  இந்திய அணி பயிற்சியாளராக கௌதம் கம்பீர்... இதுவரை செய்த 'சம்பவங்கள்' என்னென்ன?

இந்திய அணி பயிற்சியாளராக கௌதம் கம்பீர்... இதுவரை செய்த 'சம்பவங்கள்' என்னென்ன?

Gautam Gambhir: கௌதம் கம்பீர் இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக இதுவரை செய்த சாதனைகள், அடைந்த வெற்றிகள், பெற்ற தோல்விகளை இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 19, 2026, 07:33 AM IST
  • ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரை இந்தியா கைப்பற்றியது.
  • டி20ஐ தொடரை இதுவரை தோற்றதே இல்லை.
  • டெஸ்டில் மிக சுமாராகவே இந்திய அணி விளையாடி உள்ளது.

இந்திய அணி பயிற்சியாளராக கௌதம் கம்பீர்... இதுவரை செய்த 'சம்பவங்கள்' என்னென்ன?

Gautam Gambhir Head Coach Stats: 2024ஆம் ஆண்டில் இந்திய அணி ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற பிறகு தலைமை பயிற்சியாளர் பொறுப்பில் இருந்து ராகுல் டிராவிட் விலகினார். அதன்பின் இலங்கை சுற்றுப்பயணத்தில் இருந்து கௌதம் கம்பீர் தலைமை பயிற்சியாளராக செயல்பட தொடங்கினார்.

Gautam Gambhir: கௌதம் கம்பீர் அடைந்த வெற்றிகள்

2024 ஐபிஎல் தொடரில் கோப்பையை வென்ற கேகேஆர் அணிக்கு கௌதம் கம்பீர் ஆலோசகராக செயலாற்றியிருந்தார். அதன் தொடர்ச்சியாக நேர்காணல் மூலம் கௌதம் கம்பீர் பிசிசிஐயால் தலைமை பயிற்சியாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இவர் இந்திய அணிக்குள் பயிற்சியாளராக வரும்போது, பல எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்தன.

வெள்ளை பந்து கிரிக்கெட் மற்றும் சிவப்பு பந்து கிரிக்கெட் என ஒப்பிடும்போது, இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக சிவப்பு பந்து கிரிக்கெட்டில் அவர் பெரியளவில் சொதப்பியிருக்கிறார். அந்த வகையில், மூன்று பார்மட்டையும் சேர்த்து இதுவரை மொத்தம் 67 போட்டிகளில் தலைமை பயிற்சியாளராக இருந்துள்ளார். அதில், இந்திய அணி 42 போட்டிகளில் வென்றிருக்கிறது. 20 போட்டிகளில் தோற்றுள்ளது. 2 போட்டிகள் டிராவாகி உள்ளது, ஒரு போட்டி டை ஆகி உள்ளது. ஒரு போட்டிக்கு முடிவில்லை.

Gautam Gambhir: டி20ஐ - கௌதம் கம்பீர்

கௌதம் கம்பீர் பயிற்சியாளராக வந்த பின் இதுவரை ஒரு தொடரில் கூட தோற்றில்லை. மேலும், இதுவரை 27 போட்டிகளில் விளையாடி 23இல் வெற்றி, 3இல் தோல்வி, 1 போட்டியில் முடிவில்லை. மேலும் இதில் 2 போட்டிகளில் சூப்பர் ஓவர் மூலம் பெற்ற வெற்றியும் அடக்கம். அடுத்து, ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் பிப்ரவரி - மார்ச் மாதங்களில் நடைபெற இருக்கிறது. இதையும் இவர் தலைமையில் இந்திய அணி கைப்பற்றும் என நம்பிக்கை உள்ளது.

Gautam Gambhir: ஓடிஐ -  கௌதம் கம்பீர்

கௌதம் கம்பீர் தலைமையில் விளையாடிய முதல் ஓடிஐ தொடரையே இந்திய அணி இழந்தது, இலங்கை அணிக்கு எதிரான ஓடிஐ தொடரை 0-2 என்ற கணக்கில் இந்திய அணி இழந்தது. ஆனால் அதன்பின் 8 போட்டிகளில் தொடரச்சியாக வென்று 2025 ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரையும் இந்திய அணி கைப்பற்றியது. ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்த ஓடிஐ தொடரையும், உள்நாட்டில் தற்போது நடந்த நியூசிலாந்து தொடரையும் இந்திய அணி இழந்திருக்கிறது. 20 ஓடிஐ போட்டிகளில் 12இல் வெற்றி, 7இல் தோல்வி, 1 போட்டி டையானது. 

Gautam Gambhir: டெஸ்ட் - கௌதம் கம்பீர்

டெஸ்டில்தான் இந்திய அணி கௌதம் கம்பீர் தலைமையில் கடுமையாக சொதப்பியது. அதாவது 19 போட்டிகளில் விளையாடி 7இல் மட்டுமே வென்றுள்ளது, 2 போட்டிகள டிராவானது. ஆனால் 10 போட்டிகளில் தோற்றுள்ளது. வெற்றி சதவீதம் 36.84 தான். சொந்த மண்ணில் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக 0-3, தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிராக 0-2 என வைட்வாஷ் ஆனது. 2016ஆம் ஆண்டில் இருந்து தக்கவைத்து வந்த பார்டர் - கவாஸ்கர் கோப்பையை ஆஸ்திரேலியாவில் முதல்முறையாக இந்திய அணி இழந்தது. அடுத்து இங்கிலாந்து தொடரை 2-2 என்ற கணக்கில் டிரா செய்தது. கிட்டதட்ட ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டி ரேஸில் இருந்து இந்தியா வெளியேறிவிட்டது.

மேலும் படிக்க | வரலாற்று சாதனை படைத்த நியூசிலாந்து! 37 வருடங்களுக்குப் பிறகு வெற்றி!

மேலும் படிக்க | தூக்கிவீசப்படுவாரா குல்தீப் யாதவ்... நம்பிக்கை இழந்த கில், கம்பீர் - வீடியோவால் பரபரப்பு

மேலும் படிக்க | விராட் கோலியை பின்னுக்கு தள்ளி வைபவ் சூர்யவன்சி உலக சாதனை!

