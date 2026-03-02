English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Pakistan: ஒவ்வொரு வீரருக்கும் 50 லட்சம் அபராதம்! பாக். வாரியம் அதிரடி நடவடிக்கை!

Pakistan: ஒவ்வொரு வீரருக்கும் 50 லட்சம் அபராதம்! பாக். வாரியம் அதிரடி நடவடிக்கை!

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்தின் அதிரடி நடவடிக்கை: டி20 உலக கோப்பை தோல்வியால் ஒவ்வொரு வீரருக்கும் ரூ. 50 லட்சம் அபராதம்! முழு விவரம் இதோ.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 2, 2026, 11:32 AM IST
  • பாகிஸ்தான் அதிரடி நடவடிக்கை.
  • டி20 உலக கோப்பை தோல்வி.
  • ரூ. 50 லட்சம் அபராதம்!

Pakistan: ஒவ்வொரு வீரருக்கும் 50 லட்சம் அபராதம்! பாக். வாரியம் அதிரடி நடவடிக்கை!

தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் ஐசிசி டி20 உலக கோப்பையில் அரை இறுதிக்கு செல்லாமல் பாகிஸ்தான் அணி வெளியேறியது. சூப்பர் 8 சுற்றில் தோல்வியை சந்தித்த நிலையில், அரை இறுதிக்கு செல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டது. இலங்கை அணிக்கு எதிரான கடைசி போட்டியில் வெற்றி பெற்றிருந்தாலும், நெட் ரன் ரேட் அடிப்படையில் வெளியேறியது. இது பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கும், பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்திற்கும் பெருமை ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. குறிப்பாக இந்தியாவிற்கு எதிராக பாகிஸ்தான் அணி அடைந்த தோல்வியால் கடும் கோபத்திற்கு ஆளான பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம், அணியில் உள்ள ஒவ்வொரு வீரர்களுக்கும் 50 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

மேலும் படிக்க | சஞ்சு சாம்சன் 'ருத்ரதாண்டவம்'! மே.இ. தீவுகளை சிதறடித்த அரைசதம்: டி20-ல் புதிய மைல்கல்!

2026 டி20 உலக கோப்பை

இந்த 2026 டி20 உலக கோப்பை தொடங்கும் முன்பு இருந்தே, பாகிஸ்தான் அணியின் மீது எதிர்பார்ப்பு அதிக அளவில் இருந்தது. ஆனால் இந்த தொடர் முழுவதும் அவர்கள் சொல்லிக் கொள்ளும்படி சிறப்பாக விளையாடவில்லை. லீக் போட்டிகளில் நெதர்லாந்து மற்றும் அமெரிக்கா போன்ற அணிகளை வீழ்த்தி இருந்தாலும், பலம் வாய்ந்த அணியை போல் பாகிஸ்தான் இருக்கவில்லை. மிகவும் பரபரப்பான இந்தியாவிற்கு எதிரான போட்டியில் பாகிஸ்தான் 61 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவியது. இந்த தோல்வி பாகிஸ்தான் அணியின் பலவீனத்தை மற்ற அணிகளுக்கு அம்பலப்படுத்தியது. இதனை தொடர்ந்து சூப்பர் 8 சுற்றில் தோல்வியை சந்தித்து அரை இறுதிக்கு முன்னேற முடியாமல் வெளியேறியது. கடைசி சில ஐசிசி தொடர்களில் பாகிஸ்தான் அணி மோசமாக விளையாடி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

50 லட்சம் அபராதம்!

உலக கோப்பையில் பாகிஸ்தான் அணி வீரர்களின் மோசமான செயல்பாட்டிற்கு அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ளது. மேலும் இந்த தோல்விக்கு பொறுப்பேற்கும் விதமாக, டி20 உலக கோப்பை அணியில் இடம் பெற்றிருந்த ஒவ்வொரு வீரர்களுக்கும் ரூபாய் 50 லட்சம் (இந்திய மதிப்பில் ரூபாய் 16 லட்சம்) அபராதம் விதிக்க உள்ளதாக பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது. இந்த தொகையானது வீரர்களின் சம்பளத்தில் இருந்து நேரடியாக பிடித்தம் செய்யப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிசிபி தலைவர் மொஹ்சின் நக்வியின் கோபம்

இந்த உலக கோப்பை தொடருக்கு முன்னதாகவே, இந்தியாவுடன் விளையாட மாட்டோம் என பாகிஸ்தான் அணி தரப்பிலிருந்து பல நாடகங்கள் அரங்கேறின. குறிப்பாக, பிசிபி தலைவர் மொஹ்சின் நக்வி இது தொடர்பாக பல்வேறு சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகளை தெரிவித்து வந்தார். இறுதியில் இந்தியாவுக்கு எதிராக விளையாடி 61 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோற்றது, மொஹ்சின் நக்வியை அவரது சொந்த நாட்டிலேயே ஒரு கேலி பொருளாக மாற்றியது. இந்த அவமானத்தால்தான், நக்வி தலைமையிலான பிசிபி தற்போது வீரர்கள் மீது தனது முழு கோபத்தையும் காட்டி வருகிறது என விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. தொடர்ந்து மோசமாக விளையாடினால், அது நேரடியாக வீரர்களின் சம்பளத்தில் கைவைக்கும் என்ற கடுமையான எச்சரிக்கையை பிசிபி இதன் மூலம் விடுத்துள்ளது.

ரசிகர்களின் கொந்தளிப்பு

வீரர்கள் மீதான பிசிபியின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கைக்கு ஒருபுறம் ஆதரவு இருந்தாலும், மறுபுறம் பாகிஸ்தான் அணி நிர்வாகத்தின் மீதும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. தொடர் தோல்விகளால் விரக்தியடைந்துள்ள பாகிஸ்தான் ரசிகர்கள், கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா மற்றும் பிற மூத்த வீரர்களை கடுமையாக சாடி வருகின்றனர். அணியில் உள்ள மூத்த வீரர்களை நீக்கிவிட்டு இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் வலுத்து வருகிறது. 

மேலும் படிக்க | டி20 உலக கோப்பை தோல்வி! ராஜினாமா செய்த ஜெயசூர்யா! புதிய பயிற்சியாளர் யார்?

