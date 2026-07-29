/கழட்டிவிடப்படும் இந்திய அணி பயிற்சியாளர்கள்... தொடர் தோல்விக்கு பின் முக்கிய மாற்றம்

India National Cricket Team Latest News : இந்திய அணி தொடர்ச்சியாக அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து நாடுகளில் டி20ஐ மற்றும் ஓடிஐ தொடர்களை இழந்துள்ளது. ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் இந்தியா வென்றது ஆறுதல் மட்டுமே...
இந்தச் சூழலில், இந்திய அணியின் தொடர் தோல்வியை அடுத்து முக்கிய பயிற்சியாளர் ஒருவர் தனது பொறுப்பில் இருந்து விலகி உள்ளார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவர் ஒரு முன்னணி ஐபிஎல் அணிக்கு பயிற்சியாளராக சேர்ந்துள்ளார் எனவும் தகவல்கள் வருகின்றன.
இந்திய அணியின் உதவி பயிற்சியாளரான ரியான் டென் டோஷேட் (Ryan Ten Doeschate) அவரது பொறுப்பை ராஜினாமா செய்துவிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. கேகேஆர் அணியில் அவர் பயிற்சியாளராக சேர்ந்துள்ளார் என தகவல்கள் கூறப்படுகிறது.
முன்னாள் நெதர்லாந்து அணி வீரரான ரியான் டென் டோஷேட், கௌதம் கம்பீர் தலைமை பயிற்சியாளராக பொறுப்பேற்றபோது இந்திய அணியில் இணைந்தார். கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் ரியான் டென் டோஷேட் இந்திய அணியில் இணைந்த நிலையில், 2026ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்துடன் அவரது ஒப்பந்தம் நிறைவடைந்தது. அதேபோல், பீல்டிங் பயிற்சியாளர் டி திலீப்பின் ஒப்பந்தமும் நீட்டிக்கப்படவில்லை.
தலைமை பயிற்சியாளராக கௌதம் கம்பீர் வந்தபோது அவருடன் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளராக மார்னே மார்கல், உதவி பயிற்சியாளர்களாக அபிஷேக் நாயர் மற்றும் ரியான் டென் டோஷேட் ஆகியோரும் இந்திய அணியில் சேர்ந்தனர். பின்னர் பேட்டிங் பயிற்சியாளராக சிதான்ஷு கோடக் மற்றும் சுழற்பந்துவீச்சு பயிற்சியாளராக சாய்ராஜ் பஹூதுலே ஆகியோர் உள்ளனர்.
|பொறுப்பு
|பயிற்சியாளர்கள்
|தலைமை பயிற்சியாளர்
|கௌதம் கம்பீர்
|பேட்டிங் பயிற்சியாளர்
|சிதான்ஷு கோடக்
|பந்துவீச்சு பயிற்சியாளர்
|மார்னே மார்கல்
|சுழற்பந்துவீச்சு பயிற்சியாளர்
|சாய்ராஜ் பஹூதுலே
|பீல்டிங் பயிற்சியாளர்
|டி திலீப்
கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் அபிஷேக் நாயர் இந்திய அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார், தற்போது கேகேஆர் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக உள்ளார். அதேபோல், ரியான் டென் டோஷேட் கேகேஆர் அணியின் பயிற்சியாளர் குழுவில் இணைவார் என தெரிகிறது.
Ryan Ten Doeschate and T Dilip's contracts with Indian team has ended, confirms BCCI secretary Devajit Saikia.— Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2026
We are not giving any extension to either Ryan Ten Doeschate and T Dilip, BCCI secretary Devajit Saikia confirms to PTI.
BCCI is in talks with two or three names to… pic.twitter.com/Br2DJEEntU
கௌதம் கம்பீர் பொறுப்பேற்ற பின்னர் இந்திய அணி 2025 ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபி, 2026 ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை என இரண்டு ஐசிசி கோப்பைகளை வென்றாலும், பல இருதரப்பு தொடர்களை இந்திய அணி இழந்திருக்கிறது. இந்திய அணி ஓடிஐ மற்றும் டி20ஐ தரவரிசையில் முதலிடத்தில் உள்ளது. டெஸ்டை பொறுத்தவரை 4ஆம் இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.