டி20 உலகக்கோப்பை: 19 ஆண்டுகால சாதனை முறியடிப்பு! இந்த லிஸ்டில் இந்தியா டாப்

T20 World Cup: நடப்பு டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் சூப்பர் 8 சுற்றுக்குள் நுழைந்திருக்கும் நிலையில், 19 ஆண்டுகால சாதனை ஒன்று இப்போது முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சாதனை இத்தாலி - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் நடந்திருக்கிறது. அது என்னவென்றால், அதிகமுறை 200 ரன்கள் அடிக்கப்பட்ட டி20 உலகக்கோப்பை தொடராக இது அமைந்துள்ளது. 2007 ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக்கோப்பை போட்டியில் 5 முறை 200 ரன்கள் அடிக்கப்பட்டன. இந்த முறை லீக் சுற்று போட்டிகள் முடிவதற்குள் 6 முறை 200 ரன்கள் அடிக்கப்பட்டுள்ளன. இது டி20 உலகக்கோப்பை வரலாற்றில், புதிய சாதனையாகும். டி20 உலகக்கோப்பையில் அதிக முறை 200 ரன்கள் எடுத்த அணிகளின் பட்டியல் இங்கே பார்க்கலாம்.
டி20 உலகக்கோப்பையில் அதிக முறை 200 ரன்கள் எடுத்த அணிகள்
1. தென்னாப்பிரிக்கா: உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் அதிகபட்சமாக 6 முறை 200 ரன்களுக்கு மேல் குவித்து முதலிடத்தில் உள்ளது.
2. இந்தியா: இந்திய அணி இதுவரை 5 முறை 200 ரன்களைக் கடந்து இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது.
3. ஆஸ்திரேலியா: ஆஸ்திரேலிய அணி இதுவரை 4 முறை 200 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்துள்ளது.
4. இங்கிலாந்து: இங்கிலாந்து அணி 3 முறை இச்சாதனையைச் செய்துள்ளது.
5. மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: டி20 ஸ்பெஷலிஸ்டுகள் அதிகம் உள்ள அணியான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 3 முறை 200 ரன்களைக் கடந்துள்ளது.
இப்போது, சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக முறை 200 ரன்களை கடந்த அணிகளின் பட்டியலை பார்க்கலாம்.
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக முறை 200+ ரன்கள் எடுத்த அணிகள்:
இந்தியா: சர்வதேச டி20 பார்மேட்டில் இந்திய அணி 47 முறை 200 ரன்களுக்கு மேல் குவித்து முதலிடத்தில் உள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்கா: இந்தப் பட்டியலில் 29 முறை 200 ரன்களுக்கும் மேல் அடித்து தென்னாப்பிரிக்கா இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது.
நியூசிலாந்து: நியூசிலாந்து அணி இதுவரை 28 முறை 200 ரன்களைக் கடந்து மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது.
ஆஸ்திரேலியா: ஆஸ்திரேலிய அணி சர்வதேசப் போட்டிகளில் 25 முறை 200 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்துள்ளது.
மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அதிரடிக்கு பெயர் போன வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியும் 25 முறை 200 ரன்களுக்கும் மேல் அடித்துள்ளது.
இங்கிலாந்து: இங்கிலாந்து அணி இதுவரை 24 முறை 200 ரன்களைக் கடந்து இந்தப் பட்டியலில் அடுத்த இடத்தில் உள்ளது.
டி20 உலகக்கோப்பையில் பதிவான சில முக்கிய 200 மேலான ஸ்கோர்கள்:
இலங்கை 260/6: 2007-ஆம் ஆண்டு கென்யாவிற்கு எதிராக இலங்கை எடுத்த 260 ரன்களே நீண்ட காலமாக உலகக்கோப்பையின் அதிகபட்ச ஸ்கோராக இருந்தது.
இந்தியா 218/4: 2007 உலகக்கோப்பையில் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக இந்தியா எடுத்த ஸ்கோர். யுவராஜ் சிங் 6 பந்துகளில் 6 சிக்ஸர்கள் அடித்த போட்டி.
தென்னாப்பிரிக்கா 229/4: 2016-ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்துக்கு எதிராக தென்னாப்பிரிக்கா எடுத்த ஸ்கோர். இருப்பினும் இந்தப் போட்டியில் இங்கிலாந்து 230 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.
சேஸிங்கில் 200 ரன்கள்: உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் 200 ரன்களுக்கு மேலான இலக்கை சேஸிங் செய்த அணிகள் என்ற பெருமை இங்கிலாந்து மற்றும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிகளுக்கு உண்டு.
