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கழட்டிவிடப்படும் இந்திய அணி பயிற்சியாளர்கள்... தொடர் தோல்விக்கு பின் முக்கிய மாற்றம்

Team India Latest News : அயர்லாந்து அணிக்கு எதிராக 0-2, இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக டி20ஐ தொடரில் 0-4, ஓடிஐ தொடரில் 1-2 என தொடர் தோல்விகளை இந்திய அணி சந்தித்துள்ளது. இந்நிலையில், இந்திய அணியின் பயிற்சியாளர் குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள இரண்டு பேர் விலகியிருக்கிறார்கள் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Written BySudharsan G
Published: Jul 29, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:51 AM IST
கழட்டிவிடப்படும் இந்திய அணி பயிற்சியாளர்கள்... தொடர் தோல்விக்கு பின் முக்கிய மாற்றம்
Image Credit: Ryan Ten Doeschate | Image Source : X/@BCCI

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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