டி20 உலகக் கோப்பை: தொடர் நாயகன் விருது யாருக்கு...? 8 பேர் லிஸ்டில் ஒரே இந்தியர்

Player Of The Tournament, ICC Nominees: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 (ICC T20 World Cup 2026) தொடரில், தொடர் நாயகன் விருதுக்கான பரிந்துரை பட்டியலில் மொத்தம் 8 வீரர்களை ஐசிசி தேர்வு செய்துள்ளது. மேலும், இதுகுறித்து ஐசிசி இணையத்தளத்திலும் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
அந்த வீரர்களில் யாருக்கு தொடர் நாயகன் விருதை வழங்கலாம் என்பதை வாக்களிப்பு மூலம் தேர்வு செய்வார்கள். நீங்களும் ஐசிசி இணையதளத்திற்கு சென்று வாக்களிக்கலாம். ஐசிசியின் பரிந்துரைப் பட்டியலில் இருக்கும் 8 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
வில் ஜாக்ஸ்
நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் சிறந்த ஆல்-ரவுண்டராக திகழ்ந்தவர், இங்கிலாந்து வீரர் வில் ஜாக்ஸ் எனலாம். நம்பர் 7 இடத்தில் பேட்டிங் செய்த வில் ஜாக்ஸ் மொத்தம் 226 ரன்களை, 176.56 என்ற ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் அடித்தார். பல முக்கிய போட்டிகளில், முக்கிய தருணங்களில் அணியை அதளப்பாதாளத்தில் இருந்து தூக்கி நிறுத்தியிருக்கிறார்.
நடப்பு தொடரில் மட்டும் 4 முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்கிறார். பந்துவீச்சிலும் அவர் 9 விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருக்கிறார். பவர்பிளேவில பந்துவீசுவது, முக்கிய விக்கெட்டுகளை தூக்குவது என இவரது ஆட்டமே இங்கிலாந்து அரையிறுதி வரை அழைத்துவந்தது. ஆனால் இங்கிலாந்து இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெறவில்லை.
லுங்கி இங்கிடி
நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் தென்னாப்பிரிக்காவின் தொடர்ச்சியான வெற்றிப் பயணத்திற்கு முக்கிய பங்காற்றியவர். 7 போட்டிகளில் 12 விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருக்கிறார். இவரின் எகானமி வெறும் 7.19 ஆகும். இவரின் ஸ்லோயர் பால் வேரியஷன் பேட்டர்களை திணறவைத்தது.
இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் இவர் விக்கெட்டை எடுக்காவிட்டாலும் 4 ஓவர்களில் 15 ரன்களை மட்டும் கொடுத்து, ஆட்டத்தில் பெரும் திருப்புமுனையை உருவாக்கினார். குரூப் சுற்றிலும், சூப்பர் 8 சுற்றிலும் தோல்வியே காணாமல் வந்த தென்னாப்பிரிக்கா அரையிறுதியில் தோல்வியடைந்து வெளியேறியது.
ஷேட்லி வான் ஷால்விக்
அமெரிக்க வீரரான இவர்தான் இந்த பட்டியலில் சர்ப்ரைஸ் தரும் நபர். இவர் வெறும் 4 போட்டிகளில் 13 விக்கெட்டை வீழ்த்தி பெரும் கவனத்தை ஈர்த்தார். இந்திய அணிக்கு எதிரான முதல் போட்டியில் இவர் 4 விக்கெட்டை எடுத்து கடும் நெருக்கடி கொடுத்தார். மிதவேகப் பந்துவீச்சாளரான அவரது பந்துவீச்சு வேகத்தை மாற்றி மாற்றி வீசி, பேட்டர்களை திணறடிப்பதில் வல்லவர்.
சாஹிப்சாதா பர்ஹான்
நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பாகிஸ்தான் அணிக்கு தொடர்ச்சியாக சிறப்பான வெளிப்படுத்திய வெகு சிலரில் இவரும் ஒருவர். இவர் 7 போட்டிகளில் 383 ரன்களை குவித்துள்ளார், குறிப்பாக இந்த தொடரில் நமீபியா மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கு எதிராக மொத்தம் 2 சதங்களை அடித்திருந்தார். ஓபனராக இவர் காட்டிய அதிரடி பாகிஸ்தானை சூப்பர் 8 சுற்றில் கடைசி வரை கொண்டுவந்தது. இருப்பினும், அரையிறுதி வாய்ப்பை பாகிஸ்தான் கோட்டைவிட்டது.
எய்டன் மார்க்ரம்
தென்னாப்பிரிக்க அணியின் கேப்டனாக மட்டுமின்றி பேட்டிங்கிலும் மார்க்ரம் மிரட்டினார். 8 போட்டிகளில் 256 ரன்களை குவித்தார். அதுவும் குரூப் சுற்றில் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான இவரின் அசாத்திய ஆட்டம், வெறும் 16.1 ஓவரில் 177 ரன்கள் இலக்கை கடக்க வைத்தது. இந்திய அணிக்கு எதிராக முதல் ஓவரை வீசி, இஷான் கிஷனை ஆட்டமிழக்க வைத்தார். அந்த போட்டியில் அது முக்கியமான நகர்வாக பார்க்கப்பட்டது. தென்னாப்பிரிக்கா அரையிறுதியோடு வெளியேறியது.
ரச்சின் ரவீந்திரா
இறுதிப்போட்டிக்கு நியூசிலாந்து அணி முன்னேறியிருக்கிறது. அந்த அணி தற்போது இறுதிப்போட்டி வரை வந்ததற்கு ரச்சின் ரவீந்திராவின் பங்கும் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். இவர் பேட்டிங்கில் பெரியளவுக்கு பங்களிக்காவிட்டாலும், பந்துவீச்சில் சிறப்பாக வீசினார். இலங்கை அணிக்கு எதிராக 4 விக்கெட், இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக 3 விக்கெட் உள்பட மொத்தம் 11 விக்கெட்டை அவர் எடுத்தார். 128 ரன்களை பேட்டிங்கில் அடித்துள்ளார்.
டிம் சைஃபர்ட்
நியூசிலாந்து அணிக்கு தொடர்ச்சியாக அதிரடி ஓபனிங்கை கொடுத்து வருகிறார், சைஃபர்ட். 8 போட்டிகளில் 274 ரன்களை 161.17 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் அடித்துள்ளார். அவரின் சராசரி 45.66 ஆகும். இதில் 3 அரைசதம் அடங்கும். தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக அதிரடி காட்டிய பின் ஆலனுடன் சேர்ந்து இவரும் அரைசதம் அடித்தார். இவர்களின் பார்ட்னர்ஷிப் 117 ரன்களை எடுத்திருந்தது. இறுதிப்போட்டியிலும் இவர் சிறப்பாக விளையாடும்பட்சத்தில் ஆட்டநாயகன் விருதை தட்டிச்செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது.
சஞ்சு சாம்சன்
இந்திய அணியின் தொடக்க கட்ட பிளேயிங் லெவனில் சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. நமீபியாவுக்கு எதிரான 2வது போட்டியில் அபிஷேக் சர்மாவுக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட, அந்த போட்டியில் சஞ்சுவுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஆனால் அதில் அவர் சொதப்பினார். இதனால் அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. சூப்பர் 8 சுற்றில் தென்னாப்பிரிக்கா அணியுடனான தோல்விக்கு பிறகு, ஜிம்பாப்வே போட்டியில் மீண்டும் சஞ்சு சாம்சனுக்கு அணியில் இடம் கிடைத்தது.
ஆனால் அதிலும் கிடைத்த நல்ல தொடக்கத்தை சஞ்சு தக்கவைக்கவில்லை. ஆனால், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான வாழ்வா சாவா போட்டியில், 196 ரன்கள் என்ற இமாலய சேஸிங்கில் இவரின் 97 ரன்கள் இந்திய அணியை அரையிறுதிக்கு அழைத்துச் சென்றது. அதேபோல் அரையிறுதியில் இவரின் அதிரடி தொடக்கத்தால், இந்திய அணி பெரிய ஸ்கோரை எட்டியது. அதாவது, 4 போட்டிகளில் விளையாடி 232 ரன்களை சஞ்சு அடித்துள்ளார், ஸ்ட்ரைக் ரேட் 201.73 ஆக உள்ளது.
