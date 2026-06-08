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மும்பை அணியில் இருந்து விலகிய சூர்யகுமார் யாதவ்? சிஎஸ்கே-வில் இணைகிறாரா? முழு விவரம்

Suryakumar Yadav CSK Transfer Rumours: இந்திய டி20 கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட சூர்யகுமார் யாதவ், ஹர்திக் பாண்டியா மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கங்களை அன்ஃபாலோ செய்துள்ளார். இது ரசிகர்கள் இடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 08, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:45 PM IST
மும்பை அணியில் இருந்து விலகிய சூர்யகுமார் யாதவ்? சிஎஸ்கே-வில் இணைகிறாரா? முழு விவரம்
Image Credit: Image Source: X

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R Balaji

R Balaji

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