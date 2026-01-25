English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • பாகிஸ்தான் அணிக்கு நிரந்தர தடை? இனி கிரிக்கெட் விளையாடவே முடியாது?

பாகிஸ்தான் அணிக்கு நிரந்தர தடை? இனி கிரிக்கெட் விளையாடவே முடியாது?

சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் மற்றும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் இடையேயான மோதல் தற்போது உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 25, 2026, 09:50 AM IST
  • டி20 உலகக் கோப்பை.
  • பாகிஸ்தானுக்கு ஐசிசி கடும் எச்சரிக்கை!
  • கிரிக்கெட் உலகில் இருந்து ஒதுக்கிவைக்க திட்டம்?

Trending Photos

Post Office PPF: மாதம் ரூ.7,000 முதலீடு செய்து ரூ.22 லட்சத்திற்கு மேல் வருமானம் தரும் சூப்பர் திட்டம்
camera icon10
PPF
Post Office PPF: மாதம் ரூ.7,000 முதலீடு செய்து ரூ.22 லட்சத்திற்கு மேல் வருமானம் தரும் சூப்பர் திட்டம்
பாகிஸ்தானை முறியடித்து... இந்திய அணி புதிய சாதனை - அடேங்கப்பா...!
camera icon8
Ind vs NZ
பாகிஸ்தானை முறியடித்து... இந்திய அணி புதிய சாதனை - அடேங்கப்பா...!
இந்தியாவிடம் அதிகம் கடன் வாங்கிய 7 நாடுகள்.. பாகிஸ்தான் இருக்கா?
camera icon7
Borrowed Countries
இந்தியாவிடம் அதிகம் கடன் வாங்கிய 7 நாடுகள்.. பாகிஸ்தான் இருக்கா?
ரேஷன் கார்டு முக்கிய அறிவிப்பு! சர்க்கரை கார்டை அரிசி கார்டாக மாற்றலாம்
camera icon11
Ration Card
ரேஷன் கார்டு முக்கிய அறிவிப்பு! சர்க்கரை கார்டை அரிசி கார்டாக மாற்றலாம்
பாகிஸ்தான் அணிக்கு நிரந்தர தடை? இனி கிரிக்கெட் விளையாடவே முடியாது?

டி20 உலக கோப்பை அடுத்த மாதம் தொடங்க உள்ள நிலையில், பல்வேறு அரசியல் பரபரப்புகள் நிகழ்ந்து வருகிறது. சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் மற்றும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் ஆகிய இருவருக்கும் இடையேயான வார்த்தை போர்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. வங்கதேச அணி ஏற்கனவே டி20 உலக கோப்பையில் இருந்து விலகி உள்ள நிலையில், பாகிஸ்தானும் இந்த உலக கோப்பையை புறக்கணிக்கப் போவதாக மிரட்டல் விடுத்துள்ளது. இந்நிலையில் பாகிஸ்தான் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறும் டி20 உலக கோப்பையில் இருந்து விலகினால் கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று ஐசிசி தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. பாகிஸ்தான் தங்களது நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இருந்தால், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பாகிஸ்தான் அணியே இருக்காது என்ற நிலைமை உருவாகும் என்றும் செய்திகள் வெளியாகி வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | CSK வீரர் காயம்.. ரூ. 14 கோடி வீண்! ஐபிஎல் விளையாடுவாரா? முழு விவரம்

பங்களாதேஷ் அணி விலகல் 

பங்களாதேஷ் கிரிக்கெட் வாரியம் இந்தியாவில் நடைபெற உள்ள டி20 உலக கோப்பை போட்டிகளில் தங்களது போட்டிகளை மட்டும் இலங்கையில் மாற்றுமாறு கேட்டுக் கொண்டது. இந்தியாவில் விளையாடினால் தங்களது வீரர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்று வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவித்தது. ஆனால் ஐசிசி இந்த கோரிக்கையை நிராகரித்தது. இதற்கு பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தலைவர் மொஹ்சின் நக்வி கடுமை எதிர்ப்பை தெரிவித்திருந்தார். "இந்தியாவிற்கு மட்டும் ஹைபிரிட் மாடல் அனுமதிக்கப்பட்டது. ஆனால் வங்கதேசத்துக்கு மட்டும் ஏன் அந்த சலுகை வழங்கப்படவில்லை? ஐசிசி இரட்டை வேடம் போடுகிறது. வங்கதேசத்திற்கு ஆதரவாக பாகிஸ்தானும் டி20 உலக கோப்பையில் இருந்து விலகலாம்" என்று எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார். 

ஐசிசி எச்சரிக்கை 

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி டி20 உலக கோப்பையில் இருந்து விலகுவோம் என்று தெரிவித்ததால், ஐசிசி நிர்வாகிகள் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். பாகிஸ்தான அணி பங்களாதேஷை போலவே டி20 உலக கோப்பையை புறக்கணித்தால் கடும் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்று ஐசிசி தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. பாகிஸ்தான் டி20 உலக கோப்பையை புறக்கணித்தால், வரும் காலங்களில் எந்த ஒரு அணியுடனும் இருதரப்பு கிரிக்கெட் தொடர்களில் பாகிஸ்தான் அணி பங்கேற்க தடை விதிக்கப்படும். இதனால் எந்த ஒரு சர்வதேச போட்டியிலும் பாகிஸ்தான் விளையாட முடியாது. மேலும் ஆசிய கோப்பை தொடரிலிருந்து முழுவதுமாக பாகிஸ்தான் அணி நீக்கப்படும். இது தவிர பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக்கில் வெளிநாட்டு வீரர்கள் பங்கேற்க நிரந்தரமாக தடை விதிக்கப்படும் என்றும் ஐசிசி எச்சரித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

பாகிஸ்தான் குற்றச்சாட்டு 

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரிய தலைவர் மொஹ்சின் நக்வி கூறுகையில், "வங்கதேசம் நியாயமற்ற முறையில் நடத்தப்படுகிறது. ஒரு நாடு மட்டும் என்ன முடிவு வேண்டுமானாலும் எடுக்கலாமா? ஆனால் அதே விதிகள் மற்ற நாட்டிற்கும் கொடுக்கப்படுவதில்லை, இது அநீதி. வங்கதேசமும் பாகிஸ்தானை போல ஐசிசியில் ஒரு முழு நேர உறுப்பினர். இந்தியா, பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளுக்கு வழங்கப்படும் அதே சலுகை அந்த நாட்டிற்கும் வழங்கப்பட வேண்டும்" என்றும் தெரிவித்துள்ளார். 

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி 

பாகிஸ்தான் அணி டி20 உலக கோப்பையை புறக்கணிக்கும் பட்சத்தில், ஐசிசி இந்த தடைகளை விதித்தால் பாகிஸ்தான் என்ற கிரிக்கெட் அணி வரும் காலத்தில் இல்லாமல் போகும். காரணம் சர்வதேச போட்டியில் விளையாடுவதன் மூலமே ஒரு கிரிக்கெட் வாரியத்திற்கு வருமானம் கிடைக்கும். உள்நாட்டு தொடரில் விளையாடுவதன் மூலம் மட்டுமே ஒரு வாரியத்தை நடத்த முடியாது. ஐசிசி தடை விதித்தால் பொருளாதார ரீதியாக பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வரையும் பின்னோக்கி செல்லும். இன்னும் பாகிஸ்தான அணி அதிகாரப்பூர்வமாக இந்த தொடரில் இருந்து வெளியேறவில்லை. ஏற்கனவே இந்தியாவிற்கு பயணம் செய்ய மாட்டோம் என்று பாகிஸ்தான் அணி தெரிவித்ததால், பாகிஸ்தான் விளையாடும் போட்டிகள் இலங்கைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | சம்பவம் செய்த CSK வீரர்.. இனி இவரை ஒதுக்கவே முடியாது! பிளேயிங் 11ல் இடம் உறுதி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
T20 Worldcup 2026PakistanICCPcb BoycotTeam India

Trending News