English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • டி20 கிரிக்கெட் : வீசிய 4 ஓவர்களும் மெய்டன்.. அரிய சாதனை - 3 பவுலர்கள் யார் தெரியுமா?

டி20 கிரிக்கெட் : வீசிய 4 ஓவர்களும் மெய்டன்.. அரிய சாதனை - 3 பவுலர்கள் யார் தெரியுமா?

Cricket : டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒரு பவுலர் வீசக்கூடிய 4 ஓவர்களையும் மெய்டனாக வீசிய மூன்று பந்துவீச்சாளர்கள் யார்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 1, 2026, 05:43 PM IST
  • டி20 கிரிக்கெட்டில் அரிய சாதனைகள்
  • 4 ஓவர்களையும் மெய்டனாக வீசிய பவுலர்கள்
  • லாக்கி பெர்குசன் மட்டுமே சர்வதேச பிளேயர்

Trending Photos

எம்.எஸ்.தோனி To ரோகித் சர்மா: டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற கேப்டன்கள் யார் யார்?
camera icon8
T20 World Cup
எம்.எஸ்.தோனி To ரோகித் சர்மா: டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற கேப்டன்கள் யார் யார்?
ஷடாஷ்டக ராஜயோகம்! 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட், பணமழை கொட்டும்
camera icon6
Shadashtak Rajyog
ஷடாஷ்டக ராஜயோகம்! 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட், பணமழை கொட்டும்
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை: அதிக விக்கெட்டை எடுத்த டாப் 8 பௌலர்கள்
camera icon8
T20 World Cup
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை: அதிக விக்கெட்டை எடுத்த டாப் 8 பௌலர்கள்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: முதலமைச்சர் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: முதலமைச்சர் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்
டி20 கிரிக்கெட் : வீசிய 4 ஓவர்களும் மெய்டன்.. அரிய சாதனை - 3 பவுலர்கள் யார் தெரியுமா?

Cricket : டி20 கிரிக்கெட்டில் படைக்கப்பட்ட அரிய சாதனைகளில் ஒன்றை தான் இப்போது பார்க்கப்போகிறோம். பேட்ஸ்மேன்கள் பெயரில் பல சாதனைகள் இருந்தாலும், பவுலர்களின் பெயரில் இருக்கும் அரிய சாதனைகளுக்கு ஒரு மவுசு இருக்கிறது. அதில் ஒன்று தான், டி20  கிரிக்கெட்டில் வீசிய 4 ஓவர்களையும் மூன்று பவுலர்கள் மெய்டனாக வீசியிருப்பது. கிரிக்கெட்டில் எதுவும் சாத்தியம் என்பதற்கு உதாரணமாக பல சாதனைகளை கிரிக்கெட் பிளேயர்கள் படைத்திருந்தாலும், இது ஒரு அரிய சாதனை என்று சொல்லலாம். ஏனென்றால், டி20 கிரிக்கெட் போட்டி என்றாலே நம் நினைவுக்கு வருவது வாணவேடிக்கை காட்டும் பவுண்டரிகளும், சிக்ஸர்களும் தான். பேட்ஸ்மேன்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் இந்த அதிரடி ஆட்டத்தில், ஒரு பந்துவீச்சாளர் தனது நான்கு ஓவர் கோட்டாவில் ஒரு ஓவரை மெய்டனாக வீசுவதே மிகப்பெரிய சாதனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஆனால், கிரிக்கெட் உலகையே வாயடைக்க வைக்கும் வகையில், தான் வீசிய நான்கு ஓவர்களையும் மெய்டனாக வீசி, ஒரு ரன் கூட கொடுக்காமல் விக்கெட்டுகளை அள்ளிய மூன்று 'அதிசய' பந்துவீச்சாளர்கள் பற்றித் தான் நாம் இன்று பார்க்கப்போகிறோம். இது பலருக்கும் நம்ப முடியாத ஒரு விஷயமாகத் தோன்றினாலும், டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றின் பக்கங்களில் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட்ட உண்மை இது.

சாத் பின் ஜாபர் 

இந்த அரிய சாதனையை உலக அரங்கில் முதன்முதலில் நிகழ்த்திக் காட்டியவர் கனடா அணியின் இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளர் சாத் பின் ஜாபர் ஆவார். கடந்த 2021-ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பனாமா அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற ஐசிசி டி20 உலகக்கோப்பை தகுதிச் சுற்றுப் போட்டியில் அவர் இந்த மாயாஜாலத்தைச் செய்தார். அந்தப் போட்டியில் நான்கு ஓவர்கள் வீசிய அவர், ஒரு ரன் கூட விட்டுக்கொடுக்காமல் இரண்டு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி நான்கு ஓவர்களையும் மெய்டனாக முடித்தார். கனடா அணி 245 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நிர்ணயிக்க, சாத் பின் ஜாபரின் இந்தத் துல்லியமான பந்துவீச்சால் பனாமா அணி வெறும் 37 ரன்களுக்கு சுருண்டது. டி20 வரலாற்றில் ஒரு பந்துவீச்சாளர் தனது முழு கோட்டாவையும் ரன் ஏதும் தராமல் முடித்தது அதுவே முதல் முறையாக அமைந்தது.

லாக்கி பெர்குசன்

சாத் பின் ஜாபருக்குப் பிறகு, ஐசிசி முழுநேர அங்கீகாரம் பெற்ற அணியில் விளையாடும் ஒரு வேகப்பந்து வீச்சாளரால் இந்தச் சாதனையைச் செய்ய முடியுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு  இருந்தது. அதற்கு விடையாக அமைந்தது நியூசிலாந்தின் லாக்கி பெர்குசனின் பந்துவீச்சு. 2024-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலகக்கோப்பையில் பப்புவா நியூ கினியா அணிக்கு எதிராக பெர்குசன் இந்தச் சாதனையைப் படைத்தார். அந்தப் போட்டியில் தனது அதிவேகப் பந்துகளால் எதிரணி பேட்ஸ்மேன்களை நிலைகுலையச் செய்த அவர், 4 ஓவர்கள் வீசி ஒரு ரன் கூட தராமல் 3 முக்கிய விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். உலகக்கோப்பை போன்ற ஒரு மிகப்பெரிய தொடரில், 24 பந்துகளையும் டாட் பந்துகளாக வீசி ஒரு ரன் கூட கொடுக்காமல் மெய்டன் சாதனை படைத்தது ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகையும் ஆச்சரியப்படுத்தியது.

ஆயுஷ் சுக்லா

இந்த வரிசையில் மூன்றாவதாக இணைந்து ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியவர் ஹாங்காங் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆயுஷ் சுக்லா. 2024-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் மங்கோலியா அணிக்கு எதிரான டி20 உலகக்கோப்பை ஆசிய தகுதிச் சுற்றுப் போட்டியில் இவர் இந்த மைல்கல்லை எட்டினார். மங்கோலிய அணி வீரர்கள் இவரது பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் திணறிய நிலையில், ஆயுஷ் சுக்லா ஒரு ரன் கூட வழங்காமல் 4 ஓவர் மெய்டன்களுடன் ஒரு விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினார். அந்தப் போட்டியில் மங்கோலியா அணி வெறும் 17 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது குறிப்பிடத்தக்கது. கிரிக்கெட்டில் அசாத்தியமான பல விஷயங்கள் நிகழ்ந்தாலும், டி20 போன்ற ஒரு வேகமான ஆட்டத்தில் 24 பந்துகளில் ஒரு ரன் கூட கொடுக்காமல் பந்துவீசுவது என்பது அந்த வீரர்களின் அபாரமான திறமைக்குச் சான்று. இந்த அரிய சாதனையை நிகழ்த்தியவர்கள் மேலே சொல்லப்பட்ட மூன்று பந்துவீச்சாளர்களே.

மேலும் படிக்க: சொந்த மண்ணிலும் சொதப்பிய சஞ்சு சாம்சன் - இனி இந்திய அணியில் இடமில்லை!

மேலும் படிக்க: இந்த டி20 உலக கோப்பையுடன் ஓய்வை அறிவிக்கப்போகும் 5 வீரர்கள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

T20 cricketCRICKET RECORDFour maiden overs Recordbowling recordcricket news tamil

Trending News