டி20 உலகக் கோப்பை 2026: மகுடம் சூடப்போவது யார்? இந்தியா - நியூசிலாந்து இன்று பலப்பரீட்சை

T20 World Cup 2026 Final: சர்வதேச கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில், 2026-ம் ஆண்டுக்கான ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டி இன்று அரங்கேறுகிறது. லீக் போட்டிகள், சூப்பர் 8 மற்றும் விறுவிறுப்பான அரையிறுதி ஆட்டங்களைக் கடந்து, நடப்பு சாம்பியன் இந்தியாவும், பலம் வாய்ந்த நியூசிலாந்து அணியும் இறுதிப் போருக்குத் தயாராகிவிட்டன. இந்திய அணி தனது அரையிறுதியில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி இறுதிக்கு முன்னேறிய நிலையில், நியூசிலாந்து அணி தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி தனது முதல் டி20 உலகக் கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் களமிறங்குகிறது.
போட்டி நடக்கும் இடம் மற்றும் நேரம்
இந்த பிரம்மாண்ட இறுதிப்போட்டி உலகின் மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் மைதானமான அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. சுமார் 1.30 லட்சம் ரசிகர்கள் முன்னிலையில் இந்த ஆட்டம் நடைபெற உள்ளது. இந்திய நேரப்படி இன்று மாலை 7:00 மணிக்கு போட்டி தொடங்குகிறது. முன்னதாக மாலை 6:30 மணிக்கு டாஸ் போடப்படும். போட்டிக்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே வண்ணமயமான கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் கூடிய நிறைவு விழா நடைபெற உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேரலை மற்றும் ஆன்லைன் ஸ்ட்ரீமிங் விவரங்கள்
கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் இந்தப் போட்டியைத் தொலைக்காட்சியில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் (Star Sports) நெட்வொர்க் சேனல்களில் நேரலையாகக் காணலாம். இது தமிழ், ஹிந்தி, ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் ஒளிபரப்பப்படும். ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்புவோர் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் (JioHotstar) செயலி மற்றும் இணையதளத்தின் வாயிலாகப் போட்டியை ஸ்ட்ரீமிங் செய்யலாம். மொபைல் பயனர்கள் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் செயலியில் கட்டணமின்றிப் போட்டியைப் பார்க்கும் வசதியும் செய்யப்பட்டுள்ளது.
பிட்ச் ரிப்போர்ட் மற்றும் வானிலை நிலவரம்
அகமதாபாத் மைதானத்தின் ஆடுகளம் பொதுவாக பேட்டிங்கிற்குச் சாதகமாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. இங்கு சிவப்பு மற்றும் கருப்பு மண் கலந்த ஆடுகளம் பயன்படுத்தப்படுவதால், ஆரம்பத்தில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஸ்விங் கிடைக்கும். ஆனால் ஆட்டம் செல்லச் செல்ல பேட்டர்களுக்கு ரன் குவிக்க எளிதாக இருக்கும். இரவு நேரத்தில் பனிப்பொழிவு (Dew Factor) இருக்க வாய்ப்புள்ளதால், டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்யவே அதிக வாய்ப்புள்ளது. வானிலை அறிக்கையின்படி இன்று மழை குறுக்கிட வாய்ப்பில்லை என்பதால் முழுமையான ஆட்டத்தை ரசிகர்கள் ரசிக்கலாம்.
வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?
இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய இரு அணிகளுமே சமபலம் கொண்டவை. இந்திய அணியில் சஞ்சு சாம்சன், சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் இஷான் கிஷன் ஆகியோர் அதிரடியான ஃபார்மில் உள்ளனர். பந்துவீச்சில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் வருண் சக்கரவர்த்தி எதிரணிக்கு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்குகின்றனர். மறுபுறம் நியூசிலாந்து அணியின் பின் ஆலன் மற்றும் ரச்சின் ரவீந்திரா ஆகியோர் அதிரடியான தொடக்கத்தைத் தரக்கூடியவர்கள். சொந்த மண்ணில் விளையாடுவது இந்தியாவிற்கு ஒரு கூடுதல் பலமாக இருந்தாலும், ஐசிசி தொடர்களில் நியூசிலாந்து எப்போதும் இந்தியாவிற்குப் பெரும் சவாலாகவே இருந்துள்ளது. இருப்பினும், நடப்பு சாம்பியன் என்ற அந்தஸ்து மற்றும் ரசிகர்களின் ஆதரவுடன் இந்தியா கோப்பையைத் தக்கவைக்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | இறுதி போட்டியில் அணியில் 2 அதிரடி மாற்றங்கள்? சூர்யகுமார் யாதவின் மாஸ்டர் பிளான்!
மேலும் படிக்க | IND vs NZ Final: பைனலில் இந்தியாவிற்கு சிக்கல்! வெற்றி பெறப்போகும் நியூசிலாந்து? அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ