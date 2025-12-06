English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • முடிவுக்கு வந்த இந்திய அணியின் கெட்ட காலம்... பிளேயிங் லெவனில் ஒரே ஒரு மாற்றம்!

முடிவுக்கு வந்த இந்திய அணியின் கெட்ட காலம்... பிளேயிங் லெவனில் ஒரே ஒரு மாற்றம்!

IND vs SA 3rd ODI: தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான கடைசி ஓடிஐ போட்டியில் இந்திய அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது. 20 ஓடிஐ போட்டிகளுக்கு பின் இந்தியா டாஸ் வென்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 6, 2025, 01:21 PM IST

Trending Photos

CSK அணிக்கு கேம்ரூன் கிரீன் தேவையில்லாத ஆணி... ஏன் தெரியுமா?
camera icon8
IPL 2026
CSK அணிக்கு கேம்ரூன் கிரீன் தேவையில்லாத ஆணி... ஏன் தெரியுமா?
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon11
Shutdown
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
CSK இந்த முக்கிய வீரரை கழட்டிவிட்டது பெரிய தவறு... 3 காரணங்கள் இதோ!
camera icon8
CSK
CSK இந்த முக்கிய வீரரை கழட்டிவிட்டது பெரிய தவறு... 3 காரணங்கள் இதோ!
பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலர்ட்! டிசம்பர் 31 தான் கடைசி நாள்.. அப்புறம் ரூ.1000 அபராதம்!
camera icon7
PAN
பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலர்ட்! டிசம்பர் 31 தான் கடைசி நாள்.. அப்புறம் ரூ.1000 அபராதம்!
முடிவுக்கு வந்த இந்திய அணியின் கெட்ட காலம்... பிளேயிங் லெவனில் ஒரே ஒரு மாற்றம்!

India vs South Africa 3rd ODI, Playing XI and Toss Update: தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான கடைசி ஓடிஐ போட்டியில் இந்திய அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது. 20 ஓடிஐ போட்டிகளுக்கு பின் இந்தியா டாஸ் வென்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் ஒரே ஒரு மாற்றம் நடந்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு பதில் திலக் வர்மாவுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. இதன்மூலம், இன்று நம்பர் 5 இடத்தில் திலக் வர்மா களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், திலக் வர்மா ஆப் ஸ்பின்னர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. தென்னாப்பிரிக்கா அணியில் டி ஸோர்ஸி மற்றும் நாந்த்ரே பர்கர் ஆகியோருக்கு பதில் ரியான் ரிக்கில்டன் மற்றும் ஓட்னில் பார்ட்மான் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Ind vs SAind vs sa odiTeam IndiaTilak VarmaWashington Sundar

Trending News