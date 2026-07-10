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இந்திய அணிக்கு பெரிய ஆபத்து... ஒலிம்பிக்கில் விளையாடுவதில் சிக்கல்!

Team India : இந்திய அணி நாளைய இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோல்வியடைந்தால், ஒலிம்பிக்கிற்கு நேரடியாக தகுதிபெறும் வாய்ப்பில் பெரிய பிரச்னை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 10, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:19 PM IST
இந்திய அணிக்கு பெரிய ஆபத்து... ஒலிம்பிக்கில் விளையாடுவதில் சிக்கல்!
Image Credit: Shreyas Iyer | Image Source: X/@BCCISource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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