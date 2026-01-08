WTC பைனலில் இந்திய அணி தகுதிபெறுமா? - எத்தனை சதவீதம் வாய்ப்பிருக்கு?

World Test Championship 2025-2027 Points Table: கிரிக்கெட் உலகில் தற்சமயம் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கு பிரேக் கிடைத்திருக்கிறது. இனி டி20 கிரிக்கெட் போட்டிகள்தான் அடுத்தடுத்து நடைபெற இருக்கின்றன. டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் அடுத்த மாதம் தொடங்குகிறது. மார்ச் மாத இறுதியில் ஐபிஎல் தொடர் தொடங்கிவிடும். எனவே, கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு அடுத்த 5 மாதங்களுக்கு டி20 திருவிழா காத்திருக்கிறது எனலாம்.
WTC Points Table: ஆஷஸ் கோப்பையை தக்கவைத்த ஆஸ்திரேலியா
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐந்து டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் தொடர் இன்றுடன் நிறைவடைந்தது. ஆஸ்திரேலிய அணி தொடரை 4-1 என்ற கணக்கில் ஆஷஸ் கோப்பையை தக்கவைத்தது. 2017-18, 2019, 2021-22, 2023, 2025-26 என கடந்த ஐந்து ஆஷஸ் தொடர்களாக ஆஸ்திரேலிய அணி ஆஷஸ் கோப்பையை தக்கவைத்து வருகிறது. இங்கிலாந்து அணி கடைசியாக 2015ஆம் ஆண்டில் இங்கிலாந்தில் நடந்த ஆஷஸ் தொடரை 3-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
WTC Points Table: முதலிடத்தில் ஆஸ்திரேலியா
இன்று ஆஷஸ் தொடர் நிறைவடைந்ததை தொடர்ந்து 2025-27 ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சியின் புள்ளிப்பட்டியல் அப்டேட்டாகி உள்ளது. அதன்படி, ஆஸ்திரேலிய அணி முதலிடத்தில் தொடர்கிறது. ஆஸ்திரேலியா 8 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 7இல் வென்று, 1இல் தோற்று 84 புள்ளிகள் (புள்ளிகள் சதவீதம் - 87.50) பெற்று முதலிடத்தில் உள்ளது. அடுத்து நியூசிலாந்து அணி 3 டெஸ்டில் 2இல் வென்று, 1 போட்டியை டிரா செய்து 28 புள்ளிகளுடன் (புள்ளிகள் சதவீதம் - 77.78) இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. தென்னாப்பிரிக்க அணி 4 டெஸ்டில் மூன்றில் வென்று, ஒன்றில் தோற்று 36 புள்ளிகளுடன் (புள்ளிகள் சதவீதம் - 75.00) மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. இலங்கையும், பாகிஸ்தானும் முறையே 4வது, 5வது இடத்தில் உள்ளன.
WTC Points Table: இந்தியா, இங்கிலாந்து அணிகள் பின்னடைவு
இந்திய அணி 9 போட்டிகளில் 4இல் வென்று, 4இல் தோற்று, 1 போட்டியை டிரா செய்து 52 புள்ளிகளுடன் (புள்ளிகள் சதவீதம் - 48.15) 6வது இடத்திலும், இங்கிலாந்து அணி 10 போட்டிகளில் விளையாடி 3இல் வென்று, 6இல் தோற்று, 1 போட்டியை டிரா செய்து 38 புள்ளிகளுடன் (புள்ளிகள் சதவீதம் - 31.67) 7வது இடத்திலும் இடம்பெற்றுள்ளது. வங்கதேசமும், மேற்கு இந்தியாவும் ஒரு வெற்றிக் கூட இன்றி முறையே 8வது, 9வது இடத்தில் உள்ளன. தற்போது 2025-27 உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சியின் முதல்கட்ட போட்டிகள் நிறைவடைந்திருக்கின்றன. அடுத்து வரும் ஜூன் மாதம் தொடங்கி, 2027ஆம் தேதி ஜூன் மாதம் வரை இரண்டாம் கட்ட போட்டிகள் நடைபெறும்.
WTC Final 2027: மீண்டும் ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு வாய்ப்பு
தற்போதைய சூழலில், 2027ஆம் ஆண்டு நடைபெற இருக்கும் ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெற ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளன. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இன்னும் 14 போட்டிகள் இருக்கும் நிலையில், அதில் 7இல் வென்றாலே இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெற்றுவிடலாம், அதற்கான வாய்ப்பு 91% உள்ளது. தென்னாப்பிரிக்காவை பொறுத்தவரை 10 போட்டிகளில் 6இல் வென்றாலே இறுதிப்போட்டிக்குச் செல்லலாம், அதற்கா்ன வாய்ப்பும் 71% உள்ளது. மறுபுறம், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷப் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெற நியூசிலாந்து அணிக்கு 16 சதவீதமும், இலங்கை அணிக்கு 9 சதவீதமும், பாகிஸ்தானுக்கு 5 சதவீதமும், இங்கிலாந்துக்கு 3 சதவீதமும் வாய்ப்புள்ளது. வங்கதேசத்திற்கு வாய்ப்பு மிக மிக குறைவாகும்.
WTC Final 2027: இந்திய அணிக்கு வாய்ப்பிருக்கா?
இந்திய அணிக்கு அடுத்து, 2025-27 WTC சுழற்சியில் மூன்று தொடர்கள் மட்டுமே உள்ளன. 2026இல் இலங்கை, நியூசிலாந்து அணிகளுடன் தலா 2 போட்டிகளை வெளிநாட்டில் இந்திய அணி மோதுகிறது. அடுத்து சொந்த நாட்டில் 2027ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிராக சொந்த மண்ணில் 5 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் மோதுகிறது. மொத்தம் இருக்கும் 9 போட்டிகளில் இந்திய அணி 8இல் வென்றால் மட்டுமே உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். இதற்கு சுமார் 4% அளவில்தான் வாய்ப்பிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்திய அணி சொந்த மண்ணில் தென்னாப்பிரிக்காவிடம் 0-2 என வைட்வாஷ் ஆன நிலையில், தோல்வியில் இருந்து மீண்டும், ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெற முனைப்பு காட்டும்.
