகிறாரா என்ற கேள்வியை வலுப்படுத்தி உள்ளது. மேலும், அவர் இன்ஸ்டாகிராமில் பின்தொடரும் ஐடிகளில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியாவின் ஐடிகள் இல்லை என்பதும் தெரியவந்துள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக ரோஹித் சர்மா மற்றும் எம்.எஸ்.தோனியுடன் இருக்கும் ஒரே ஒரு புகைப்படம் மட்டுமே அவரது பக்கத்தில் எஞ்சியுள்ளது.
2018 முதல் மும்பை அணியின் தூணாக விளங்கி வந்த சூர்யகுமார், நடந்து முடிந்த 2026 ஐபிஎல் சீசனில் 20.77 சராசரியுடன் வெறும் 270 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தார். மும்பை அணியும் புள்ளிப்பட்டியலில் 9 வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. இதனால் இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன் பதவியும் பறிபோகி உள்ளது. அவருக்கு பதிலாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டார். இதற்கு முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி இருந்தார்.
இதுகுறித்து பேசிய அஸ்வின், "சூர்யகுமார் யாதவின் இடத்தில் இருந்து யோசித்துப் பார்த்தால் எனக்கு கவலையாக இருக்கிறது. கடந்த 15 மாதங்களாக அவரது பேட்டிங் ஃபார்ம் மோசமாக இருந்திருக்கலாம், ஆனால் கேப்டனாக அவர் இந்திய அணிக்கு ஒரு டி20 உலகக்கோப்பையை வென்று கொடுத்திருக்கிறார். மற்ற வீரர்களை போலவே கேப்டனாக அவரும் தனது கடமையை சரியாகச் செய்துள்ளார். தேர்வுக்குழு இதை ஏன் பரிசீலிக்கவில்லை என தெரியவில்லை" என்று ஆதங்கம் வெளிப்படுத்தி இருந்தார்.
Suryakumar Yadav removed Mumbai Indians and Mumbai from his bio. He unfollowed Mumbai Indians. MI unfollowed him. He deleted all MI related pics and videos from his insta id. He changed his pfp too.— SKY n Supla Shot (@sky_63_mr_t20i) June 7, 2026
What's cooking? pic.twitter.com/PL6ErA6tDc
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் நிர்வாகத்துடன் சூர்யகுமார் யாதவிற்கு சுமுகமான உறவு இல்லை என்பது அவரது சமூக வலைத்தள பக்கங்கள் மூலமாக வெளிவந்துள்ளது. இதனால், அடுத்த ஐபிஎல் ஏலத்தில் அவர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு வர அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கிரிக்கெட் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது. ஏற்கனவே தோனி மற்றும் சிஎஸ்கே மீது மிகுந்த மரியாதை வைத்துள்ள சூர்யகுமார் யாதவ், சென்னை அணியின் மிடில் ஆர்டரை பலப்படுத்த கச்சிதமான வீரராக இருப்பார் என்று அந்த அணியின் ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.