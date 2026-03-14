ஓய்வே இல்லை.. அடுத்தடுத்து தொடர்கள்! இந்தியாவின் 2026 அட்டவணை இதோ!

Team India: டி20 உலகக்கோப்பை வெற்றிக்கு பின் இந்திய அணியின் அடுத்த டார்கெட் என்ன? யாருடன் மோதுகிறது? 2026ல் இந்திய அணியின் முழுமையான அட்டவணை.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 14, 2026, 02:05 PM IST
சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த டி20 உலக கோப்பையை வென்று இந்திய அணி சாதனை படைத்தது. தொடர்ச்சியாக இரண்டு முறை டி20 உலக கோப்பை வென்றுள்ளது இந்தியா. மேலும் சொந்த மண்ணில் நடைபெற்ற டி20 உலக கோப்பையை வென்ற முதல் அணி என்ற சாதனையையும் இந்தியா தன் வசம் வைத்துள்ளது. கடைசியாக நடைபெற்ற சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடர், தற்போது டி20 உலக கோப்பை என தொடர்ந்து ஐசிசி தொடர்களில் அதிக ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது இந்தியா. இந்த வெற்றிக்கு பிறகு இந்திய அணி வீரர்கள் தற்போது ஐபிஎல் தொடருக்கு தயாராகி வருகின்றனர். ஐபிஎல் முடிந்த பிறகு தொடர்ந்து சர்வேத சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாட உள்ளனர். இந்திய அணியின் அடுத்த கனவாக அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் 50 ஓவர் உலகக் கோப்பை உள்ளது. இதற்கான பயிற்சிகளிலும் இந்திய அணி வீரர்கள் ஈடுபட உள்ளனர்.

ஐபிஎல் திருவிழா - ஆப்கானிஸ்தான் தொடர் 

டி20 உலக கோப்பை முடிந்த பிறகு தற்போது இந்திய அணியின் வீரர்கள் ஓய்வில் உள்ளனர். வரும் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கும் ஐபிஎல் தொடருக்காக தயாராகியும் வருகின்றனர். மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கி மே மாதம் இரண்டாம் தேதி வரை சுமார் இரண்டு மாதங்கள் இந்த ஐபிஎல் திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற உள்ளது. ஐபிஎல் தொடருக்கு பிறகு ஜூன் மாதம் மீண்டும் சர்வதேச போட்டிகள் தொடங்க உள்ளன. ஜூன் மாதத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி இந்தியாவிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளது. அதில் ஒரு டெஸ்ட் போட்டியும், மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளிலும் விளையாட உள்ளனர். ஜூன் 6ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 10ஆம் தேதி வரை டெஸ்ட் போட்டி சண்டிகரில் நடைபெற உள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து ஜூன் 14ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 20ஆம் தேதி வரை மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன. இந்த போட்டிகள் தர்மசாலா, லக்னோ மற்றும் சென்னை ஆகிய இடங்களில் நடைபெறுகிறது.

இங்கிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் 

ஆப்கானிஸ்தானுடன் ஒருநாள் தொடர் முடிந்த பிறகு, இந்திய அணி ஜூலை மாதம் இங்கிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளது. இங்கிலாந்து மண்ணில் விளையாடுவது இந்திய அணிக்கு எப்போதுமே ஒரு சவாலாக இருந்து வருகிறது. கடைசியாக நடைபெற்ற டெஸ்ட் தொடரை சமன் செய்த நிலையில், அடுத்ததாக 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும், மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒரு நாள் தொடரிலும் இந்திய அணி விளையாட உள்ளது. இந்த தொடர் ஜூலை 1 முதல் ஜூலை 19 வரை நடைபெறுகிறது. செஸ்டர்-லீ-ஸ்ட்ரீட், மான்செஸ்டர், நாட்டிங்ஹாம், பிரிஸ்டல், சவுத்தாம்ப்டன் ஆகிய மைதானங்களில் டி20 தொடர் நடைபெறும். மேலும் பர்மிங்காம், கார்டிஃப், லார்ட்ஸ் மைதானங்களில் ஒருநாள் தொடர் நடைபெறும்

இலங்கை மற்றும் வங்கதேச சுற்றுப் பயணங்கள் 

இங்கிலாந்து தொடருக்கு பிறகு உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பின் ஒரு பகுதியாக ஆகஸ்ட் மாதம் இந்திய அணி இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்து இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாட உள்ளது. டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளி பட்டியலில் முன்னிலை வைக்க இந்த தொடரில் இந்திய அணிக்கு வெற்றி அவசியமான ஒன்றாக உள்ளது. அதனை தொடர்ந்து இந்திய அணி வங்கதேசத்திற்கு சுற்றுப் பயணம் செய்து மூன்று ஒருநாள் போட்டி மற்றும் 3 டி20 போட்டிகளில் விளையாடத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் வங்கதேசத்தில் நிலவும் அரசியல் சூழ்நிலை காரணமாக இந்த தொடர் நடைபெறுவது இன்னும் உறுதி செய்யப்படவில்லை. ஒருவேளை அனைத்தும் சமூகமாக முடிந்தால் இந்த தொடர் நடைபெறும், இல்லையென்றால் ரத்து செய்யப்படும்.

ஆண்டு இறுதியில் போட்டிகள்!

இதை தொடர்ந்து செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக மூன்று டி20 போட்டிகளிலும், அதன் பிறகு இந்தியாவில் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிராக மூன்று ஒரு நாள் மற்றும் ஐந்து டி20 போட்டிகளில் இந்திய அணி விளையாட உள்ளது. இந்த ஆண்டு இறுதியில் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான தொடர் மற்றும் இந்தியாவில் இலங்கைக்கு எதிரான தொடர்களும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு முழுவதும் தொடர்ச்சியான போட்டிகள் இருப்பதால் வீரர்களின் பணி சுமையை கருத்தில் கொண்டு சில தொடர்களில் சில வீரர்களுக்கு ஓய்வு வழங்கவும் பிசிசிஐ திட்டமிட்டு வருகிறது. டி20 உலக கோப்பையை வென்ற உற்சாகத்துடன், இந்திய அணி அடுத்ததாக 50 ஓவர் உலக கோப்பையை நோக்கி பயணத்தை எடுத்து வைத்துள்ளது.

