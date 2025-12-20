English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டி20 உலகக்கோப்பை : இந்திய அணியில் சர்பிரைஸ்! 2 பிளேயர்கள் கம்பேக்

டி20 உலகக்கோப்பை : இந்திய அணியில் சர்பிரைஸ்! 2 பிளேயர்கள் கம்பேக்

T20 World Cup: டி20 உலகக்கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் 2 பிளேயர்கள் சர்பிரைஸாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 20, 2025, 03:51 PM IST
  • டி20 உலகக்கோப்பை அப்டேட்
  • இந்திய கிரிக்கெட் அணி அறிவிப்பு
  • சஞ்சு சாம்சன் IN, சுப்மன் கில் OUT

டி20 உலகக்கோப்பை : இந்திய அணியில் சர்பிரைஸ்! 2 பிளேயர்கள் கம்பேக்

T20 World Cup: பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட டி20 உலக க்கோப்பைக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 15 பேர் கொண்ட இந்த அணியில் சஞ்சு சாம்சன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இதுவரை இந்திய டி20 அணிக்கு துணைக் கேப்டனாக இருந்த சுப்மன் கில் தேர்வு செய்யப்படவில்லை. அவருக்கு பதிலாக அக்சர் படேல் இந்திய அணியின் டி20 துணைக் கேப்டனாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இதைவிட, ஒரு சர்ப்பிரைஸ் என்னவென்றால், ரிங்குசிங்குடன், சையது முஸ்டாக் அலி தொடரில் சிறப்பாக ஆடிய இன்னொரு பிளேயர் இந்திய அணியின் இந்த ஸ்குவாடில் இடம்பிடித்து ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளார்.

டி20 உலகக்கோப்பை

இந்தியா மற்றும் இலங்கை இணைந்து அடுத்தாண்டு டி20  உலகக்கோப்பை தொடரை நடத்துகின்றன. பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி தொடங்கும் இப்போட்டி, மார்ச் 8 ஆம் தேதி வரை நடக்க உள்ளது. இப்போட்டிக்கான இந்திய அணி தேர்வு மும்பையில் இன்று நடைபெற்றது. அணியில் யாரெல்லாம் இடம்பெறுவார்கள்? என எதிர்பார்ப்பு மேலோங்கியிருந்த நிலையில், பிசிசிஐ 15 பேர் கொண்ட அணி பட்டியலை இன்று அதிகாரப்பூர்மாக அறிவித்தது. கேப்டனாக சூர்யகுமார் யாதவ், துணைக் கேப்டனாக அக்சர் படேல் ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

டி20 உலகக்கோப்பைக்கான இந்திய அணி

சூர்யா குமார் (கேப்டன்), ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அபிஷேக், ஹர்ஷித், சஞ்சு சாம்சன், அர்ஷ்தீப், திலக், குல்தீப், ஹர்திக், வருண் சக்கரவர்த்தி, ஷிவம் துபே, வாஷிங்டன் சுந்தர், அக்சர், இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), ரிங்கு சிங்

சர்பிரைஸ் தேர்வு

இதில் ரிங்கு சிங், இஷான் கிஷன் ஆகியோர் சர்பிரைஸாக அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இருவருமே தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரில் விளையாடவில்லை. ஆனால், சையது முஷ்டாக் அலி தொடரில் சிறப்பாக ஆடினர். குறிப்பாக இஷான் கிஷன் இந்த தொடரில் அபாரமாக விளையாடியதுடன், அவரது தலைமையிலான ஜார்க்கண்ட் அணி சாம்பியன் பட்டத்தையும் கைப்பற்றியது. அதன் தொடர்ச்சியாக இஷான் கிஷனுக்கு டி20 உலகக்கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் இடம் கிடைத்துள்ளது.

சுப்மன் கில், ஜிதேஷ் சர்மா நீக்கம்

அதேநேரத்தில் தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரில் மிக மோசமாக விளையாடிய சுப்மன் கில் அதிரடியாக டி20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் தேர்வு செய்யப்படவில்லை. அவருக்கு பதிலாகவே, சஞ்சு சாம்சனை தேர்வு செய்துள்ள பிசிசிஐ, அபிஷேக் சர்மாவுடன் ஓப்பனிங் விளையாட உள்ள காம்பினேஷனையும் உறுதி செய்துள்ளது. 

அணித்தேர்வில் கம்பீர் இல்லை

இந்த அணியை அஜித் அகர்கர் தலைமையிலான தேர்வுக்குழு மற்றும் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோர் தேர்வு செய்தனர். அதாவது, ஆர்பி சிங், பிரக்யான் ஓஜா உள்ளிட்டோர் அணித் தேர்வில் இடம்பெற்றிருந்தனர். ஆனால், இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் நேரடியாக கலந்து கொள்ளவில்லை. அவர் வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் ஆன்லைனில் கலந்து கொண்டார் என கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த அணித் தேர்வில் கம்பீருக்கு கொஞ்சம் சங்கடம் உள்ளதாக தெரிகிறது. சுப்மன் கில்லை சேர்க்க வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்திய நிலையில், தேர்வுக்குழு அதனை நிராகரித்ததாக கூறப்படுகிறது. அதேநேரத்தில், பிசிசிஐ அறிவித்துள்ள டி20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணி, சிறப்பானது என முன்னாள் வீரர்கள் பலரும் பாராட்டியுள்ளனர். இதே அணியே ஜனவரியில் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20 போட்டி தொடரிலும் விளையாடும் என பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.

