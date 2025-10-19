English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இந்தியா அடித்தது 136 ரன்கள்; ஆஸ்திரேலியாவுக்கு டார்கெட் 131 - அது எப்படி?

இந்தியா அடித்தது 136 ரன்கள்; ஆஸ்திரேலியாவுக்கு டார்கெட் 131 - அது எப்படி?

IND vs AUS: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 136 ரன்களை அடித்த நிலையில், தற்போது ஆஸ்திரேலியாவின் இலக்கு 131 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 19, 2025, 03:57 PM IST

இந்தியா அடித்தது 136 ரன்கள்; ஆஸ்திரேலியாவுக்கு டார்கெட் 131 - அது எப்படி?

India vs Australia: ஆஸ்திரேலியா - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி பெர்த் ஆப்டஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்றது. போட்டி நடைபெறும் போது மழை அடிக்கடி குறுக்கிட்டதால் பல முறை போட்டி தடைப்பட்டது. இதனால் ஓவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கப்பட்டது.

India vs Australia: 4 முறை குறுக்கிட்ட மழை

முதல் 8 ஓவர்கள் வரை மழை குறுக்கிடவில்லை. 8.5 ஓவரில் மழை குறுக்கிட்டது. அடுத்து ஆட்டம் தொடங்கி 11.5 ஓவரில் மழை வந்தது. பின்னர் ஆட்டம் தொடங்கி 14.2 ஓவரில் மீண்டும் மழை வந்தது. சிறிது நேரத்தில் ஆட்டம் தொடங்கினாலும் அடுத்து மீண்டும் 16.4 ஓவரில் மழை குறுக்கிட்டது. அதற்கு பின் இந்திய நேரப்படி 2 மணிக்கு ஆட்டம் தொடங்கியது. 4 முறை மழை குறுக்கிட்டு ஆட்டம் தடைப்பட்டதால் ஒரு இன்னிங்ஸிற்கு 26 ஓவர்கள் என நிர்ணயிக்கப்பட்டது. முதலில் 49 ஓவர்களாகவும், அடுத்து 35 ஓவர்களாகவும் குறைக்கப்பட்டு கடைசியாக 26 ஓவர்களாக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 

India vs Australia: விராட், ரோஹித் சொதப்பல்

முன்னரே, ரோஹித் 8 ரன்கள், விராட் கோலி 0, சுப்மான் கில் 10, ஷ்ரேயாஸ் 11 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். அப்போது அக்சர் பட்டேல், கேஎல் ராகுல் ஓரளவு அதிரடி காட்டினர். கடைசியில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டியும் அதிரடி காண்பிக்க 26 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 136 ரன்களை இந்தியா எடுத்தது. ஹசில்வுட், மிட்செல் ஓவன், குன்ஹமேன் தலா 2 விக்கெட்டை கைப்பற்றினர். ஸ்டார்க்  மற்றும் எல்லிஸ் தலா  1 விக்கெட்டை கைப்பற்றினர்.

India vs Australia: 136 ரன்களை அடித்த இந்தியா 

இதையடுத்து ஆஸ்திரேலிய அவர்களின் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய நிலையில், அவர்களுக்கான இலக்கு டக்வொர்த் லூயிஸ் முறையின்படி (D/L) 131 ஆக குறைக்கப்பட்டது. இதனால் இந்தியா 136 ரன்களை அடித்திருந்தாலும், ஆஸ்திரேலியா 131 ரன்களை எடுத்தாலே வெற்றி என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆஸ்திரேலியா அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய தொடங்கிய நிலையில், 2வது ஓவரில் அர்ஷ்தீப் பந்துவீச்சில் டிராவிஸ் ஹெட் 8 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது ஆஸ்திரேலியா பேட்டிங் செய்து வருகிறது. 

India vs Australia: சேஸிங்கில் ரன்கள் குறைக்கப்பட்டது ஏன்?

மழையால் ஓவர்கள் குறைக்கப்படும்போது, சேஸிங் செய்யும் அணி அதே அளவு ஓவர்களை (26 ஓவர்கள்) பேட்டிங் செய்யப் பெற்றாலும், D/L முறை முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிக்கு சில சாதகங்கள் கிடைக்கும். அதாவது 50 ஓவர்கள் இருப்பதாலும், 10 விக்கெட்டை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க திட்டமிட்டிருப்பார்கள். ஆட்டம் தொடங்கிய பின்னரே ஓவர்கள் குறைக்கப்பட்டது. எனவே சேஸிங் செய்யும் அணிக்கு டார்கெட் அதிகரிக்கப்படும். ஆனால், இப்போட்டியை பொருத்தவரை ஓவர்களை குறைக்க தொடங்கும்போதே இந்தியா 3-4 விக்கெட்டை இழந்துவிட்டது. இதனாலும் ஆஸ்திரேலியாவின் சேஸிங் குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி பல விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தால், அவர்கள் பயன்படுத்திய "வளங்கள் (resources)" குறைவாக இருக்கும். இதனால் சேஸிங் அணியின் டார்கெட் சிறிது குறைக்கப்படும் என விதிகள் கூறுகின்றன. 

