  • Tamil News
  • Sports
  சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றாலும்.. இந்திய அணியில் உள்ள முக்கிய பிரச்சனை!

சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றாலும்.. இந்திய அணியில் உள்ள முக்கிய பிரச்சனை!

Team India Super 8: இந்திய அணியின் பேட்டிங்கை விட பந்து வீச்சு தான் அணிக்கு பலமாக இருந்து வந்தாலும், அவற்றிலும் சில குறைகள் உள்ளன.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 20, 2026, 09:54 AM IST
  • டி20 உலகக் கோப்பை 2026.
  • இந்தியாவின் கனவை தகர்க்கும்..
  • 3 பேராபத்துகள்! முழு விவரம்!

சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றாலும்.. இந்திய அணியில் உள்ள முக்கிய பிரச்சனை!

நடப்பு சாம்பியன் ஆன இந்திய அணி 2026 டி20 உலக கோப்பையில் குரூப் போட்டிகளில் வெற்றியைப் பெற்று சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறி உள்ளது. சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி குரூப் போட்டியில் ஒரு தோல்வியை கூட சந்திக்காமல் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறி உள்ளது. இது இந்திய அணிக்கு வெற்றிகரமான சூழலை கொண்டு வந்திருந்தாலும், அணியில் சில முக்கிய பிரச்சினைகள் உள்ளது. அதனை உடனடியாக சரி செய்யாவிட்டால் உலக கோப்பையை வெல்லும் கனவை இழக்க வேண்டியது தான். இந்திய அணியில் உள்ள மூன்று முக்கிய பிரச்சினைகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். 

மேலும் படிக்க | 14 வயதில் அசத்தும் வைபவ் சூர்யவன்சி.. அவரின் டாப் 10 சாதனைகள் இங்கே!

பவுலிங்கில் சமநிலை இல்லை!

இந்திய அணியின் பேட்டிங்கை விட பந்து வீச்சு தான் அணிக்கு பலமாக இருந்து வந்தாலும், அவற்றிலும் சில குறைகள் உள்ளன. குறிப்பாக பவர் பிளேயில் அதிக ரன்கள் விட்டுக் கொடுக்கின்றனர். ஒரு புறம் பும்ரா, வருண் சிறப்பாக பந்து வீசி வந்தாலும் மற்ற இரண்டு வேகப்பந்துவீச்சாளர்களான அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியா ரன்களை வாரி வழங்குகின்றனர். குறிப்பாக அர்ஷ்தீப் சிங் முன்பு இருந்ததைவிட இப்போது அதிகமான ரன்களை விட்டுக் கொடுக்கிறார். இது சூப்பர் 8 போன்ற முக்கியமான போட்டிகளில் இந்திய அணிக்கு பின்னடைவாக அமையலாம். மற்றொரு வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஹர்ஷித் ராணா காயம் காரணமாக விலகி உள்ளதும் அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதனால் பும்ரா மற்றும் வருணை நம்பியே இந்திய அணி உள்ளது. 

மிடில் ஆர்டரில் சொதப்பல் 

கடந்த சில தொடர்களாக இந்திய அணிக்கு பலமாக இருந்து வந்தது ஓப்பனிங் பார்ட்னர்ஷிப் தான். ஆனால் இந்த டி20 உலக கோப்பையில் அபிஷேக் ஷர்மா மூன்று முறை டக் அவுட் ஆகி உள்ளார். இதனால் மிடில் ஆர்டர் மீது அதிக சுமை ஏற்பட்டுள்ளது. ஆசிய கோப்பையை வென்று கொடுத்த திலக் வர்மா ரன்கள் அடிக்க மிகவும் சிரமப்படுகிறார். அதிகமான டாட் பால்கள் ஆடுவதால் மிடில் ஓவரில் ரன்கள் வருவது சிரமமாக இருந்து வருகிறது. அதே போல ஹர்திக் பாண்டியாவும் ஒரு போட்டியில் ரன்கள் அடித்தால், இன்னொரு போட்டியில் ரன்கள் அடிப்பதில்லை. இப்போதைக்கு மிடில் ஆர்டரில் சிறப்பாக விளையாடிய வருவது சிவம் துபே மற்றும் கேப்டன் சூரியகுமார் யாதவ் தான். டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் அடுத்தடுத்து விக்கெட்களை இழக்கும் பட்சத்தில், மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் தான் அணிக்கு கை கொடுக்க வேண்டும். 

பும்ராவின் பார்ம்

இந்திய அணியின் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளரான பும்ரா நியூசிலாந்து தொடரில் ரன்களை வாரி வழங்கினார். அதேபோல இந்த டி20 உலக கோப்பையில் விக்கெட்களை எடுத்தாலும், ரன்களையும் விட்டுக் கொடுக்கிறார். குறைந்த ரன்களை இலக்காக வைத்து பந்து வீசும் போது, பும்ரா போன்றவரின் பங்கு மிக முக்கியமானது. துல்லியமான யார்க்கர் போடும் பும்ரா, இந்த தொடரில் இதுவரை அப்படி எதுவும் போடவில்லை. பும்ரா போன்றவர்கள் சிறப்பாக பந்து வீசவில்லை என்றால், அரை இறுதி மற்றும் இறுதி போட்டிகளில் தோல்வியை சந்திக்க நேரிடலாம். எனவே அணியில் உள்ள இந்த மிக முக்கிய பிரச்சினைகளை உடனடியாக இந்திய அணி சரி செய்வது நல்லது.

மேலும் படிக்க | வைபவ் சூரியவம்சிக்கு ஐசிசி தடை! இந்திய அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்காது!

