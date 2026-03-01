டி20 உலக கோப்பை தோல்வி! ராஜினாமா செய்த ஜெயசூர்யா! புதிய பயிற்சியாளர் யார்?

தற்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் 2026 டி20 உலக கோப்பை தொடரில் இலங்கை அணி அரையிறுதிக்கு செல்லாமல் சூப்பர் 8 சுற்றுடன் வெளியேறியுள்ளது. இதன் காரணமாக, அந்த அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக இருக்கும் முன்னாள் கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சனத் ஜெயசூர்யா, தனது பதவியிலிருந்து விலக முடிவு செய்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளார். இந்தியா மற்றும் இலங்கை இணைந்து நடத்தும் 2026 டி20 உலக கோப்பை தொடரில், இலங்கை அணி சூப்பர் 8 சுற்றில் குரூப் 2ல் இடம் பெற்றிருந்தது. சொந்த மண்ணில் விளையாடியபோதும், சூப்பர் 8 சுற்றில் இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து மற்றும் பாகிஸ்தான் என தான் விளையாடிய மூன்று போட்டிகளிலும் அடுத்தடுத்து தோல்வியை தழுவியது.
மேலும் படிக்க | IND vs WI: இந்திய அணிக்கு வாழ்வா சாவா! மழை வந்தால் என்ன நடக்கும்?
Sanath Jayasuriya has requested to step down as Sri Lanka’s head coach
Though his contract runs until June, he has asked to be relieved earlier if a suitable replacement is found#SLvPAK #T20WorldCup2026 pic.twitter.com/Sc0llTKxvd
— Cricbuzz (@cricbuzz) February 28, 2026
தோல்வியில் இலங்கை
குறிப்பாக, பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான கடைசி ஆட்டத்தில் 213 ரன்கள் என்ற மெகா இலக்கை துரத்திய இலங்கை அணி, கடைசி ஓவர் வரை போராடி வெறும் 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பரிதாபமாக தோல்வியடைந்தது. இந்த படுதோல்விக்கு பிறகே ஜெயசூர்யா தனது ராஜினாமா முடிவை இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியத்திடம் தெரிவித்துள்ளார்.
ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்ட முடிவு
தனது பதவி விலகல் குறித்துபேசிய சனத் ஜெயசூர்யா, இந்த முடிவை தான் உலக கோப்பை தொடருக்கு முன்பே எடுத்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளார். "சுமார் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு இங்கிலாந்து தொடரின் போதே, பயிற்சியாளர் பதவியில் நீண்ட காலம் தொடர போவதில்லை என தீர்மானித்துவிட்டேன். டி20 உலக கோப்பைக்கு பிறகு இந்த பொறுப்பை வேறொருவரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என நினைத்திருந்தேன். ஆனால், உலக கோப்பையில் சிறப்பான வெற்றியோடு விடைபெற முடியாமல் போனது எனக்கு மிகுந்த வருத்தத்தை அளிக்கிறது," என அவர் வேதனை தெரிவித்தார்.
புதிய பயிற்சியாளரை தேடும் இலங்கை
கடந்த 2024ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் இலங்கை அணியின் இடைக்கால பயிற்சியாளராக பொறுப்பேற்ற ஜெயசூர்யா, அதே ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் முழுநேர தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டார். இவரது பதவிக்காலம் 2026 ஜூன் மாதம் வரை இருந்தபோதிலும், அணி தொடர்ந்து மோசமாக செயல்பட்டதால் முன்கூட்டியே பதவி விலக முடிவு செய்துள்ளார். ஜெயசூர்யாவின் கீழ் இலங்கை அணி 76 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடி 34 வெற்றிகளை பெற்றுள்ளது.
இதற்கிடையே, வரும் மார்ச் 13ம் தேதி இலங்கை அணி ஆப்கானிஸ்தானுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளது. எனவே, அந்த தொடர் வரை ஜெயசூர்யாவையே பதவியில் தொடர இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் கோரிக்கை வைக்குமா என்பது பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டிய ஒன்றாகும். மறுபுறம், சனத் ஜெயசூர்யாவுக்கு பதிலாக வெளிநாட்டை சேர்ந்த ஒரு சிறந்த பயிற்சியாளரை நியமிக்க இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் இப்போதே தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
மேலும் படிக்க | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களால் மறக்க முடியாத 5 பெரிய தோல்விகள்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ