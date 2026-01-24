English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • விலகியது வங்கதேசம்... ஸ்காட்லாந்துக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட் - டி20 உலகக் கோப்பையில் அதிரடி மாற்றம்!

விலகியது வங்கதேசம்... ஸ்காட்லாந்துக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட் - டி20 உலகக் கோப்பையில் அதிரடி மாற்றம்!

ICC T20 World Cup 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து வங்கதேச அணி விலகியிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 24, 2026, 06:55 PM IST
  • ஸ்காட்லாந்து அணி சி பிரிவில் இடம்பெறும்.
  • ஸ்காட்லாந்து அணி இந்தியாவில் பயணம் செய்யும்.
  • ஒரு அணி உலகக் கோப்பையில் இருந்து விலகுவது இதுவே முதல்முறை

விலகியது வங்கதேசம்... ஸ்காட்லாந்துக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட் - டி20 உலகக் கோப்பையில் அதிரடி மாற்றம்!

ICC T20 World Cup 2026, Team Bangladesh Out: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் வரும் பிப்ரவரி மாதம் 7ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கிறது. இந்தியா மற்றும் இலங்கை நாடுகளில் மொத்தம் 7 நகரங்களில், 8 மைதானங்களில் இத்தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. வரும் மார்ச் 8ஆம் தேதிவரை டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெறுகிறது.

ICC T20 World Cup 2026: சி பிரிவில் பெரிய மாற்றம்

இத்தொடரில் இருந்து வங்கதேச அணியில் விலகியிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. ஐசிசி தரப்பில் இருந்து வெளியான தகவலின் அடிப்படையில் வங்கதேச அணி விலகியதாகவும், அதற்கு பதில் ஸ்காட்லாந்து அணி தொடரில் சேர்க்கப்பட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகவில்லை என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. இதனால் இங்கிலாந்து, இத்தாலி, நேபாளம், மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிகள் இடம்பெற்றுள்ள சி பிரிவில் வங்கதேச அணிக்கு பதில் ஸ்காட்லாந்து அணி இடம்பெறும்.

ICC T20 World Cup 2026: முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் தொடக்கப்புள்ளி

வங்கதேசத்தில் இந்திய மக்களுக்கு எதிராக நடந்த வன்முறையின் காரணமாக, வங்கதேச வீரர்கள் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடுவதில் பெரும் சிக்கல் எழுந்தது. ஒரே ஒரு வங்கதேச வீரராக முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் மட்டும் கேகேஆர் அணிக்கு ரூ.9.20 கோடிக்கு ஏலம் போயிருந்தார். கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியதை தொடர்ந்து, அவரை விடுவிக்க ஐபிஎல் நிர்வாகம் உத்தரவிட்டது, அதன்படி கேகேஆர் அணி அவரை விடுவித்தது.

ICC T20 World Cup 2026: ஐசிசி விடுத்த கெடு

இது வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியத்திற்கு கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. இந்தியாவில் நடைபெற இருக்கும் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்க மறுப்பு தெரிவித்தது, போட்டிகள் இலங்கையில் மாற்றப்பட்டால் மட்டுமே தொடரில் பங்கேற்போம் என்றும் பிடிவாதம் பிடித்தது. ஆனால் ஐசிசி இதை முற்றிலும் அனுமதிக்க மறுத்தது. கடந்த புதன்கிழமை அன்று வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியத்திற்கு 24 மணிநேரம் இறுதி முடிவை எடுக்க ஐசிசி கெடு விதித்ததது.

ICC T20 World Cup 2026: இதுவே முதல்முறை

அந்த வகையில், வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தலைவர் அமினுல் இஸ்லாம் மற்றும் விளையாட்டு ஆலோசகர் ஆசிப் நஸ்ருல் ஆகியோர் இந்தியாவுக்கு சென்று விளையாடுவது ஒரு ஆப்ஷனாகவே பார்க்கவில்லை என தெரிவித்திருந்தனர். வங்கதேசம் அணி இந்தியாவுக்கு வர  மறுப்பு தெரிவித்தன் மூலம் ஸ்காட்லாந்து அணிக்கு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. இதுபோன்று உலகக் கோப்பை தொடர்களில் இருந்து ஒரு கிரிக்கெட் அணி விலகியிருப்பது இதுவே முதல்முறையாகும்.

