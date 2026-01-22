English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டி20 உலகக்கோப்பை : வங்கதேசம் விலகல்! இந்த அணிக்கு அடித்த ஜாக்பாட்

டி20 உலகக்கோப்பை : வங்கதேசம் விலகல்! இந்த அணிக்கு அடித்த ஜாக்பாட்

T20 World Cup : டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் இருந்து வங்கதேசம் அணி விலகியதையடுத்து, அந்த அணிக்கு மாற்றாக விளையாடப்போகும் அணி குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 22, 2026, 06:57 PM IST
  • வங்கதேசம் கிரிகெட் அணி அப்டேட்
  • டி20 உலகக்கோப்பையில் இருந்து விலகல்
  • கத்துக்குட்டி அணிக்கு அடித்த ஜாக்பாட்

T20 World Cup : இந்தியா - இலங்கை இணைந்து 2026 ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக்கோப்பை தொடரை நடத்த இருக்கின்றன. பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 8 ஆம் தேதி வரை நடக்க இருக்கும் இப்போட்டிகளுக்கான அட்டவணைகள் ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டுள்ளன. ஆனால், இந்த தொடரில் இருந்து கடைசி நேரத்தில் விலகியுள்ளது வங்கதேச அணி. இந்தியாவில் விளையாட முடியாது என திட்டவட்டமாக தெரிவித்து வரும் அந்த அணி, இந்தியாவைத் தவிர்த்து வேறு எங்கு போட்டிகளை நடத்தினாலும் தாங்கள் டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் பங்கேற்க இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது. ஆனால், அந்நாட்டின் கோரிக்கையை ஐசிசி நிராகரித்துவிட்டது. இதனால், வங்கதேச அணி அதிகாரப்பூர்வமாக டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளது.

டி20 உலகக் கோப்பை - வங்கதேசம் வெளியேற்றம்

இந்த தகவலை வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியத் தலைவர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். இது குறித்து அவர் பேசும்போது, "எங்கள் போட்டிகளை இந்தியாவிலிருந்து வேறு இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டும் என்ற எங்கள் கோரிக்கையை ஐசிசி நிராகரித்துவிட்டது. உலக கிரிக்கெட்டின் நிலை குறித்து எங்களுக்கு உறுதியாகத் தெரியவில்லை. அதன் செல்வாக்கு குறைந்து வருகிறது. அவர்கள் 20 கோடி மக்களைப் புறக்கணித்துள்ளனர். கிரிக்கெட் ஒலிம்பிக்கிற்குச் செல்கிறது, ஆனால் எங்களைப் போன்ற ஒரு நாடு அங்கு செல்லவில்லை என்றால், அது ஐசிசியின் தோல்வி. 

நாங்கள் ஐசிசியுடன் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவோம். நாங்கள் உலகக் கோப்பையில் விளையாட விரும்புகிறோம். ஆனால் நாங்கள் இந்தியாவில் விளையாட மாட்டோம். நாங்கள் தொடர்ந்து போராடுவோம். ஐசிசி வாரியக் கூட்டத்தில் சில அதிர்ச்சியூட்டும் முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன. முஸ்தாபிசுர் விவகாரம் ஒரு தனிப்பட்ட பிரச்சினை அல்ல. அந்த விவகாரத்தில் முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் முழுவதும் அவர்களிடமே (இந்தியா) இருந்தது." என கூறியுள்ளார்.

பின்னணி என்ன?

வங்கதேச அணியின் இந்த முடிவுக்குப் பின்னணியில் மிகப்பெரிய அரசியல் இருக்கிறது. வங்கதேசத்தில் இந்துக்கள் தாக்கப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்தது. அதனைத்தொடர்ந்து அந்நாட்டைச் சேர்ந்த கிரிக்கெட் பிளேயர் முஸ்தாபிசூர் ரகுமான் இந்தியாவில் எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. அவரை விளையாடவிட மாட்டோம் என இந்து அமைப்புகள் எச்சரித்த நிலையில், இந்த விவகாரம் விரைவில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடக்க உள்ள மேற்குவங்கம் அரசியல் களத்திலும் எதிரொலிக்க தொடங்கியது. 

இதனைத் தொடர்ந்து கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி, ஐபிஎல் மற்றும் பிசிசிஐ கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் முஸ்தாபிசூர் ரகுமானை தங்கள் அணியில் இருந்து விடுவித்தது. இந்த விவகாரம் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பூதகரமாக வெடித்தது. வங்கதேசம் இனி இந்தியாவில் கிரிக்கெட் விளையாடமாட்டோம் என அறிவித்து, அதன் தொடர்ச்சியாக டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் இருந்தும் வெளியேறியுள்ளது.

மாற்று அணி எது?

இப்போது வங்கதேசம் அணி விலகியிருப்பதால் அந்த அணிக்கு மாற்றாக ஸ்காட்லாந்து அணி விளையாட வாய்ப்புள்ளது. குரூப் சி -ல் வங்கதேச அணி இடம்பிடித்திருந்தது. அந்த இடத்தில் இடம்பிடிக்கும் ஸ்காட்லாந்து அணி, வங்கதேசம் அணி விளையாடுவதாக இருந்த போட்டிகளில் அந்த அணி விளையாடும். வங்கதேசம் விலகியதால், ஸ்காட்லாந்து அணிக்கு ஜாக்பாட் அடித்துள்ளது. டி20 உலகக்கோப்பை தொடருக்கான புதிய அட்டவணை விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

