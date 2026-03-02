இங்கிலாந்துக்கு எதிரான அரையிறுதி! இந்திய அணியில் அதிரடி மாற்றங்கள்?

2026 டி20 உலக கோப்பை முடிய இன்னும் மூன்று போட்டிகள் மட்டுமே உள்ளன. இரண்டு அரை இறுதி மற்றும் இறுதி போட்டிகள் இந்த வாரம் நடைபெற உள்ளன. சூப்பர் 8 போட்டிகள் அனைத்தும் முடிவடைந்த நிலையில், இந்தியா, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் அரை இறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. முக்கியமான சூப்பர் 8 போட்டியில் இந்திய அணி, மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியை வீழ்த்தி அரை இறுதிக்கு முன்னேறி உள்ளது. இந்த போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் சிறப்பாக விளையாடி கடைசி வரை ஆட்டம் இழக்காமல் அணிக்கு வெற்றி வாய்ப்பை தேடி தந்தார். அடுத்ததாக இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான அரை இறுதி போட்டியில் வெற்றி பெற்று, இறுதி போட்டிக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற முனைப்பில் சூர்ய குமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி உள்ளது. வரும் மார்ச் 5-ம் தேதி மும்பையில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான சூப்பர் 8 போட்டி உள்ளது.
மேலும் படிக்க | சஞ்சு சாம்சன் 'ருத்ரதாண்டவம்'! மே.இ. தீவுகளை சிதறடித்த அரைசதம்: டி20-ல் புதிய மைல்கல்!
அபிஷேக் ஷர்மா ஆட்டம்!
இந்திய அணியில் உள்ள அனைத்து வீரர்களும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில், ஓப்பனிங் வீரர் அபிஷேக் சர்மா ரன்கள் அடிக்க மிகவும் சிரமப்படுகிறார். இதுதான் அவருக்கு முதல் உலக கோப்பை என்பதால் அவரால் பிரஷரை தாங்க முடியவில்லை. மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் முக்கியமான இரண்டு கேட்களை தவறவிட்ட அவர், பேட்டிங்கிலும் ரன்கள் அடிக்க வில்லை. அதே போல அமெரிக்கா, பாகிஸ்தான், நெதர்லாந்து அணிகளுக்கு எதிராக டக் அவுட் ஆகி இருந்தார். இந்நிலையில் அவரது பார்மை கருத்தில் கொண்டு அரை இறுதியில் அவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுமா என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது. இங்கிலாந்து போன்ற பலம் வாய்ந்த அணிகளுக்கு எதிராக அரை இறுதி போட்டியில் விளையாடும் போது, பதினோரு வீரர்களும் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டியது அவசியம்.
அபிஷேக் சர்மாவிற்கு பதிலாக வேறொரு வீரரை அணியில் சேர்க்க இந்திய அணி நிர்வாகம் பரிசளித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. ஓப்பனிங்கில் சஞ்சு சம்சன் மற்றும் இசான் கிஷனை இறக்கிவிட்டு மிடில் ஆர்டரில் ரிங்கு சிங்கை அணிக்குள் கொண்டு வரும் திட்டத்தையும் இந்திய அணி வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் அபிஷேக் ஷர்மாவின் திறமையை கருத்தில் கொண்டு அவருக்கு கூடுதல் பயிற்சிகள் அளித்து அவரை ஊக்கப்படுத்தவும் தயாராக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. போட்டி நடக்கும் நாளில் தான் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ரிங்கு சிங்!
இந்திய அணியின் மிடில் ஆர்டரில் அதிரடியாக விளையாடக் கூடிய வீரர் ரிங்கு சிங். டி20 உலக கோப்பையின் முதல் சில போட்டிகளில் அவர் பிளேயிங் 11ல் இடம் பெற்று இருந்தாலும் அவருக்கு பேட்டிங் செய்ய போதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை. சமீபத்தில் அவரது தந்தை காலமானார். இதற்காக சொந்த ஊர் சென்ற அவர், அடுத்த நாளே அணியுடன் இணைந்தார். இருப்பினும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அவருக்கு விளையாட வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. ஆனாலும் சப்ஜியூட் வீரராக சிறிது நேரம் மைதானத்தில் இருந்தார். இந்நிலையில் அரை இறுதியில் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்று பலர் எதிர்பார்த்து உள்ளனர்.
மேலும் படிக்க | டி20 உலக கோப்பை தோல்வி! ராஜினாமா செய்த ஜெயசூர்யா! புதிய பயிற்சியாளர் யார்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ