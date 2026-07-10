/இந்திய அணிக்கு பெரிய ஆபத்து... ஒலிம்பிக்கில் விளையாடுவதில் சிக்கல்!

Team India : 2024 மற்றும் 2026 டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணி, தொடர்ச்சியாக டி20ஐ தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருந்து வருகிறது. ஆனால், தற்போது அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து தொடரை இழந்ததன் மூலம் இந்திய அணியின் முதலிடத்திற்கே ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
முதலிடத்திற்கு ஆபத்து வந்தால் கூட பார்த்துக்கொள்ளலாம், 2028 ஒலிம்பிக்கிற்கு நேரடியாக தகுதிபெறும் வாய்ப்பே தற்போது ஆபத்துக்குள்ளாகி உள்ளது. இதுகுறித்து விவரமாக இங்கு காணலாம்.
2028ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்செல்ஸ் நகரில் ஒலிம்பிக் நடைபெற இருக்கிறது. ஒலிம்பிக் தொடரில் நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு கிரிக்கெட் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. 1900ஆம் ஆண்டில் பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் கிரிக்கெட் விளையாடப்பட்டது. சுமார் 128 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒலிம்பிக்கில் கிரிக்கெட் விளையாடப்பட உள்ளது.
எனவே, இந்திய அணி ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்பதை உறுதி செய்வதற்கான மிக நேரடியான மற்றும் பாதுகாப்பான வழி, ஆசியக் கண்டத்தில் முதல் தரவரிசையைத் தக்கவைத்துக் கொள்வதே ஆகும்.
இந்தச் சூழலில், நாளைய தினம் (ஜூலை 11) இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான கடைசி மற்றும் 5வது டி20ஐ போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. இத்தொடரை இந்திய அணி ஏற்கெனவே 0-3 என்ற கணக்கில் இழந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்திய அணி தற்போது 269 புள்ளிகளுடன் ஆசிய நாடுகளில் முதலிடத்தில் உள்ளது. அடுத்து பாகிஸ்தான் 240 புள்ளிகளுடன் உள்ளது. இரண்டு அணிக்கும் நடுவே 29 புள்ளிகள் வித்தியாசம் என்றாலும் பாகிஸ்தான் அடுத்தடுத்து இருக்கும் போட்டிகளில் வென்று, இந்தியா சொதப்பிவிட்டால் இந்திய அணி தகுதிச்சுற்று போட்டிகளை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். எனவே, இனி வரும் ஒவ்வொரு போட்டியும் இந்திய அணிக்கு அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
இதற்கிடையே சீனாவில் செப்டம்பர் - அக்டோபரில் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளும் நடைபெற இருக்கின்றன. அதில் இந்திய அணி பங்கேற்பது குறிப்பிடத்தக்கது.