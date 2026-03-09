English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 Worldcup: கோப்பையை வென்றதும் சூர்யகுமார் யாதவ் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று டி20 உலக கோப்பை வரலாற்றில் மூன்று முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற முதல் அணி என்ற பெருமையை இந்தியா வென்றுள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 9, 2026, 06:57 AM IST
சொந்த மண்ணில் சொந்த ரசிகர்கள் முன்னிலையில் இந்திய அணி மூன்றாவது முறையாக டி20 உலக கோப்பையை வெற்றி பெற்றுள்ளது. நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியுள்ளது இந்திய அணி. சூரியகுமார் யாதவ் தலைமையில் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாகவும் இந்திய அணி டி20 உலக கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த இறுதி போட்டியில் இந்திய அணி பேட்டிங், பௌலிங் மற்றும் பீல்டிங் என அனைத்திலும் சிறப்பாக விளையாடி இந்த வெற்றியை தங்கள் வசமாக்கி உள்ளனர். 

மேலும் படிக்க - T20 Worldcup Final: வெற்றி! சாதனை படைத்த இந்தியா! ஐசிசி வரலாற்றில் முதல் முறை!

இந்தியாவின் சாதனை!

இந்த இறுதி போட்டியில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் இந்திய அணி மூன்று முக்கிய சாதனைகளை படைத்ததுள்ளது. டி20 உலக கோப்பை வரலாற்றில் மூன்று முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற முதல் அணி என்ற பெருமையை இந்தியா வென்றுள்ளது. மேலும் இதற்கு முன்பு எந்த ஒரு அணியும் டி20 உலக கோப்பையை தொடர்ச்சியாக வென்றதில்லை. அந்த ஒரு வரலாற்றையும் இந்திய அணி பெற்றுள்ளது. அதேபோல சொந்த மண்ணில் இதுவரை எந்த ஒரு அணியும் டி20 உலக கோப்பையை வென்றதில்லை.

உருக்கமாக பேசிய கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ்! 

கோப்பையை வென்றதும் பேசிய கேப்டன் சூரியகுமார் யாவுவ், "இந்த வெற்றியை இன்னும் என் மனதிற்குள் முழுமையாக பதிய வைக்கவில்லை. அதற்கு சிறிது கால அவகாசம் தேவைப்படும். ஆனால் இன்று நடந்ததை நினைத்துப் பார்க்கும்போது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. இது ஒரு மிக நீண்ட பயணம். 2024 டி20 கோப்பையை வென்ற பிறகு பிசிசிஐ, ரோகித் சர்மா மற்றும் அணி நிர்வாகம் என் மீது நம்பிக்கை வைத்து இந்திய அணியை வழிநடத்தும் வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்தனர். நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் வெற்றியை பெறுவது சிறப்பான தருணமாக உள்ளது. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நாங்கள் சிறப்பான கிரிக்கெட்டை விளையாடி வருகிறோம். 2024ல் நாங்கள் பின்பற்றிய அதே நல்ல பழக்கங்களை இந்த முறையும் தொடர்ந்தோம். 

ஒரு டி20 உலக கோப்பையை வெல்வது எப்படி இருக்கும் என்று இளம் வீரர்களுக்கு எடுத்துக் கூறினோம். ஒட்டு மொத்தமாக மிகச் சிறப்பாக விளையாடினோம். அபிஷேக் ஷர்மா, சஞ்சு சாம்சன், வருண் சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் எப்பேர்பட்ட திறமைசாலிகள்  என்பதை புரிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம். அவர்களுக்குள் ஒரு மேட்ச் வின்னர்கள் ஒளிந்து இருக்கிறார்கள் என்பது எங்களுக்கு தெரியும். பும்ரா, ஹர்திக் பாண்டியா, அக்சர் படேல் நீண்ட காலமாக அணிக்கு உதவி வருகின்றனர். பும்ரா போன்ற பவுலர் ஒரு தலைமுறைக்கு மட்டுமே கிடைக்கும் அபூர்வமான பந்துவீச்சாளர். அவர் இந்தியாவின் தேசிய பொக்கிஷம். என்ன செய்ய வேண்டும்.. எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பது அவருக்கு அத்துபடி. அவருக்கு நிகர் அவரே" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள்

இறுதிப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, தொடக்கத்திலிருந்தே நியூசிலாந்து பந்துவீச்சாளர்களை நாலாபுறமும் சிதறடித்தது. சஞ்சு சாம்சன் 89 ரன்களும், இஷான் கிஷன் 54 ரன்களும் விளாசி சிறப்பான அடித்தளத்தை அமைத்து கொடுத்தனர். அபிஷேக் சர்மாவும் 52 ரன்கள் குவித்து அசத்த, இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 255 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை எட்டியது. இது டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டி வரலாற்றில் அடிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ஸ்கோர் ஆகும். 256 ரன்கள் என்ற இலக்கை துரத்தி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு, தொடக்கமே பெரும் அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. இந்திய அணியின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் நியூசிலாந்து பேட்ஸ்மேன்கள் அடுத்தடுத்து பெவிலியன் திரும்பினர். 19 ஓவர்களில் வெறும் 159 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து சுருண்டது. முன்னாள் எம்.எஸ். தோனி, ரோகித் சர்மா ஆகியோரை தொடர்ந்து தற்போது சூர்யகுமார் யாதவ் இந்தியாவிற்கு டி20 உலகக்கோப்பையை பெற்றுத் தந்துள்ளார். 

மேலும் படிக்க - ஐசிசி டி20 உலகக்கோப்பை: தோற்ற அணிக்கும் இத்தனை கோடி பரிசா?

