  SMAT 2025-26: அதிக விக்கெட்டை எடுத்த 5 பௌலர்கள்... எந்தெந்த IPL அணிகளில் இருக்கிறார்கள்?

SMAT 2025-26: அதிக விக்கெட்டை எடுத்த 5 பௌலர்கள்... எந்தெந்த IPL அணிகளில் இருக்கிறார்கள்?

Syed Mushtaq Ali Trophy: 2025-26 சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபி தொடரில் அதிக விக்கெட்டை வீழ்த்திய 5 பந்துவீச்சாளர்கள் யார் யார்? அவர்கள் எந்தெந்த ஐபிஎல் அணியில் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள்? என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 19, 2025, 11:04 AM IST
  • சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபி கோப்பையை ஜார்க்கண்ட் வென்றது.
  • ஹரியானா அணி இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறியது.
  • இறுதிப்போட்டியில் இஷான் கிஷன் சதம் அடித்து மிரட்டினார்.

SMAT 2025-26: அதிக விக்கெட்டை எடுத்த 5 பௌலர்கள்... எந்தெந்த IPL அணிகளில் இருக்கிறார்கள்?

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26: உள்நாட்டு டி20 தொடரான சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபி 2025-26 சீசன் கடந்த நவம்பர் 6ஆம் தேதி தொடங்கியது. மொத்தம் இதில் 32 அணிகள் பங்கேற்றன. மொத்தம் 4 பிரிவுகளாக அணிகள் பிரிக்கப்பட்டன. ஒவ்வொரு பிரிவிலும் தலா 8 அணிகள் இடம்பெற்றன. குரூப் சுற்றில் ஒவ்வொரு அணியும் தனது பிரிவில் உள்ள மற்ற 7 அணிகளுடன் தலா ஒரு முறை மோதின.

குரூப் சுற்றின் முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதலிரண்டு இடங்களை பிடித்த அணிகள் சூப்பர் லீக் சுற்றுக்கு முன்னேறின. அந்த 8 அணிகளும் 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டன. அதில் ஒவ்வொரு அணியும் தனது பிரிவில் உள்ள மற்ற 3 அணிகளுடன் தலா 1 முறை மோதின. 

சூப்பர் லீக் சுற்றின் முடிவில், இரண்டு பிரிவிலும் முதலிடத்தை பிடித்த அணிகள் இறுதிப்போட்டிக்குச் செல்லும். அந்த வகையில, ஏ பிரிவில் இருந்து ஹரியானா அணியும், பி பிரிவில் ஜார்க்கண்ட் அணியும் முன்னேறின.

Syed Mushtaq Ali Trophy: சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஜார்க்கண்ட் 

இறுதிப்போட்டியில், முதலில் பேட்டிங் செய்து ஜார்க்கண்ட் 262 ரன்களை அடித்தது, ஹரியானா 193 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டானது. ஹரியானா அணியை 69 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஜார்க்கண்ட் அணி முதல்முறையாக சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபி கோப்பையை வென்றிருக்கிறது. இறுதிப்போட்டியில் ஜார்க்கண்ட் கேப்டன் இஷான் கிஷன் 101 ரன்களை அடித்து சிறப்பான பங்களிப்பை அளித்தார்.

Syed Mushtaq Ali Trophy: 5 பந்துவீச்சாளர்கள்

2025-26 சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபி தொடரில் அதிக விக்கெட்டை எடுத்த 5 பந்துவீச்சாளர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.

Syed Mushtaq Ali Trophy: அன்குல் ராய்

ஜார்க்கண்ட் அணி இடதுகை சுழற்பந்துவீச்சாளரான இவர், அன்குல் ராய் 11 இன்னிங்ஸில் 18 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். இவரது சராசரி 15.38 ஆகும். இவர் கேகேஆர் அணியால் தக்கவைக்கப்பட்டுள்ளார். 

Syed Mushtaq Ali Trophy: யாஷ் தாக்கூர்

விதர்பா வேகப்பந்துவீச்சாளரான 7 இன்னிங்ஸில் 18 விக்கெட்டை எடுத்தார். இவரது சராசரி 9.88 ஆகும். இவர் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியால் தக்கவைக்கப்பட்டுள்ளார். 

Syed Mushtaq Ali Trophy: அன்சுல் கம்போஜ்

ஹரியானா வலது வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவர் 11 இன்னிங்ஸில் 21 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். இவரது சராசரி 17.66 ஆகும். இவர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியால் தக்கவைக்கப்பட்டுள்ளார். 

Syed Mushtaq Ali Trophy: சுஷாந்த் மிஸ்ரா

ஜார்க்கண்ட் அணி இடதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவர் 11 இன்னிங்ஸில் 22 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். இவரது சராசரி 17.18 ஆகும். இவர் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியால் ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் ரூ.90 லட்சத்திற்கு எடுக்கப்பட்டார். 

Syed Mushtaq Ali Trophy: அசோக் சர்மா

ராஜஸ்தான் அணி வலதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவர், 10 இன்னிங்ஸில் 22 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். இவரது சராசரி 15.63 ஆகும். இவர் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியால் ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் ரூ.90 லட்சத்திற்கு எடுக்கப்பட்டார்.

